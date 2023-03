BBB 23: Bruna Griphao é líder pela terceira vez no programa

Bruna venceu a 10ª prova de liderança do BBB 23 e tornou-se líder pela terceira vez

A atriz Bruna Griphao assume a liderança do BBB 23 pela terceira vez. A prova já é a 10ª disputa pela liderança do programa. A jovem venceu depois de disputar uma final com a sister Amanda, na noite dessa quinta-feira, 16.

A prova consistia em um somatório de pontos acumulados em todas as rodadas. Os brothers teriam que percorrer um tabuleiro que contava com urnas em determinadas casas. Dentro das urnas havia botons com numerações que revelavam a quantidade de pontos obtidos na rodada.

A vitória foi dada a Bruna Griphao depois que o total de pontos acumulados dela superou o da sister Amanda. A atriz ainda ganhou R$ 100 mil e consultoria financeira. As participantes Aline Wirley, Sarah Aline e a mexicana Dani Mendez não participaram da prova.

A prova aconteceu após o cantor MC Guimê e o lutador Cara de Sapato serem expulsos da edição durante a apresentação ao vivo do programa.

