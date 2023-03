BBB 23: Lexa sobre relação com Guimê: 'Eu tô no fundo do poço'

A cantora Lexa reagiu a cenas do marido, MC Guimê, assediando uma participante do BBB 23

Após cenas de assédio envolvendo MC Guimê, a artista Lexa, com quem o cantor é casado, publicou um relato nas redes sociais. Ela fala sobre a tristeza que sente depois de ver registros polêmicos do marido no Big Brother Brasil 23.

A esposa do cantor de funk desabafou no Twitter imediatamente após Guimê passar a mão no corpo de Dania Mendez, intercambista de um reality mexicano que está no Big Brother Brasil 23 esta semana. "Eu não tô bem... Preciso de um tempo pra mim", afirmou a cantora carioca.

Durante a madrugada, MC Guimê acariciou as costas da participante intercambista e deixou Dania incomodada com a situação, que chegou a retirar o braço do cantor de seu corpo.

O momento foi flagrado pelas câmeras do programa, que também registraram, em outro momento da festa, o cantor com as mãos no bumbum da mexicana.

VEJA: MC Guime estava passando a mão nas costas da Dania e a sister tirou. #BBB23 https://t.co/HVg6Q03tG0 — CHOQUEI (@choquei) March 16, 2023

Pois é, né!? Mc Guimê foi de planta p/ Craque do Jogo e agr vai p/ Macho escroto e cancelado kkkk

A maioria na casa já sacou q ele ta passando dos limites, em cima da Dania, mas depois ele pede desculpas e diz q tava nabrisa.

Lexa, sinto muito! #festadolider #BBB23 pic.twitter.com/xPrwpUXVY0 — Ewerton Comentarista BBB23 (@essewerton) March 16, 2023

Na tarde desta quinta-feira, 16, a cantora se pronunciou novamente sobre o caso com um texto no Instagram, onde ela declara estar "no fundo do poço".

"Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28. Eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu tô assustada, triste e decepcionada, dói demais!", disse Lexa.

Na mesma publicação, a artista continua: "Eu tô arrasada. Eu tô no fundo do poço. Tô machucada. Eu não tenho mais força para nada. Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim".

Declação de Lexa após atitudes de Guimê no BBB 23 (Foto: Reproedução/Instagram)



Lexa reage a assédio de MC Guimê no BBB 23 no Twitter

A cantora Lexa, casada com Guimê, se pronunciou nas redes sociais ainda nesta madrugada. Em publicação feita no Twitter, a artista disse ter ficado acordada acompanhando a festa do marido e se afetou com o que viu.

"Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer", disse a cantora.

Anunciado afastamento das redes sociais, ela acrescentou: "Eu não tô bem.. preciso de um tempo pra mim. Até logo… não sei quando voltarei por aqui".

Lexa reage a assédio de Guimê no BBB 23 (Foto: Reprodução/Twitter)



