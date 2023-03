BBB 23: Guimê e Sapato não serão contratualmente punidos

Com a saída dos participantes MC Guimê e Cara de Sapato da 23ª edição do Big Brother Brasil após assédios cometidos por eles no reality, nenhum dos dois sofrerá punições contratuais, como multas ou perda de prêmios obtidos. A ausência de consequências do tipo ocorre, segundo o colunista Gabriel Perline, do Ig, porque a Globo optou pela "eliminação", e não "expulsão", dos brothers.

Tanto Guimê quanto Cara de Sapato foram convidados para o reality como membros do "camarote", ou seja, participantes famosos. Celebridades e pessoas anônimas, porém, estão submetidas a punições caso violem cláusulas contratuais. Entre elas, estão expulsão e consequente perda de prêmios e pagamento de multas.

No entanto, a decisão da emissora foi por "eliminar" os participantes. Apesar do entendimento do público que a saída deles foi uma expulsão, a opção por tratar do caso como uma "eliminação" tem relevância especialmente em termos jurídicos e contratuais. Caso eles tivessem sido expulsos, as consequências citadas poderiam valer.

Com a "eliminação" — e não "expulsão" — dupla, ambos manterão os prêmios e cachês conquistados ao longo do reality, além de não estarem submetidos a multa. De acordo com o colunista, ambos receberam R$30 mil quando assinaram o contrato para entrar no BBB e Sapato ainda ganhou um automóvel avaliado em R$140 mil.

BBB 23: Por que a Globo eliminou, e não expulsou, os participantes?

A opção por eliminar os brothers foi uma forma da emissora, segundo a coluna, conseguir se eximir de responsabilidades e potenciais processos advindos do caso. Foi por "eliminá-los", inclusive, que a Globo deixou para anunciar a saída dos dois participantes no programa ao vivo da quinta-feira, 17, já que uma "expulsão" poderia ocorrer a qualquer momento.

A motivação para as atuais escolhas da emissora vem de um episódio ocorrido na 12ª edição do reality, quando um brother foi expulso do programa por "grave comportamento inadequado" após o público acusá-lo de violência sexual contra outra participante.

A Globo teria se arrependido da expulsão de 2012 após a suposta vítima ter negado qualquer ação contrária a ela. A partir do histórico, a opção pela "eliminação" foi feita para evitar possíveis reações inclusive jurídicas, de Guimê e Sapato.

Neste ano, o brother Bruno Gaga, que desistiu do reality, também não foi punido ao optar por sair do BBB e segue contratado da Globo. No caso de Guimê e Sapato, a emissora também irá supostamente oferecer aos famosos suporte para o gerenciamento de crise.

