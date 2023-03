Lexa fala sobre eliminação de Guimê do BBB23: "É um pesadelo"

O marido da cantora, MC Guimê, foi expulso do programa junto com Cara de Sapato pelo comportamento inadequado com a participante mexicana Dania Mendez

Na madrugada de sexta-feira, 17, a cantora Lexa, casada com o rapper MC Guimê, fez novas declarações sobre a situação do cônjuge, expulso do Big Brother Brasil (BBB) na noite dessa quinta-feira, 16.

A artista já havia se manifestado sobre a situação do marido no reality após ele ser flagrado pelas câmeras passando a mão no corpo de Dania Mendez, sister mexicana que entrou no BBB 23 na tarde de quarta-feira, 15.

"O quê que vai acontecer só Deus sabe, até porque são quase dez anos juntos, é muito tempo, mas eu também sou um ser humano, e minhas dores são válidas", disse a cantora em seus stories no Instagram.

Lexa descreveu a situação como um "pesadelo" e avisou aos fãs que iria ao Rio de Janeiro para estar com Guimê.

BBB 23: Lexa fala sobre eliminação de Guimê do programa

"Tô mais calma, tô pegando um jato que eu acabei de fretar, tô indo pro Rio de Janeiro para conversar, botar tudo em pratos limpos, decidir o que vai ser da vida, mas, principalmente, estar do lado num momento tão difícil", explicou.

Lexa e Guimê estão juntos desde 2015 e são casados há quase cinco anos, período durante o qual passaram por uma breve separação. Eles reataram poucos meses antes da ida do cantor ao BBB.

A cantora já havia falado sobre o que viu durante a gravação do BBB 23 e o comportamento do marido com a nova participante.

"Eu tô assustada, triste e decepcionada. Dói demais. Eu tô arrasada. Eu tô no fundo do poço. Tô machucada. E não tenho forças pra nada", disse. "Não assistirei mais ao programa e me retiro completamente desse cenário."

Guimê e Cara de Sapato são expulsos do BBB 23 por comportamento inadequado durante festa

Na noite de quinta, 16, MC Guimê e Antônio "Cara de Sapato" foram expulsos do BBB por suspeita de importunação sexual e conduta inapropriada com a participante mexicana.

Durante a festa do líder, na noite de quarta, o líder da semana, Mc Guimê, foi visto pelas câmeras e pelo público do reality tocando Dania Mendez de forma inapropriada, comportamento corrigido pela participante mexicana na hora.

Em outro momento, quando Dania e Cara de Sapato estavam sozinhos em um dos quartos, o lutador de MMA tentou beijar a participante forçadamente, ato que foi descrito por Dania, mais tarde, como um "beijo roubado".

Pelos comportamentos mostrados, os dois foram expulsos do BBB 23, decisão que foi anunciada pelo narrador da edição, Tadeu Schmidt, durante o episódio.

O apresentador, ao anunciar a expulsão, ressaltou que Dania é uma estrangeira, uma "pessoa que veio de outro país", mas que, acima de tudo, é uma mulher, e por isso deve ser respeitada.

"A partir de tudo o que vimos e ouvimos, eu estou aqui para dizer que nós não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidado com os limites. Aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do 'BBB 23'", completou.

Cara de Sapato e MC Guimê estão eliminados do #BBB23. #RedeBBB pic.twitter.com/1tWyaA3VSk — Big Brother Brasil (@bbb) March 17, 2023

