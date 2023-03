Lexa vai de jatinho ver Guimê, expulso do BBB 23; veja repercussão

MC Guimê e Cara de Sapato foram desclassificados do BBB 23 na quinta-feira, 16; esposa do cantor alugou avião particular para encontrá-lo no Rio de Janeiro

Após MC Guimê e Cara de Sapato serem expulsos do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23), o caso de assédio cometido pelos participantes segue repercutindo. Dentro e fora da casa, a desclassificação do cantor e do atleta teve desdobramentos na madrugada desta sexta-feira, 17.

No reality show, a influencer Dania Mendez precisou de apoio psicológico e chegou a conversar com sua produtora sobre sair do programa. Os outros participantes também foram impactados pela expulsão dos brothers, que mudou o balanço entre as panelinhas da casa.

Dania dizendo que se sente culpada e Domitila confortando ela dizendo que ela não tem culpa de nada. #BBB23 pic.twitter.com/ykUYWDMh35

Na internet, a discussão que acontecia desde a festa, na madrugada da quinta-feira, 16, ganhou novos elementos. Enquanto os fãs do programa debatiam sobre a possibilidade de expulsão, grandes patrocinadores do BBB 23 emitiram posicionamentos condenando o assédio sexual.

A própria forma como o anúncio da expulsão foi feito também gerou comentários. O apresentador Tadeu Schmidt entrou ao vivo com os participantes na noite da quinta-feira, como é habitual, por ser o dia em que acontece a Prova do Líder.

Cara de Sapato e MC Guimê estão eliminados do #BBB23. #RedeBBB pic.twitter.com/1tWyaA3VSk

Antes de começar a disputa, porém, ele conversou com os brothers sobre o ocorrido na festa, e informou que Guimê e Sapato foram desclassificados pelo comportamento. O aviso gerou grande comoção na casa, e Dania chegou a se culpar repetidamente pela expulsão dos participantes.

Logo após o anúncio, ocorreu a Prova do Líder. Bruna saiu vitoriosa da competição, levando Amanda, Fred e Aline Wirley para o VIP. A comemoração, no entanto, foi tímida. O público considerou o episódio "apressado", com a necessidade de encaixar na programação a conversa sobre a expulsão e a disputa pela coroa da semana.

Dania - que não participou da prova, pois ficará apenas uma semana no reality, voltando em seguida ao México - continuou com o emocional abalado. Ela foi chamada ao Confessionário novamente, para conversar com a produtora e a psicóloga que acompanha os participantes do programa.





A "Jefa", que tem cargo equivalente ao de Boninho, diretor do BBB, ficou cerca de uma hora com Dania no cômodo. A conversa foi transmitida ao vivo pela internet. A produtora reassegurou à influencer que ela não teve culpa por ter sofrido o assédio, e que a decisão de desclassificar os participantes foi tomada com base apenas nas ações deles.

Ao sair do Confessionário, Dania foi novamente apoiada pelos colegas de confinamento. Ela seguiu conversando com os brothers até o fim da madrugada.

Fora da casa, ainda mais desdobramentos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro (Pcerj) emitiu nota afirmando que um inquérito foi instaurado para investigar MC Guimê e Cara de Sapato por importunação sexual. O órgão também fez uma publicação em suas redes sociais, explicando sobre como este crime é tipificado.

View this post on Instagram A post shared by Governo do Rio de Janeiro (@govrj)





A cantora Lexa, casada com MC Guimê há 10 anos, publicou no Instagram um vídeo falando sobre o caso. Ela alugou um jatinho particular para ir ao Rio de Janeiro encontrar o cantor.

Lexa não deu detalhes sobre como se posicionará a respeito do acontecido dentro da casa. Ela disse que pretende "botar tudo em pratos limpos", e que a intenção inicial é dar apoio a Guimê. Mais cedo, ela havia feito outra publicação, na qual dizia estar "assustada, triste e decepcionada" com as ações do marido.

Cara de Sapato, por fim, ainda não falou publicamente sobre o caso. A equipe que gerencia as redes sociais do atleta durante o BBB 23 publicou uma nota nos perfis dele na manhã da quinta-feira, sendo a única postagem sobre o assunto até o momento.





