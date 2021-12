Retrospectiva 2021: relembre as maiores brigas deste ano

O ano de 2021 foi palco para diversos desentendimentos entre celebridades. Thiago Leifert, Lívia Andrade, Tata Werneck, Cid Moreira, Deolane Bezerra, Ícaro Silva, Rainha Matos e Gabriel Medina foram alguns dos protagonistas das maiores tretas deste ano. Confira abaixo uma retrospectiva das confusões envolvendo o mundo dos famosos em 2021:

Retrospectiva: as maiores brigas de 2021

Lívia Andrade x Pétala Barreiros

Neste ano, a atriz Lívia Andrade foi tachada como pivô da separação do ex-casal Pétala Barreiros e Marcos Araújo, dono do festival Villa Mix. Em meio às acusações de ser a amante do empresário, Lívia optou por ofender a ex de seu namorado, afirmando que Pétala estava querendo apenas se promover em cima da situação. A ex-mulher do empresário, por sua vez, pediu que os internautas não atacassem a apresentadora em suas redes sociais, pois ela estaria sendo manipulada por Marcos Araújo.

Ainda em pé de guerra, durante um teste de DNA requisitado por Marcos à Justiça para comprovar a paternidade dos dois filho de Pétala, além de formalizar o pedido de pensão alimentícia, Lívia decidiu ir junto e gerou um "climão" ao comparecer ao local do exame. Muitos internautas apontaram sua ida como uma forma de intimidar a ex-mulher do empresário. Por fim, o trio segue com processos judiciais em aberto por calúnia e difamação.

Tiago Leifert x Ícaro Silva

Essa treta foi uma das mais recentes e que mais repercutiram nas redes sociais. Tudo começou quando o ator Ícaro Silva decidiu se pronunciar sobre os rumores envolvendo sua participação no Big Brother Brasil 22 (BBB 22). Ao negar a suposição, o ator fez duras críticas sobre o programa, intitulando a atração de "entretenimento medíocre" e "Big Boster Brasil".

Diante a opinião de Ícaro sobre o reality show, o ex-apresentador do BBB Tiago Leifert decidiu partir em defesa da programação global, se posicionando com uma publicação em sua conta do Instagram. “Se você realmente acredita no que você escreveu, você deveria ser adulto e nunca mais aceitar trabalho de nenhuma empresa que promova o entretenimento que você acha ruim. Que tal? Qual seu plano pra 2022? Alguma novela? Talvez seja hora de repensar, não se misturar com produtos inferiores a você. Vai firme e feliz ano novo”, disse o Tiago em um trecho do texto.

Após a publicação da carta aberta de Tiago Leifert, o artista se pronunciou novamente para rebater as acusações. Em seu novo texto, Ícaro não poupou críticas e suposições em relação ao sucesso de Leifert - ele insinuou que o ex-apresentador teria alcançado seu posto de destaque na TV Globo devido a um “parente”. Tiago é filho de Gilberto Leifert, ex-diretor de relações com o mercado da emissora.

Devido a resposta de Ícaro Silva para Leifert, alguns ex-BBBs que mostraram apoio ao ator foram alvos do unfollow do jornalista nas redes sociais. Sendo assim, Tiago Leifer deixou de seguir a Thelma, Manu Gavassi, Babu Santana e Grazi Massafera. Por fim, o ex-apresentador ainda publicou um vídeo em sua conta do Instagram nesta segunda, 27 de dezembro, lamentando por toda a proporção que a discussão tomou.

Tatá Werneck x Fiuk

A apresentadora Tatá Werneck e o cantor Fiuk trocaram indiretas nas redes sociais no início de dezembro. O desentendimento foi ocasionado após a participação do ex-BBB no programa "Lady Night", comandado por Tata no Multishow. Durante a entrevista no talk show, Fiuk se recusou a responder todas as perguntas que Tatá o fez e demonstrou incomodo com as brincadeiras, além de acusar a comediante de "fugir do combinado". Tatá, por sua vez, disse que não combina nada com os convidados. Fiuk, então, rebateu a afirmação de Tatá: “Pode me chamar de tudo, mas mentiroso? Mentiroso eu não sou”.

Gabriel Medina e Yasmin Brunet x Simone Medina

Esse foi um clássico desentendimento entre sogra e nora. Simone Medina, mãe do surfista Gabriel Medina, tornou público seu não apoio ao relacionamento do filho com a modelo Yasmin Brunet. Em supostas conversas do WhatsApp, vazadas pelo colunista Léo Dias, do portal Metrópole, a mãe do atleta compara a nora com uma atriz de filmes pornôs por causa de um vídeo explícito que viu. “Tenho pena da sua pobreza de espírito. Sua esposa e a mãe dela (Luiza) são muito decentes: filme pornô, aborto, relacionamento homossexual… Quem são vocês?”, escreveu.

Em meio às ofensas e exposição, Yasmin usou suas redes sociais para postar textos motivacionais, apontados por internautas como uma indireta. Não há informações sobre o que Gabriel respondeu à mãe. Entretanto, de acordo com o colunista Léo Dias, o jovem decidiu bloqueá-la de todas as redes sociais e outros aplicativos. Luisa Brunet, mãe da modelo, entrou em contato com seus advogados para tomar as medidas cabíveis.

Cid Moreira x filhos

Sempre discreto em relação a sua vida pessoal, Cid Moreira acabou tendo que vir a público para explicar uma acusação feita por seus filhos Roger e Rodrigo Moreira, que entraram com ação judicial no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) alegando que o pai, o ex-apresentador de 93 anos, apresenta sintomas de demência e tem a liberdade limitada pela esposa, Fátima Sampaio, de 58 anos.

Em entrevista à jornalista Fabíola Reipert, do Balanço Geral, Roger - filho adotivo de Cid - afirma ter recebido um e-mail do pai informando que foi um engano adotá-lo e que ele seria deserdado. O filho biológico de Cid, Rodrigo Moreira, também foi ao programa e alegou abandono paterno. Ele chegou a abrir um processo contra Cid, mas perdeu a ação na qual pedia R$ 1 milhão na Justiça por abandono afetivo.

Após receber as acusações, Cid Moreira, juntamente a sua esposa Fátima Sampaio, gravaram e publicaram um vídeo nas redes sociais negando as queixas feitas por seus filhos. Cid defendeu sua esposa e afirmou que é ela quem cuida dele, no entanto, ressaltando que sua opinião sempre prevalece. Por fim, o casal disse está tomando as providências legais sobre o ocorrido.

Deolane Bezerra x Rainha Matos

A advogada Deolane Bezerra e a dona do perfil de fofocas Rainha Matos protagonizaram um desentendimento durante a "Farofa da GKay", devido ao título de "doutora". Durante a festa, Deolane, que estava em transmissão ao vivo no Instagram, decidiu questionar Rainha Matos sobre seu comentário em um podcast sobre o uso indevido do título. “Oi, Rainha Matos, quer falar de mim na minha frente agora, amor?”, disparou.

A blogueira, por sua vez, respondeu: “Eu só falei que para mim doutora é quem tem doutorado”. Ao ouvir a resposta, Deolane disparou: “É que você não entende nada de lei”. Em suas redes sociais, Rainha Matos justificou seu comentário. "Falei que pra mim doutora é quem tem doutorado. Fiz esse comentário após ela ir em podcast desmerecer meu trabalho e o de outras páginas falando como se nosso trabalho fosse nada. Vale lembrar que se não fossem as páginas 50% de vocês não saberiam nem que ela existe. Não falo dela no meu, bem nem mal. Fim. Falei na cara, mas super constrangida. Não sou acostumada com barraco. Já ela", disse Rainha Matos.

