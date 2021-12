Doutor só quem tem doutorado? Entenda a treta envolvendo Deolane

No último dia da Farofa da Gkay, a treta entre Deolane Bezerra e Rainha Matos sobre o uso do título "doutora" movimentou as redes sociais. A blogueira declarou que não chama a advogada de doutora porque ela não tem doutorado. Internautas passaram a debater sobre a utilização do termo: afinal, só é doutor quem tem doutorado?

"Falei que pra mim doutora é quem tem doutorado. Fiz esse comentário após ela ir em podcast desmerecer meu trabalho e o de outras páginas falando como se nosso trabalho fosse nada. Vale lembrar que se não fossem as páginas 50% de vocês não saberiam nem que ela existe. Não falo dela no meu, bem nem mal. Fim. Falei na cara, mas super constrangida. Não sou acostumada com barraco. Já ela", rebateu Rainha Matos nas redes sociais.

A blogueira explicou a situação após Deolane gravar um vídeo indo até ela na Farofa da Gkay, questionando se iria falar mal na sua frente. Rainha Matos repetiu que para ela doutor é quem tem doutorado e Deolane rebateu: "Você não entende da lei".

O doutorado é um dos títulos acadêmicos mais cobiçados, dado àqueles que finalizam o curso de pós-graduação que tem duração média de quatro a cinco anos. Profissionais graduados em diferentes áreas podem fazer o doutorado e a maioria das Instituições exige que o candidato já tenha feito mestrado.

No entanto, é comum ver profissionais da área da saúde e do direito sendo chamados pelo título. O motivo é uma lei antiga, criada nos tempos do imperador. Em 1827, ao criar o curso de Ciências Jurídicas e Sociais no Brasil, Dom Pedro I decretou que os bacharéis que "se habilitarem com os requisitos que se especificarem nos Estatutos" receberiam o grau de doutor.

Até hoje, o decreto nunca foi revogado. Por conta disso, é comum ver advogados utilizando o título, mas há contradições sobre esse uso entre profissionais da área.

