Tatá Werneck e Fiuk trocam acusações: "Ele falou uma mentira"

A apresentadora chamou o ator de mentiroso após ele dizer nas redes sociais que ela havia saído do roteiro durante a gravação do programa

A participação de Fiuk no programa "Lady Night" de Tatá Werneck foi ao ar no dia 2 de dezembro e ainda está rendendo polêmicas. Após a repercussão negativa, o ator resolveu dar sua versão dos fatos, mas acabou piorando a situação. Fiuk disse que a apresentadora "fugiu do roteiro", mas ela negou, chamando o artista de mentiroso.

A polêmica começou ainda em agosto, quando o programa foi gravado. Um internauta chamado Matheus Felipe afirmou que teria participado da plateia e falou sobre a postura de Fiuk. “Participei da plateia do ‘Lady Night’ com o Fiuk e foi horrível. Ele tem o poder de tornar tudo chato e quase fez a Tatá cancelar o programa, pois não estava gostando das piadas sobre ele“, declarou.

Agora em dezembro, o programa foi ao ar e na gravação o ator expressou seu descontentamento com as perguntas de Tatá ao longo do programa. Internautas passaram a criticar Fiuk por não saber brincar e Tatá chegou a defendê-lo no Twitter. "Amigos, não ataquem Fiuk, não. Ele mandou uma mensagem super fofa agradecendo e eu também agradeço muito a ele por ter ido. Tá tudo bem. Poxa, achei até que vcs fossem shippar o casal", brincou.

Fiuk consegue constranger Tatá Werneck após pergunta de relacionamento e trechos picotados são exibidos de forma estranha.... #LadyNight pic.twitter.com/HCc20Z0lED — Acervo Tatá Werneck (@AcervoTata) December 3, 2021

Depois, foi a vez de Fiuk usar seu Instagram para comentar o caso. Em vídeo, ele declarou que estava tudo bem entre eles, que Tatá teria pedido desculpas e que continuava admirando ela. "A gente tinha combinado algumas coisas antes do programa, feito um roteiro e tal. Então ali, na hora do ao vivo, normal, acabou saindo do roteiro, vieram umas perguntas que a gente não tinha combinado, então acabei ficando sem chão, sem graça, na hora não soube como agir", afirmou.

A declaração de Fiuk acabou complicando ainda mais a situação e levou Tatá a rebater a afirmação. "Eu não combinei roteiro nenhum! Eu perguntei sobre o que não poderia falar. Ele me disse. Depois falei: 'vou falar de BBB. Vou zoar cigarro. Vou falar de Juliete", escreveu no Twitter. "Ele falou uma mentira nos stories. Eu tava fazendo de tudo para proteger ele. De tudo! Se não tivesse vazado a briga eu teria tirado tudo! Mas como vazou eu deixei só aquilo. Pra vocês acharem que foi só aquilo!", disse.

"Pra quem possa interessa: eu não combino roteiros com ninguém no programa. Eu explico quadros e pergunto sobre que assunto não posso falar. Ponto. O único que quadro combinado “é o torta com climão “ que fiz na temporada passada", explicou.



Após o desabafo de Tatá, Fiuk gravou stories novamente rebatendo a acusação da apresentadora. “Chato, chatinho, beleza. Eu não sou perfeito, nem finjo que sou. Mas, agora… Pô, mentiroso? Mentiroso é f***”, disse.

