Retrospectiva 2021: no futebol brasileiro, o ano foi do Galo

Para uma torcida o ano de 2021 ocupará um lugar especial na memória, a do Atlético-MG. Isto porque foi neste ano que os apoiadores do Galo viram a equipe brilhar nos campos brasileiros, garantindo os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil com um futebol competitivo e envolvente.

A equipe mineira começou a dar provas de sua força ainda no primeiro semestre de 2021, quando levou para casa o troféu do Campeonato Mineiro. Porém, foi na segunda parte do ano que o time comandado pelo técnico Cuca alcançou as conquistas mais importantes. A primeira delas foi o Brasileiro, título que não festejava há 50 anos.