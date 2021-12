Retrospectiva 2021: relembre os principais memes deste ano

A produção de memes virou uma tradição para o Brasil e o ano de 2021 foi movimentado e garantiu um bom acervo de figurinhas no WhatsApp e vídeos engraçados. Entre realities, publicações nas redes sociais e lives, tudo virou motivo de meme para os brasileiros. Confira abaixo a retrospectiva dos principais memes de 2021.

Antes de conferir a matéria completa, entenda o que é meme: qualquer vídeo, imagem, frase, ideia, música, etc, que chame atenção em algum contexto e se espalhe entre vários usuários rapidamente, entrando para o "vocabulários das pessoas", é considerado meme.

Aqui quem fala é ela, a Pifáizer! Tá passada? (Pfizer)



Entre humor e protesto, o humorista conhecido como 'Esse menino' recriou as tentativas de diálogo da farmacêutica Pfizer na buscar por distribuir vacina para combater a Covid-19 no Brasil. "Bolsonaro, aqui quem fala é ela. A Pfizer. Tá passada? Adivinha! As vacinas estão no grau, mami. Bota a cerva pra gelar, a carne na braza...", satiriza o vídeo.

"O desgoverno Bozo ignorou 57 e-mails da Pfizer ano passado. Eles queriam fazer o Brasil de vitrine para imunização, até ofereceram as vacinas pela metade do preço quando não viam sinais de resposta. Era pra gente tá vacinado, muitas pessoas morreram e estão morrendo", dizia a legenda da publicação para alertar que tratava-se, sobretudo, de um protesto.

BBB 21: os principais memes



Meme do 'basculho' na briga entre Gil do Vigor e Pocah durante o BBB 21 (Foto: Reprodução / Rede Globo)

1. Basculho



A briga entre Gil do Vigor e Pocah durante o confinamento do BBB 21 virou meme após o economista chamar a cantora de 'basculho' e ela não saber do que se tratava (além do Brasil inteiro). O termo é muito usado em Pernambuco e significa o resto de alguma coisa, algo que foi jogado fora.

2. A Lumena autorizou?



A baiana Lumena sofreu rejeição do público durante o BBB 21 por usar linguagem acadêmica no cotidiano e por estar sempre fiscalizando as atitudes dos outros participantes para julgar se estava certa ou não, o que fez com que a sister ganhasse uma postura de superioridade.

Logo, os internautas entraram na onda e qualquer ação tanto na casa do do reality quanto no mundo real, era questionada por "A Lumena autorizou?" ou "A Lumena não autorizou!". O meme foi adotado não só por telespectadores do programa, como também virou uma estratégia de marketing para marcas.

3. Mudança de humor da Thais



A participante Thais virou meme durante o BBB 21 por sua mudança de expressão repentina. A dentista sorria e logo ficava séria "num piscar de olhos".

4. Fiuk morto

A aparência de Fiuk durante o BBB 21 virou um meme que repercutiu além do Brasil. A pele pálida com olheiras e roupas pesadas que o cantor usava, remeteram a imagem de "morto" para os internautas, além de cenas em que Fiuk sempre aparecia adormecido sentado pelos cantos da casa.

Os internautas brasileiros fizeram publicações em inglês no Twitter e enganaram diversos gringos no Twitter, que realmente acreditaram que um participante havia morrido dentro do Big Brother Brasil.

"Aqui no Brasil, um dos participantes do 'BBB' morreu e a produção não o deixou sair. Os outros participantes o cobriram com um cobertor para não vê-lo. Estamos tentando votar para eliminá-lo para que a família possa trazer o corpo de volta", diz o texto em inglês, acompanhado do vídeo em que Carla Diaz aparece cobrindo Fiuk com um cobertor, enquanto o brother estava dormindo.

Além disso, a própria produção do programa entrou na onda e zerou os batimentos cardíacos de Fiuk durante uma eliminação.

Cringe

Conflito entre gerações rendeu o meme de "cringe", que pode ser traduzido como "vergonha alheia" (Foto: Reprodução/Instagram/@affthehype)



Após a influencer Carol Rocha perguntar em uma publicação no Twitter o que a geração Z (nascidos entre 1995 e 2015) achava 'um mico' (ou cringe) entre o que é corriqueiro para millenials (nascidos entre 1980 e 1994), milhares de respostas trouxeram à tona um debate que se repete de tempos em tempos: o conflito geracional.

Transformada em adjetivo, a palavra 'cringe' se espalhou além da internet anglófona, com pessoas mais jovens usando a expressão 'isso é cringe' para descrever situações vergonhosas ou irritantes cometidas por alguém.

Travou, Maitê!

A socialite Narcisa Tamborindeguy sempre rende memes para a internet e, neste ano, sua live com a atriz Maitê Proença repercutiu tanto que até virou até figurinha de WhatsApp com o momento do "Travou, Maitê!", simplesmente pela forma de Narcisa se expressar.

Girl From Rio

A capa do álbum 'Girl from Rio', de Anitta, foi um meme adotado nas redes sociais por fãs, celebridades e até políticos. Para entrar na onda, o meme consistia em fazer uma montagem se colocando dentro da foto no lugar da cantora, que aparece na frente de um ônibus em cima de uma cadeira azul.

O meme de "Girl from Rio" consistia em reproduzir a capa do álbum de Anitta (Foto: Reprodução / Twitter )



Dani senta com carinho

A adolescente paraense Daniele Lopes virou sensação no TikTok após vários vídeos dançando sempre a mesma coreografia com a música "Não pode se apaixonar", de Xand do Avião com a MC Danny. Nos vídeos, o que chamou a atenção para o sucesso é a expressão de Dani, que também nunca muda de um vídeo para o outro.

“Mó paz!”



O MC Poze apenas publicou um story curtindo a beira da piscina e mais um meme foi criado.

Meme "mó paz", do MC Poze (Foto: Reprodução / Twitter )

Bem-te-vi

O meme do bem-te-vi surgiu no Twitter após internautas colocarem o canto do passarinho na fala de famosos como Willian Bonner e Demi Lovato e até mesmo na chamada do plantão da Globo. A simples brincadeira tomou proporções maiores e, no período, qualquer vídeo virava desculpa para soltar o som do bem-te-vi.

Vai se, vai se, vai se tratar garota – DJ Deolane

A advogada Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, virou um fenômeno na internet e quase tudo o que a 'doutora' faz repercute, no entanto, ela só foi virar meme após um vídeo em que aparece se aventurando como DJ. A mixagem não deu muito certo e até rendeu trends no TikTok.

A Fazenda 2021: principais memes

Meme da "Cobra Caninana" entre Rico e Day em 'A Fazenda 13" (Foto: Record TV / Fashion Bubbles)

1. Calada vence

O vencedor de 'A Fazenda 13' Rico Melquiades não só protagonizou o reality rural como rendeu vários memes. Durante uma formação de roça, o ex-peão estava sendo votado por quase todos os participantes e, ao ser questionado pela apresentadora Adriane Galisteu em como ele estava se sentindo naquela situação, ele apenas soltou um "Calada vence, Dri". A frase virou um bordão de rico no programa e continuou sendo usada diversas vezes por ele, além de ter virado um meme para os telespectadores.

2. Cobra caninana

Em mais uma formação de roça em 'A Fazenda 13', Rico Melquiades precisava puxar um participante da baia para integrar a roça com ele e simplesmente chamou "A cobra caninana", sem citar o nome de ninguém. A modelo Dayane Mello, que tinha atritos com Rico, logo se afetou com o apelido, fazendo Rico repetir diversas vezes "Cobra Caninana".

O apelido não só virou meme, como virou música. O também participante de 'A Fazenda 13', MC Gui, lançou uma música com o nome de "Cobra Caninana". Além disso, o significado do apelido também gerou curiosidade entre os internautas, o que causou surpresa ao ser descoberto que se tratava de uma cobra sem veneno.

