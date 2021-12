Retrospectiva 2021: o ano político do Ceará em 15 frases

Relembre alguns dos fatos mais marcantes do ano político no Estado, a partir de frases de personagens que foram destaque

O ano de 2021 foi marcado pela segunda onda da Covid-19, com conflito aberto entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores — com Camilo Santana (PT) na linha de frente. Camilo, aliás, prepara as bases da saída do governo, provavelmente em abril. E tenta segurar PT e PDT na mesma aliança estadual, enquanto transcorrem os conflitos nacionais entre os partidos. Em Fortaleza, José Sarto (PDT) inicia a administração na Prefeitura, com dificuldades.

Ciro Gomes (PDT) segue com o projeto nacional de ser candidato a presidente, e chegou a ser alvo de operação da Polícia Federal por suspeitas envolvendo a reforma do Castelão para a Copa do Mundo de 2014. Ele e os irmãos seguiram em embates com bolsonaristas e petistas. Ao mesmo tempo, Eunício Oliveira (MDB), aliado de Camilo Santana, seguiu fustigando o ex-governador.

Na oposição cearense, o deputado federal Capitão Wagner (Pros) se lançou como pré-candidato a governador.

Nacionalmente, a médica Mayra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde, foi um dos alvos da CPI da Covid.

Em 15 frases de algumas das principais personagens do ano, O POVO revisita o que foi o 2021 político no Ceará. As frases estão em ordem inversa da cronologia em que ocorreram, das mais recentes para as mais antigas.

1) "Jamais seguiremos os negacionistas, independente do cargo que ocupam. Esses estão mais preocupados em promover disputas ideológicas e políticas que salvar vidas"

CAMILO SANTANA (PT), governador, ao anunciar que o Ceará irá vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19

2) "É um puxão de orelha para a gente trabalhar todo dia, o dia todo, como tem feito essa equipe"

JOSÉ SARTO (PDT), prefeito de Fortaleza, ao comentar a pesquisa Opnus, que traz a avaliação da gestão municipal quase no fim do primeiro ano, com 49% de aprovação e 45% de reprovação, com 5% que não sabem ou não responderam

3) “Não tenho mais dúvida de que Bolsonaro transformou o Brasil num Estado Policial que se oculta sob falsa capa de legalidade”

CIRO GOMES (PDT), pré-candidato à presidência da República, após operação da Polícia Federal que cumpriu mandados nos endereços dele e do irmão Cid Gomes, além de levantar sigilo bancário, fiscal e telefônico dos irmãos, acusados de receberem propina nas obras de reforma do Castelão para a Copa de 2014

4) “Vamos mostrar que o Ceará não é dos Ferreira Gomes. Se alguém estava em dúvida, e tinha gente em dúvida perguntando se eu ia disputar, eu digo logo… já fui!”

CAPITÃO WAGNER (Pros-CE), em discurso no protesto do 7 de setembro na Praça Portugal

5) “Todo cuidado com a carteira é pouco”

IVO GOMES (PDT), prefeito de Sobral, irmão do dos ex-governadores Ciro e Cid Gomes, ao comentar a foto de Cid com o ex-presidente Lula, no Instagram do O POVO

6) “O coronel, que é marido dessa deputada destrambelhada, Zambelli, é coronel lá do Ceará, ligado ao que há de pior na escória da PM do Ceará”

CIRO GOMES (PDT-CE), ex-governador do Ceará, em suas redes sociais, acusando o marido da deputada, o coronel Aginaldo de Oliveira, de estar ligado à "escória da PM no Ceará"

7) “Ciro Gomes é a síntese da velha política. Surgiu com o discurso de enfrentar o coronelismo político, sendo ele descendente de um capitão-mor e membro de uma oligarquia política que, com mãos de ferro, sequestrou a liberdade de parte da população cearense, afastando-a do desenvolvimento”

CARLA ZAMBELLI (PSL-SP), deputada federal, rebatendo Ciro Gomes

8) “Criminoso, senhor presidente, é ignorar a perda de mais de meio milhão de vidas na pandemia e ainda debochar da dor das famílias. Tivéssemos um Gov Federal mais preocupado com a vida, milhares teriam sido salvas. Seus ataques jamais irão tirar de mima força para continuar lutando”

CAMILO SANTANA (PT), governador do Ceará, respondendo pelo Twitter a Jair Bolsonaro, após o presidente dizer, em visita a Juazeiro do Norte, que Camilo e outros governadores agiram de forma criminosa ao decretar lockdown

9) “Como não podem dizer que sou corrupto ou incompetente, alguns dizem que eu sou destemperado”

CIRO GOMES (PDT-CE), em campanha nas suas redes sociais

10) “Tem um grupo que nos apoia, que reconhece o nosso trabalho. Esse grupo precisa fazer perguntas que nos ajudem no nosso discurso. Que perguntas posso dar a esses senadores fazerem a mim, que eles chutam para eu fazer o gol?”

MAYRA PINHEIRO, secretária do Ministério da Saúde, antes de depor na CPI da Covid no Senado, em vídeo obtido pelo The Intercept Brasil

11) “Arrematei de sacanagem… O homem não administra nem o patrimônio dele, quer administrar o Brasil?”

EUNÍCIO OLIVEIRA (MDB-CE), ex-senador, que arrematou, em leilão, apartamento do ex-governador cearense e pré-candidato à Presidência da República, Ciro Gomes, por R$ 520 mil. Eunício disse que ainda vai "arrematar tudo. Tá barato", referindo-se a outros imóveis de Ciro que possam ser leiloados. O imóvel foi leiloado para pagar indenização por danos morais ao senador Fernando Collor

12) “Não tenho nenhuma dúvida de que PT e PDT continuarão juntos aqui no Ceará, porque temos um projeto sólido, que tem feito nosso estado avançar em todas as áreas”

CAMILO SANTANA (PT), governador do Ceará, em entrevista exclusiva ao O POVO

13) “Faria hoje com muito mais convicção. Em 2018, fiz com grande angústia”

CIRO GOMES (PDT-CE), candidato derrotado na eleição presidencial de 2018, sobre sua viagem a Paris no segundo turno da eleição presidencial e sua relação hoje com o PT

14) "Ninguém merece estar obrigado a escolher entre as maluquices do Bolsonaro ou ter de volta o Delúbio, o Zé Dirceu, o Palocci, o Vaccari, o Cerveró..."

CID GOMES (PDT-CE), senador, pelo Twitter

15) “Vou ser sincero. Gostaria até que o Lula concorresse. No momento que vivemos, precisamos de uma grande lição de democracia na próxima eleição. Defendo que todas as correntes ideológicas participem”

TASSO JEREISSATI (PSDB-CE), senador, em entrevista ao El País



