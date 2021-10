Retorno às aulas presenciais no Ceará: como será no Ensino Superior

O retorno às aulas presenciais foi liberado sem limite de capacidade, no último decreto sobre a retomada econômica do Ceará na pandemia. Com isso, apenas casos específicos, como motivos de saúde, permitirão que estudantes permaneçam nos modelos híbrido ou remoto.

As instituições de ensino superior, porém, seguem um planejamento administrativo por semestres, e várias delas já haviam determinado que o resto de 2021 permaneceria no regime remoto, com aulas presenciais apenas em disciplinas práticas. Confira abaixo como cada faculdade e universidade fará o retorno.

Retorno das aulas presenciais no Ceará: universidades públicas

Universidade Federal do Ceará (UFC)

A UFC retomou presencialmente as atividades administrativas, que voltaram a acontecer em 1º de outubro. A volta do atendimento segue orientações do protocolo de biossegurança da Universidade, disponível neste link.

O ensino presencial será retomado somente em 2022. Para o atual semestre, 2021.2, a decisão sobre o modelo das disciplinas - presencial, remoto ou híbrido - está a cargo das unidades acadêmicas. É obrigatório, porém, que seja oferecida a opção de ensino remoto para estudantes de grupos de risco ou que sejam contaminados pelo coronavírus.

A condição para retorno presencial em 2022 é de que a pandemia esteja sobre controle. As aulas voltarão a acontecer, também, somente se o ciclo vacinal tiver sido concluído para toda a comunidade acadêmica.

As bibliotecas da UFC retomaram o funcionamento em 1º de outubro, por agendamento prévio e restrito à comunidade acadêmica. Os Restaurantes Universitários, por sua vez, seguem abertos apenas para residentes.

Universidade Estadual do Ceará (Uece)

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) também afirmou ao O POVO que o ensino remoto deve continuar sendo adotado até o fim do semestre atual, que será finalizado no dia 27 de janeiro de 2022.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)

As atividades presenciais, tanto administrativas quanto de ensino, ainda não foram retomadas no IFCE. A instituição está com formulário aberto à comunidade acadêmica para receber opiniões e sugestões sobre o retorno, com participações até 5 de outubro. O formulário pode ser acessado neste link.

Universidade Federal do Cariri (Ufca)

As atividades presenciais da Ufca retornarão apenas em 2022, segundo o pró-reitor de Graduação da Universidade, professor Rodolfo Jakov. Algumas disciplinas, de caráter prático, já estão acontecendo neste modelo.

Universidade Regional do Cariri (Urca)

Segundo a assessoria de comunicação da Urca, as atividades presenciais serão retomadas apenas no próximo semestre letivo. No momento, apenas disciplinas de laboratório e alguns estágios acontecem neste modelo.





Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)

A assessoria de comunicação da UVA informou que as atividades do semestre atual (2021.1) seguirão de forma remota até seu encerramento, em 22 de dezembro. Para 2021.2, os órgãos competentes da Universidade avaliarão as condições de retorno, e a decisão será comunicada junto ao calendário acadêmico do semestre.



Retorno das aulas presenciais no Ceará: universidades particulares

Universidade de Fortaleza (Unifor)

Segundo a assessoria de comunicação da Unifor, a Universidade continuará ofertando o ensino remoto. Em nota, a universidade afirmou que este planejamento já permite que atividades práticas sejam feitas de forma presencial. “No entanto, o retorno às aulas presenciais continua garantido aos alunos que se sentirem aptos, guardadas as medidas de segurança sanitária, uma vez que a pandemia não terminou”, afirma.

Centro Universitário Farias Brito (FB Uni)

Em 2021.2, as aulas acontecem em formato híbrido, sendo escolha do estudante ter atividades presenciais ou remotas. O semestre letivo começou em 2 de agosto.

Centro Universitário Unichristus

A Unichristus informou que, ao longo da próxima semana, fará levantamento para verificar quais estudantes precisam permanecer com aulas remotas. Após a análise, a instituição seguirá com as aulas à distância para os casos previstos no decreto do Governo do Estado.



Centro Universitário 7 de Setembro (Uni7)

A Uni7 retomou atividades presenciais no semestre 2021.2, em 2 de agosto. Estudantes podem optar, porém, pelo regime de ensino remoto.

Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau)

A Uninassau foi procurada para emitir posicionamento sobre o retorno das atividades presenciais. Quando a instituição responder, a informação será adicionada a este texto.

Centro Universitário Fametro (Unifametro)

Em nota, a Unifametro pontuou que a instituição está "pronta, com toda segurança, para receber nossos alunos e professores", mas que o modelo híbrido "segue em discussão".



Faculdade Ari de Sá (FAS)

A FAS informou que, a partir dessa segunda-feira, 4, começará a análise para definir um posicionamento sobre o retorno às aulas presenciais.

Centro Universitário Inta (Uninta)

No semestre 2021.2, a Uninta permitiu aos estudantes escolher por aulas presenciais ou remotas. Atividades práticas e estágios estão acontecendo de forma presencial.

Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (Unileão)

O semestre letivo 2021.2 da Unileão iniciou em 16 de agosto. As aulas estão acontecendo nos formatos híbrido, remoto e presencial, a depender da disciplina.

Atualizada às 11h23

