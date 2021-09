Covid-19: Juazeiro do Norte agenda adolescentes de 13 a 17 anos para vacinação

O município de Juazeiro do Norte, no interior do Estado, avançou na imunização contra Covid-19, com agendamento para adolescentes de 13 a 17 anos nesta quinta-feira, 30. Serão destinadas 2.544 doses para o público. Os agentamentos foram feitos para hoje e para esta sexta-feira, 1º.

No dia da vacinação, os adolescentes devem estar portando Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência. Todos devem estar acompanhados dos pais ou de algum responsável.

Horários e locais de vacinação

- Quinta-feira (30/09), das 8 horas às 12 horas:

ESF 20/35/44 - TRIÂNGULO - 204 doses.

- Sexta-feira (01/10), das 8 horas às 11 horas:

ESF 48/74 - JOSÉ GERALDO DA CRUZ - 102 doses;

ESF 07 - LAGOA SECA - 102 doses.

Das 8 horas às 11h30min:

ESF 30 - QUADRA DO JUVÊNCIO SANTANA - 258 doses;

ESF 18/24 - PIO XII - 258 doses.

Das 8 horas às 12 horas:

ESF 64 - CAMPO ALEGRE - 186 doses;

ESF 11/79 - SÃO JOSÉ - 204 doses.

Das 8 horas às 13 horas:

ESF 10/81 - SÃO JOSÉ - 258 doses;

ESF 16/43 - FREI DAMIÃO - 300 doses;

ESF 34/42/68/70 - PIRAJÁ - 264 doses;

ESF 62/63 - VILA NOVA - 204 doses;

ESF 21 - PEDRINHAS - 204 doses.



