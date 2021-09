Fiocruz: Ceará tem a maior proporção de pessoas em atraso para a D2 contra a Covid

A taxa de atraso nacional para todas as vacinas é de 11%. Já no Ceará, a Fiocruz verificou que 33% das pessoas que tomaram a primeira dose não tomaram a segunda

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) lançou nesta quarta-feira, 29, o primeiro boletim VigiVac, que acompanha o cumprimento do esquema vacinal proposto contra a Covid-19. Segundo o boletim, o Ceará é o estado brasileiro com maior proporção de atrasos na aplicação das segundas doses (D2).

Os primeiros resultados, feitos com base nos dados lançados até o dia 15 de setembro, mostram que a taxa de atraso nacional para todas as vacinas é de 11%, sendo de 15% para a Astrazeneca, 33% para a CoronaVac e 1% para a Pfizer-BioNTech. A Fiocruz ressalta, no entanto, que a vacinação com o imunizante da Pfizer começou apenas em maio e que a quantidade de indivíduos em possível atraso ainda é pequena.

Para a AstraZeneca e a Pfizer, foram considerados 84 dias de intervalo para a segunda dose, e para a CoronaVac o prazo é de 28 dias. O painel leva em conta os indivíduos que tomaram a primeira dose (D1) e que ainda não tomaram a segunda. A situação de atraso é caracterizada após 14 dias da data prevista para a segunda injeção.

Em um recorte estadual, o Ceará tem a maior proporção de pessoas em atraso para a D2, com 33%, e o Rio Grande do Norte tem a menor proporção, com 5,4%. Em números absolutos, São Paulo está com 1,25 milhão de pessoas que tomaram a D1 e não voltaram na data prevista para a D2, Rio de Janeiro tem 956,9 mil e Bahia tem 907,5 mil que não retornaram aos postos. Os menores números são em Roraima (21,5 mil), Acre (28,3 mil) e Amapá (31,1 mil).

O boletim completo pode ser acessado aqui.

A Fiocruz destaca que o atraso da D2 pode “comprometer seriamente a efetividade das vacinas no País” e, portanto, “é de extrema importância realizar este monitoramento para promover ações que atuem de forma assertiva na resolução do problema”.

Os dados são atualizados semanalmente e podem ser visualizados de forma interativa, nos âmbitos municipal e estadual, além de por tipo de vacina, com o percentual e o número de indivíduos em atraso para completar a imunização contra a Covid-19. Segundo a Fiocruz, “o objetivo do painel é apoiar os gestores públicos a identificar municípios que precisam de suporte para acelerar a vacinação da segunda dose”.

O instituto aponta ainda que parte do atraso visto pode ser resultado de atrasos por parte de municípios na atualização das informações de aplicações de vacina. Por isso, algumas pessoas podem estar sendo detectadas erroneamente como casos de atraso. "Para elucidar esse possível risco, novas análises sobre as regularidade do envio das informações estão sendo desenvolvidas", informa.

Com informações da Agência Brasil

