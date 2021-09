Segunda dose de Pfizer começa a ser agendada para população que tomou D1 em agosto em Fortaleza

Pessoas que tomaram a primeira dose (D1) da vacina da marca Pfizer em Fortaleza no início do mês de agosto já estão tendo a segunda dose (D2) agendada. Apesar do cartão de vacina mostrar uma data 90 dias depois da D1, completos no mês de novembro, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) explica que este é apenas o prazo máximo para que a D2 seja marcada. No entanto, a partir de oito semanas desde a primeira vacina a população deve ficar atenta aos agendamentos da segunda dose.

Em agosto, o Ministério da Saúde (MS) anunciou que o intervalo entre as doses da vacina Pfizer poderia ser de oito a 12 semanas a partir de setembro. Antes, a previsão era que o intervalo durasse três meses. A mudança foi instituída com o objetivo de barrar uma terceira onda causada pela variante Delta, pois indivíduos com duas doses da vacina contra Covid-19 têm mais proteção contra o vírus do que aqueles com apenas uma dose.

O agendamento da vacina em Fortaleza pode ser conferido no site Vacine Já, informando CPF e data de nascimento da pessoa cadastrada. A população também pode conferir o dia da D2 por meio das listas divulgadas no site da prefeitura.

Quais documentos levar para a vacinação



Para receber a segunda dose, além de levar um documento oficial com foto e o comprovante de endereço atualizado, a população deve levar o cartão de vacinação no qual consta o registro da primeira dose. Quem perdeu o cartão pode acessar uma versão virtual pelo aplicativo site Conect SUS.

Perdeu agendamento da segunda dose? Saiba o que fazer



Quem perder o dia da aplicação da segunda dose não precisa esperar um novo agendamento e pode procurar pontos de vacinação definidos para cada marca de imunizante. O Centro de Eventos concentra todas as marcas e os Cucas possuem a Coronavac. Já da Pfizer, o atendimento está sendo feito nos postos de saúde. A mesma recomendação é feita para quem chegou na data limite escrita no cartão de vacinação e não foi agendado para receber a D2.



No entanto, pessoas que tomaram a primeira dose de Astrazeneca devem esperar que novos lotes da vacina cheguem em Fortaleza, distribuídos pelo Ministério da Saúde. A orientação foi repassada pela Prefeitura pois nesta quarta-feira, 29, o estoque de imunizantes da marca deve ser zerado. Portanto, a recomendação de procurar qualquer ponto de vacinação não vale para estas pessoas no momento. A segunda dose deve ocorrer apenas de forma nominal até que a situação seja regularizada.

