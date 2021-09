Aulas presenciais da Ufca devem retornar apenas em 2022

O pró-reitor de Graduação da Universidade Federal do Cariri (Ufca), professor Rodolfo Jakov, declarou nesta terça-feira, 28, que o retorno das aulas presenciais na instituição deve ocorrer apenas em 2022. Segundo Jakov, apesar do avanço no processo de vacinação, o retorno é inviabilizado, já que o atual semestre letivo foi planejado para ocorrer de forma remota.

“Como o semestre já iniciou, todas as aulas foram pensadas nesse formato [remoto]. Então, pedagogicamente, não é muito recomendado que, no meio ou no final do período, mudar a metodologia, por que os docentes pensaram as disciplinas nesse formato. No próximo ano, a gente trabalha forte para ser o modelo presencial”, explicou o responsável pelo setor de graduação. O semestre de 2021.1 teve início em 27 de setembro e segue até dia 8 de janeiro.

Apesar da negativa sobre a modalidade, Rodolfo Jakov declara que parte da universidade já realiza o retorno gradual das atividades. “Nós estamos, majoritariamente, de maneira remota. Mas estamos praticamente de forma híbrida. [Algumas graduações tem] disciplinas, que tem caráter prático ou de laboratório, que precisam ser presenciais, como no curso de medicina, música e alguns cursos de engenharia, por exemplo”, explica o professor.

“A indicação ainda é que, se o professor conseguir, se não compromete a qualidade do ensino, lecionar de maneira remota”, disse Rodolfo Jakov durante entrevista para o jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri.

Atrasos nos semestres

Por conta da pandemia da Covid-19, as aulas na Ufca foram interrompidas em março de 2020. Com a suspensão, elas retornaram de forma remota apenas em agosto do mesmo ano. Durante sua fala, o pró-reitor justificou que a demora de um retorno às atividades acadêmicas e o atraso dos semestres foi em decorrência da preparação que a instituição realizou para enfrentar o período de ensino online.

“A universidade precisou se readequar, pensar novas estratégias, capacitar os docentes para essa nova fase e, também, cuidar da questão do acesso ao aluno à internet”, destaca o professor. Segundo ele, durante o período sem as atividades acadêmicas, a instituição realizou um programa que beneficiou os estudantes com equipamentos eletrônicos, como notebooks. Em agosto de 2020, o retorno das aulas ocorreu com um semestre letivo de caráter especial. No começo de 2021, a Ufca voltou efetivamente com o semestre letivo de 2020.1.

Cortes orçamentários

Ainda em entrevista para a CBN Cariri, o pró-reitor de graduação também comentou sobre os cortes no orçamento repassado para a instituição. Segundo ele, apesar de ainda não existir um estimativa efetiva para o próximo ano, as notícias não são animadoras.

“[A previsão] é de redução ou manutenção do nosso orçamento. Isso nos preocupa porque a gente quer fazer esse retorno de forma massiva. A gente precisa equipar a universidade para o possível protocolo rígido que a gente vai seguir. E, também, com a universidade crescendo, as suas despesas também aumentam”, expressa Rodolfo Jakov. Atualmente, a Universidade Federal do Cariri conta com mais de 3 mil alunos matriculados.

