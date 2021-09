Vacinação em Fortaleza: veja quem está agendado para 3ª dose até terça, 28/9

Pessoas acima de 70 anos devem receber a dose extra da vacina contra a Covid-19, segundo orientações do Ministério da Saúde.

A Prefeitura de Fortaleza divulgou as listas de agendamento da terceira dose da vacina contra a Covid-19 até terça-feira, 28 de setembro (28/09). A dose extra é destinada às pessoas acima de 70 anos, conforme orientado pelo Ministério da Saúde. Fortaleza iniciou a terceira dose no último sábado, 25 de setembro (25/09). No próximo sábado, 2/10, haverá repescagem para quem perdeu o agendamento.

O POVO organizou as listas e os links para acessá-las estão abaixo. Também é possível conferir o agendamento por dia e por lista no site Coronavírus da Prefeitura de Fortaleza. A plataforma Vacine Já disponibiliza o agendamento por pessoa, ao inserir dados como CPF e data de nascimento.

>> Vacinação da Covid-19: confira a lista de agendados para a terceira dose na segunda-feira, 27 de setembro (27/09)

>> Vacinação da Covid-19: confira a lista de agendados para a terceira dose na terça-feira, 28 de setembro (28/09)

A aplicação da terceira dose está sendo feita em ordem decrescente de idade. No centro de vacinação, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS), comprovante de residência e cartão de vacinação.

De acordo com o Ministério da Saúde, todos os indivíduos acima de 70 anos que receberam duas doses há seis meses deverão receber o reforço. Após a vacinação desse público, os imunossuprimidos serão contemplados, após 28 dias da segunda dose.

Já os idosos restritos ao leito podem pedir a aplicação domiciliar através de um parente ou responsável. Após a confirmação do agendamento nas listas, a pessoa determinada deverá comparecer ao posto de saúde mais próximo e informar da necessidade do indivíduo de receber a vacina em casa. É preciso apresentar na unidade o cartão de vacinação e o documento de identidade do idoso.

No dia 8 de setembro, a terceira dose já havia sido iniciada em idosos institucionalizados e até quarta-feira, 22 de setembro (22/09), cerca de 600 pessoas já haviam recebido o reforço. Esse grupo foi priorizado devido à maior vulnerabilidade.

