Reforço da Pfizer aumenta em 20 vezes anticorpos em vacinados com Coronavac, diz estudo

Reforço da Pfizer em pessoas que se vacinaram com as duas doses da Coronavac pode aumentar em até 20 vezes seu nível de anticorpos contra a Covid-19. É o que conclui estudo de cientistas do Uruguai. Em Fortaleza, neste sábado, 25, teve início a terceira dose de idosos do público geral.

Com dados preliminares, pesquisadores do Instituto Pasteur de Montevidéu e da Universidade da República, realizam desde março um projeto de pesquisa para estudar a evolução dos níveis de anticorpos específicos contra o coronavírus em relação às vacinas e doses administradas.

Esse estudo envolve mais de 200 voluntários, devendo durar dois anos, quando serão colhidas periodicamente amostras de sangue dos participantes.

Em um grupo menor, os cientistas já analisaram o sangue dos participantes que tomaram Coronavac em diferentes momentos: 18 dias antes da vacinação; 18 dias após a primeira dose; cerca de 80 dias após a segunda dose; e 18 após a vacina de reforço com a Pfizer.

O resultado foi visível. Houve aumento em 20 vezes dos anticorpos, quando comparados com os observados anteriormente. Ainda assim, apesar de animadores, esses resultados não são determinantes, conforme ressaltou um dos pesquisadores.

“São resultados preliminares, em uma população particular”, disse Sergio Bianchi, que é cientista do Instituto Pasteur de Montevidéu, durante coletiva de imprensa. Ele e os demais pesquisadores devem continuar monitorando os níveis de anticorpos antivirais nos voluntários.



Confira a entrevista coletiva de anúncio dos dados preliminares

