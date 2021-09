Ceará envia doses aos municípios para vacinação de terceira dose em idosos e imunossuprimidos

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) anunciou nesta quinta-feira, 23, o início do envio aos municípios de doses para a vacinação de idosos até 70 anos e pacientes com grau elevado de imunossupressão com a terceira dose (D3). Por meio de nota técnica, a pasta explica que a medida vale para os idosos até 70 anos e imunossuprimidos que já concluíram a esquema de vacinação ou tomaram a dose única. A expetativa é o início da aplicação após a sexta-feira, 24, em todos os municípios do Estado.

As doses destinadas à vacinação da terceira dose foram enviadas pelo Ministério da Saúde a partir do dia 20 de setembro. Na data, 33.643 doses do imunizante da Pfizer chegaram. Os imunizantes já serão enviados enviados para as 22 Áreas Descentralizadas de Saúde a partir desta quinta-feira, 23.

A secretaria explica que necessidade de uma terceira dose na população idosa, em especial acima de 70 anos de idade, é baseada na vulnerabilidade desse público, mesmo o esquema completo de vacinação. "Mostra-se como parcela da população com maiores taxas de incidência e letalidade, ressaltando a elevada vulnerabilidade dessa população, mesmo após a completude do esquema primário de imunização", aponta a nota.



Já no caso de pessoas com alto grau de imunossupressão, a justificativa é que alguns não têm resposta de anticorpos mesmo com a aplicação da vacina, o que justifica a vacinação com a dose adicional contra a Covid-19. No Ceará, a terceira dose para pessoas imunossuprimidas será mencionada como dose adicional, enquanto para os idosos será como dose de reforço.

A responsabilidade de agendamento e de vacinação é de cada prefeitura municipal. A Capital já agendou cerca de 27 mil idosos para o sábado, 25, e as listas com o nome dos idosos agendados para a data já está disponível no site da Prefeitura. O processo já tinha sido iniciado em Fortaleza com a vacinação de indivíduos residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). Um total de 679 idosos institucionalizados haviam sido contemplados até a segunda-feira, 20.

O Ceará segue a recomendação do Ministério da Saúde anunciada no mês de agosto deste ano. Na ocasião, órgão informou que processo deveria se destinar aos indivíduos imunossuprimidos após 28 dias da segunda dose e para as pessoas acima de 70 anos, que tenham se vacinado com a segunda dose há seis meses.

Confira a lista de quem será completado com a terceira dose:

Idosos acima de 70 anos com esquema completo há mais de seis meses;

Pacientes imunossuprimidos dentro das seguintes categorias:

Imunodeficiência primária grave



Quimioterapia para câncer



Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas imunossupressoras



Pessoas vivendo com HIV/AIDS



Uso de corticóides em doses 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 dias



Uso de drogas modificadoras da resposta imune (vide tabela 1)



Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias



Pacientes em hemodiálise



Pacientes com doenças imunomediadas inflamatorias cronicas.



Drogas modificadoras da resposta imune e doses consideradas imunossupressoras*



Metotrexato



Leflunomida



Micofenolato de mofetila



Azatiprina



Ciclofosfamida



Ciclosporina



Tacrolimus



6-mercaptopurina



Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe)



Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe)

