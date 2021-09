Média móvel: Fortaleza registra menos de 3 casos de Covid-19 por dia 

Fortaleza registra menos de três diagnósticos de Covid-19 por dia. A média móvel de casos registrada nos últimos sete dias é de 2,6. Há duas semanas, a média móvel registrada foi de 26 casos por dia. O que representa uma redução de 90%, conforme o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta sexta-feira, 24.

Para se ter uma noção da redução, a Capital chegou a registrar média móvel de 1.633,3 casos no dia 6 de março de 2021. Em toda a pandemia, o maior número de novos casos confirmados foi em 1º de março deste ano, com 2.244 diagnósticos da doença.

O boletim salienta que a dimensão da redução pode se relacionar ao "retardo na confirmação dos casos mais recentes, sobretudo, quando há uma queda tão expressiva como a observada essa semana".

A média móvel de óbitos pela infecção dos últimos sete dias foi de menos de um óbito (0,6). Há queda consistente de mortes em decorrência da infecção há cinco meses, desde o fim de abril desde ano, segundo balanço da pasta.

Texto cita que, em períodos de baixa mortalidade, mudanças pequenas nos números representam percentuais significativos. Isso acontece mesmo sem haja necessariamente uma relevância epidemiológica. O pico da média móvel na segunda onda ocorreu no dia 24 de março (64,6).

"O cenário atual guarda similaridades com o que foi observado em agosto de 2020, reflexo do fim de um ciclo epidêmico. Nesse caso, a diminuição das fatalidades é potencializada pela vacinação de um grande contingente populacional", relaciona a pasta.

Outro indicador que ratifica a diminuição da circulação do vírus na Capital é taxa de positividade das amostras (RT-PCR) de residentes de Fortaleza. Entre os dias 17 a 23 de setembro de 2021, a proporção de resultados positivos em relação as amostras analisadas pelos laboratórios da rede pública foi de 2,5%.

Apesar da redução gradual significativa dos indicadores, a análise alerta para transmissão comunitária do vírus, com introdução da variante Delta. "Por essa razão, a incidência deve ser rigorosamente monitorada", acrescenta. Além do que a secretaria aponta, a Capital também já registrou dois casos importados da variante Mu.

Com relação à distribuição espacial das mortes, o "evento-morte" consistentemente aglomerou-se nos bairros periféricos. É possível observar aglomerados de alta intensidade em toda área leste/sudeste da cidade.

Considerando sexo e grupo etário:

73% dos casos e 27% das mortes foram confirmados na população de 20-59 anos;

19% dos casos e 73% das mortes foram confirmadas no grupo com 60 anos e mais;

A maioria dos pacientes que morreu era do sexo masculino (55%).

Número de mortes por mês em 2021

Janeiro: 237

Fevereiro: 526

Março: 1.584

Abril: 1.466

Maio: 794

Junho: 300

Julho: 120

Agosto: 38

Setembro: 20 (até o dia 24)

