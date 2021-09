Idosos que perderam 3ª dose da vacina terão repescagem sábado, 2/10

Ao longo dessa semana a prefeitura deve divulgar as informações planejadas de horário e local do público contemplado

Idosos a partir de 70 anos que perderam agendamento da 3ª dose terão repescagem no próximo sábado, 2 de outubro (2/10). Ao longo desta semana, a Prefeitura deve divulgar as informações planejadas de horário e local do público contemplado. Dos 27 mil idosos agendados para o último sábado, 13.074 foram vacinados.

A Prefeitura reforça que os idosos não precisam ir até os postos ao longo dessa semana para evitar a exposição, pois, nestes dias, ocorre atendimento de síndrome gripal. A Secretaria Municipal da Saúde iniciou no sábado, 25, a vacinação da terceira dose no público idoso geral acima de 70 anos.

A terceira dose será agendada àqueles que já receberam a segunda há pelo menos seis meses, conforme protocolo do Ministério da Saúde. Alguns imunizantes, como a vacina Astrazeneca, possui intervalo maior e, por isso, o prazo para o recebimento desse reforço pode ser maior.

