Fortaleza inicia repescagem para pessoas de 18 a 29 anos que perderam vacinação

O público pode se dirigir os pontos de vacinação no Sesi Parangaba, no Shopping RioMar Fortaleza (Papicu) e nos quatro Cucas (Barra, José Walter, Mondubim e Jangurussu)

O município de Fortaleza inicia na próxima segunda-feira, 27, um novo calendário de repescagem para quem perdeu a primeira dose da vacina contra Covid-19. A ação é destinada para o público de 29 a 18 anos que perdeu a data do agendamento. Em cada dia, de acordo com a idade, é possível se dirigir aos pontos de vacinação sem agendamento.

Segundo a gestão, as pessoas serão acolhido conforme a data correspondente à idade, de 9h às 17h, no Sesi Parangaba, no Shopping RioMar Fortaleza (Papicu) e nos quatro Cucas (Barra, José Walter, Mondubim e Jangurussu). A programação segue em ordem decrescente até chegar aos 18 anos, na quarta-feira, 13 de outubro.

Confira o cronograma de vacinação:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

29 anos: 27/09 (segunda-feira)



28 anos: 28/09 (terça-feira)



27 anos: 29/09 (quarta-feira)



26 anos: 30/09 (quinta-feira)



25 anos: 01/10 (sexta-feira)



24 anos: 04/10 (segunda-feira)



23 anos: 05/10 (terça-feira)



22 anos: 06/10 (quarta-feira)



21 anos: 07/10 (quinta-feira)



20 anos: 08/10 (sexta-feira)



19 anos: 11/10 (segunda-feira)



18 anos: 13/10 (quarta-feira)



Para ser vacinado, é necessário levar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de endereço, além da comprovação do agendamento anterior. Já as gestantes e puérperas que perderam seu agendamento devem se dirigir ao Centro de Eventos.

Sobre o assunto Terceira dose no Ceará será preferencialmente da marca Pfizer

Covid-19: 10% dos municípios cearenses estão próximos de concluir vacinação de adolescentes

Profissionais de saúde receberão dose de reforço, anuncia ministro

Pessoas acima de 30 anos não precisam de agendamento prévio e bastam ir aos pontos de vacinação específicos, seguindo o seguinte esquema:

- 30 a 59 anos: Sesi Parangaba; RioMar Fortaleza (Papicu) e os Cucas (Barra, Jangurussu, Mondubim e José Walter).

- A partir de 60 anos: Centro de Eventos

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui.



Tags