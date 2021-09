Vacinação em Fortaleza: confira listas com 72 mil agendados até terça-feira, 28

A Prefeitura de Fortaleza agendou mais de 72 mil pessoas para receber alguma dose da vacina contra a Covid-19 entre hoje, domingo, 26, até a próxima terça-feira, 28 de setembro (28/09). Entre as aplicações, estão inclusas as primeiras doses (D1), as segundas doses (D2) e as terceiras doses (D3) - para pessoas acima de 70 anos. A partir de amanhã, 27 de setembro (27/09), Fortaleza inicia a repescagem de pessoas entre 18 a 29 anos que perderam a primeira dose da vacina contra a Covid.

O POVO organizou as listas e os links para acessá-las estão abaixo. Também é possível conferir o agendamento por dia e por lista no site Coronavírus da Prefeitura de Fortaleza. A plataforma Vacine Já disponibiliza o agendamento por pessoa, ao inserir dados como CPF e data de nascimento.

No caso da repescagem, as pessoas entre 18 a 29 anos devem seguir um calendário por dia elencado pela Prefeitura de Fortaleza. Amanhã, 27, das 9h às 17h, quem tem 29 anos e ainda não recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 pode comparecer a qualquer um dos pontos de repescagem:

Sesi Parangaba

Shopping RioMar Fortaleza (Papicu)

nos quatro Cucas (Barra, José Walter, Mondubim e Jangurussu).

Para ser vacinado, é necessário levar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de endereço, além da comprovação do agendamento anterior. Já as gestantes e puérperas que perderam seu agendamento devem se dirigir ao Centro de Eventos. Pessoas acima de 30 anos não precisam de agendamento prévio e bastam ir aos pontos de vacinação específicos, seguindo o seguinte esquema:

- 30 a 59 anos: Sesi Parangaba; RioMar Fortaleza (Papicu) e os Cucas (Barra, Jangurussu, Mondubim e José Walter).

- A partir de 60 anos: Centro de Eventos

