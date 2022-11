Álbum de figurinha da Copa 2022: só um jogador não foi convocado

Tite convocou 26 jogadores que vão atuar pela seleção brasileira na Copa do Mundo 2022. Do álbum de figurinhas do Mundial, apenas um atleta ficou de fora

Dos 18 jogadores presentes no tradicional álbum de figurinha lançado pela Panini em agosto, apenas um não foi convocado para a Copa do Mundo 2022 nesta segunda-feira (07/11), pelo técnico da seleção brasileira, Tite.

Trata-se do meio-campista Philippe Coutinho, do Aston Villa. A sua convocação, que já era considerada difícil, ficou pior após o atleta sofrer uma lesão durante a semana.

ENTENDA a convocação de Daniel Alves explicada pela comissão técnica da seleção brasileira

Philippe Coutinho: lesão que teria descartada convocação para Copa 2022

O jogador Philippe Coutinho, de 30 anos de idade, sofreu uma lesão muscular na coxa durante um treino do time em que atua, o Aston Villa, na véspera de convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar.

O atleta foi diagnosticado com uma contusão muscular e vai precisar de, no mínimo, seis semanas de recuperação, tornando inviável sua participação no Mundial do Catar.

Além disso, Philippe sequer esteve na convocação do Aston Villa para o jogo contra o Manchester United, no último domingo, 6, pelo Campeonato Inglês.

Apesar de ser um jogador de confiança do técnico Tite, Philippe já vinha perdendo espaço na seleção nos últimos jogos e ficou de fora da última convocação do Brasil nos amistosos.

Álbum Copa do Mundo 2022 e figurinhas raras fazem sucesso

O álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2022, lançado pela Panini, faz bastante sucesso entre fãs e colecionadores. Este ano, a versão normal custa em média R$ 12, e a versão capa dura, R$ 44,90.

No entanto, o que tem chamado atenção são os cromos extras, popularmente conhecidos como "figurinhas raras". Essas figurinhas existem em várias versões especiais e estão sendo revendidas por valores exorbitantes.

A do Neymar, por exemplo, na versão dourada do tipo Legends (lendas), está sendo vendida por R$ 9 mil em um site de comércio.

Quanto custa completar o álbum de figurinha da Copa?

Na visão mais positiva de que o colecionador consiga trocar todas as figurinhas que vierem repetidas, completar o álbum pode chegar a custar R$ 536.

Estreia do Brasil na Copa do Catar 2022



A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo dia 24 de novembro, sua primeira adversária é a seleção da Sérvia.

O duelo já havia ocorrido na edição do Mundial de 2018, quando as duas equipes se enfrentaram também na fase de grupos.

O Brasil venceu por 2 a 0, com gols de Paulinho e Thiago Silva, que reencontra o escrete sérvio.

Copa 2022: os convocados da seleção brasileira



Veja abaixo a lista dos 26 convocados pelo técnico Tite:

Goleiros



Alisson (Liverpool); Ederson (Manchester City); Weverton (Palmeiras)

Laterais



Danilo (Juventus); Daniel Alves (Pumas-MEX); Alex Sandro (Juventus); Alex Telles (Sevilla)

Zagueiros



Marquinhos (PSG); Thiago Silva (Chelsea); Éder Militão (Real Madrid); Bremer (Juventus)

Meio-campistas



Casemiro (Real Madrid); Fabinho (Liverpool); Fred (Manchester United); Bruno Guimarães (Newcastle); Éverton Ribeiro (Flamengo); Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes



Neymar (PSG); Vinicius Júnior (Real Madrid); Richarlison (Tottenham); Raphinha (Barcelona); Gabriel Jesus (Arsenal); Antony (Manchester United); Pedro (Flamengo); Rodrygo (Real Madrid); Gabriel Martinelli (Arsenal)

Copa do Mundo 2022: calendário da seleção brasileira



07/11: Divulgação da lista oficial com 26 jogadores



14/11: Apresentação em Turim, na Itália



19/11: Viagem para Doha, no Catar



20/11 a 23/11: Treinos em Doha



24/11: Brasil x Sérvia (Lusail Stadium)



28/11: Brasil x Suíça (Stadium 974)



2/12: Camarões x Brasil (Lusail Stadium)

