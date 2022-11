Comissão técnica da seleção brasileira justifica a convocação de Daniel Alves

O lateral-direito Daniel Alves será o jogador mais velho da seleção brasileira na Copa do Mundo no Catar, que começa em 20 de novembro. A convocação do veterano, no entanto, foi muito contestada por torcedores, não só pela idade do jogador, mas pelo atual momento dele.

Multi-campeão, Dani Alves vem de duas temporadas com um desempenho abaixo do que costumava entregar e está sem jogar uma partida oficial desde 23 de setembro, quando o Pumas-MEX, time que defende atualmente, foi eliminado do campeonato Apertura 2022, da Liga Mexicana — ficou em 16º lugar dentre 18 participantes. Em outubro, o lateral voltou ao Barcelona para treinar nas instalações do clube catalão e vivia a expectativa de uma convocação.

Questionado sobre os critérios para levar Daniel Alves ao Catar, Tite pediu para que o preparador físico da seleção, Fábio Mahseredjian, comentasse sobre o aspecto físico.

"O Dani não veio na convocação de setembro devido a problemas físicos diagnosticados pelo Guilherme (Passos), nosso fisiologista, que esteve lá, junto com o César (Sampaio, auxiliar técnico). Pelos olhos deles, ele estava com baixos níveis de potência e força. Foi falado isso com ele no dia 8 de agosto, se não me engano. Eu disse a ele abertamente: 'você precisa melhorar seus níveis de força e potência' e me recordo muito bem que ele me disse 'missão dada é missão a ser cumprida e será cumprida'. Fomos a Barcelona, o Cléber (Xavier, auxiliar técnico), eu e o Bruno (Baquete, analista de desempenho), observamos dois dias de treinamento dele lá e ele mostrou grande evolução. Quero agradecer também a comissão técnica da equipe B do Barcelona que nos enviou dados, métricas dele nos treinamento e esses números nos deram mais segurança ainda quanto a convocação dele nesse aspecto físico”, justificou Fábio, afirmando que o lateral-direito está no mesmo patamar em que estava nas olimpíadas de 2021 e durante as convocações de 2022.

O técnico Tite acrescentou questões táticas para explicar a convocação do jogador. “As pessoas têm que entender [...] que os laterais na equipe brasileira, na medida que se tem pontas, não tem laterais que vão trabalhar nas pontas, não vai ter lateral ofensivo, vai ter lateral construtor. E a qualidade técnica que o Dani Alves empresta nesse quesito é impressionante. A qualidade técnica individual para ser um articulador, um organizador", explicou.

O comandante da seleção brasileira admitiu ainda que o experiente defensor será um dos candidatos a ficar com a braçadeira de capitão nos jogos do Brasil na Copa.



