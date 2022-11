Fred, jogador da seleção convocado para Copa do Mundo; conheça

Fred, meio-campista de 29 anos de idade, atua no Manchester United e foi convocado por Tite para jogar pela seleção na Copa do Mundo 2022; conheça jogador

Frederico Rodrigues de Paula Santos, mais conhecido como Fred, de 29 anos de idade, foi convocado pelo técnico Tite nesta segunda-feira (07/11), para a Copa do Mundo 2022 do Catar.

Assim como o ex-atacante da seleção brasileira de mesmo apelido e que recentemente se aposentou jogando pelo Fluminense, o meio-campista também é natural de Minas Gerais (MG).

Fred começou sua carreira nas categorias de base do Atlético-MG, clube que ficou por 6 anos e logo depois migrou para o futebol gaúcho, atuando até 2012 no Internacional.

No futebol fora do Brasil, o atleta começou sua carreira em 2013, no time ucraniano Shakhtar Donetsk, onde pôde se desenvolver e conquistar 10 troféus, incluindo quatro títulos da Premier League da Ucrânia.



No auge de sua carreira, Fred foi anunciado pelo Manchester United no dia 21 de junho de 2018 por 55 milhões de euros (cerca de R$ 240 milhões), onde se manteve um jogador decisivo.

Fred na Copa do Mundo 2022: trajetória na seleção brasileira

A trajetória de Fred na seleção brasileira começou em 2014, quando ele foi convocado pelo então técnico Dunga para um amistoso contra a Turquia.

O atleta chegou a ser convocado para a seleção brasileira olímpica em 2016 mas não foi liberado pelo seu então clube, Shakhtar Donetsk.

Na Copa do Mundo de 2018, Fred foi convocado por Tite mas não teve oportunidade de jogar em nenhuma das cinco partidas da seleção brasileira.

Fred na Copa do Mundo 2022: perfil do jogador

Nome: Frederico Rodrigues Santos (Fred)

Idade: 29 anos

Altura: 1,69 m

Local de nascimento: Belo Horizonte (MG)

Clube atual: Manchester United (Inglaterra)

Posição: meio-campista

Jogos pela seleção: 28

Gols pela seleção: 0

Copas do Mundo: 1 (2018)

Estreia do Brasil na Copa do Catar 2022



A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo dia 24 de novembro, sua primeira adversária é a seleção da Sérvia.

O duelo já havia ocorrido na edição do Mundial de 2018, quando as duas equipes se enfrentaram também na fase de grupos.

O Brasil venceu por 2 a 0, com gols de Paulinho e Thiago Silva, que reencontra o escrete sérvio.



Copa 2022: os convocados da seleção brasileira



Veja abaixo a lista dos 26 convocados pelo técnico Tite:

Goleiros

Alisson (Liverpool); Ederson (Manchester City); Weverton (Palmeiras)



Laterais



Danilo (Juventus); Daniel Alves (Pumas-MEX); Alex Sandro (Juventus); Alex Telles (Sevilla)



Zagueiros



Marquinhos (PSG); Thiago Silva (Chelsea); Éder Militão (Real Madrid); Bremer (Juventus)



Meio-campistas



Casemiro (Real Madrid); Fabinho (Liverpool); Fred (Manchester United); Bruno Guimarães (Newcastle); Éverton Ribeiro (Flamengo); Lucas Paquetá (West Ham)



Atacantes



Neymar (PSG); Vinicius Júnior (Real Madrid); Richarlison (Tottenham); Raphinha (Barcelona); Gabriel Jesus (Arsenal); Antony (Manchester United); Pedro (Flamengo); Rodrygo (Real Madrid); Gabriel Martinelli (Arsenal)



Copa do Mundo 2022: calendário da seleção brasileira



07/11: Divulgação da lista oficial com 26 jogadores

14/11: Apresentação em Turim, na Itália

19/11: Viagem para Doha, no Catar

20/11 a 23/11: Treinos em Doha

24/11: Brasil x Sérvia (Lusail Stadium)

28/11: Brasil x Suíça (Stadium 974)

2/12: Camarões x Brasil (Lusail Stadium)

