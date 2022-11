Copa do Mundo: veja a numeração dos jogadores da seleção brasileira

Técnico Tite anunciou nesta segunda-feira, 7, os 26 convocados para o Mundial do Catar. Neymar segue com a 10, e Richarlison vestirá a camisa 9

Na tarde desta segunda-feira, 7, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, o técnico Tite anunciou os 26 jogadores convocados da seleção para a Copa do Mundo do Catar. A entidade também divulgou a numeração que será usada pelos atletas no torneio, que será disputado de 20 de novembro a 18 de dezembro.

Principal estrela do Brasil, Neymar será o camisa 10 mais uma vez. Richarlison assumiu a camisa 9, e Raphinha vestirá a 11. Alvo de polêmicas, Daniel Alves usará o número 13. Surpresas da relação, Martinelli usará a 24, enquanto Bremer defenderá a camisa 22.

A seleção estreia na Copa diante da Sérvia, no próximo dia 24, às 16 horas (de Brasília), no Lusail Stadium. Na sequência, os comandados de Tite encaram Suíça, no dia 28, e Camarões, em 2 de dezembro.

Confira a numeração dos jogadores:

Alisson Danilo Thiago Silva Marquinhos Casemiro Alex Sandro Paquetá Fred Richarlison Neymar Raphinha Weverton Dani Alves Militão Fabinho Alex Telles Bruno Guimarães Antony Gabriel Jesus Vini Jr. Rodrygo Bremer Ederson Martinelli Pedro Everton Ribeiro

