Martinelli, atacante do Arsenal, é uma das surpresas da seleção para a Copa

Gabriel Martinelli, atacante do Arsenal-ING, é uma das principais surpresas da lista de 26 atletas que representarão o Brasil na Copa do Mundo, que ocorrerá no Catar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro. A convocação foi feita nesta segunda-feira, 7, pelo técnico Tite.

Na temporada 2022/2023, Martinelli vive seu melhor momento na carreira. Em 13 partidas na Premier League marcou cinco gols e deu duas assistências. A fase do jogador coincide com a boa campanha realizada até aqui pelo Arsenal. Na liderança do Campeonato Inglês, a equipe tem desbancado o poderoso Manchester City de Guardiola.

Gabriel Martinelli teve uma passagem pela base do Corinthians, ganhando projeção no Ituano-SP. Em julho de 2019, chegou ao time de Londres e desde então tem conquistado cada vez mais espaço no time treinado por Mikel Arteta.

O atleta, campeão olímpico em Tóquio (2021) com a seleção sub-23, teve sua primeira convocação para o escrete de Tite registrada em março de 2022, quando atuou por alguns minutos contra Chile e Bolívia.

Estreia do Brasil na Copa do Catar

A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo no próximo dia 24. A primeira adversária é a Sérvia. O duelo já havia ocorrido na edição do Mundial de 2018, quando as duas equipes se enfrentaram também na fase de grupos. O Brasil venceu por 2 a 0, com gols de Paulinho e Thiago Silva.

Veja a lista dos 26 convocados:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Laterais

Danilo (Juventus)

Daniel Alves (Pumas-MEX)

Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Sevilla)

Zagueiros

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

Éder Militão (Real Madrid)

Bremer (Juventus)

Meio-campistas

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Éverton Ribeiro (Flamengo)

Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

Neymar (PSG)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Richarlison (Tottenham)

Raphinha (Barcelona)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Antony (Manchester United)

Pedro (Flamengo)

Rodrygo (Real Madrid)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Copa do Mundo 2022: calendário da seleção brasileira

07/11: Divulgação da lista oficial com 26 jogadores

14/11: Apresentação em Turim, na Itália

19/11: Viagem para Doha, no Catar

20/11 a 23/11: Treinos em Doha

24/11: Brasil x Sérvia (Lusail Stadium)

28/11: Brasil x Suíça (Stadium 974)

2/12: Camarões x Brasil (Lusail Stadium)