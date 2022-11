Tite convoca seleção para a Copa do Mundo; veja lista completa

O técnico da seleção brasileira, Tite, convocou 26 jogadores para a Copa do Mundo no Catar, onde buscará o hexa

O técnico Tite convocou no início da tarde desta segunda-feira, 7, os 26 jogadores que vão representar a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Veja a lista completa abaixo:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Laterais



Danilo (Juventus)

Daniel Alves (Pumas-MEX)

Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Sevilla)

Zagueiros

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

Éder Militão (Real Madrid)

Bremer (Juventus)



Meio-campistas

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Éverton Ribeiro (Flamengo)

Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

Neymar (PSG)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Richarlison (Tottenham)

Raphinha

(Barcelona)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Antony

(Manchester United)

Pedro (Flamengo)

Rodrygo (Real Madrid)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Daniel Alves na lista final

O lateral-direito Daniel Alves foi um dos 26 nomes na lista de Tite. O jogador não atua pelo Pumas, do México, desde setembro, e ficou de fora da última convocação da seleção nos amistosos contra Gana e Turquia. O jogador, porém, viveu clima de convocação e se preparou no Barcelona para estar em forma para o torneio no Catar.

"O critério do Daniel Alves é o critério que todos que ele premia: qualidade técnica individual, e ela premia ao seu aspecto físico e ele traz o seu aspecto mental, tal qual os outros. Alguns com uma ou outra a mais qualidade", disse Tite em justificativa para a convocação do lateral-direito.

Convocação da seleção brasileira: aumento para 26 jogadores

Um dos legados do futebol disputado durante a pandemia da Covid-19 foi o aumento na lista de convocados. Por conta dos protocolos sanitários, as equipes precisavam de mais jogadores à disposição em caso de infecção.

O último acréscimo na lista de inscritos aconteceu para a Copa de 2002, que permitiu 23 convocados. Até a edição de 1998, as seleções possuíam 22 jogadores. Para o mundial deste ano, cada país levará 26 atletas, sendo três deles, obrigatoriamente, goleiros.

Após a convocação, a CBF também divulgará a numeração da Seleção. Por regulamento da Fifa, os países jogarão com a numeração de 1 a 26.

Copa do Mundo 2022: calendário da seleção brasileira

07/11: Divulgação da lista oficial com 26 jogadores

14/11: Apresentação em Turim, na Itália

19/11: Viagem para Doha, no Catar

20/11 a 23/11: Treinos em Doha

24/11: Brasil x Sérvia (Lusail Stadium)

28/11: Brasil x Suíça (Stadium 974)

2/12: Camarões x Brasil (Lusail Stadium)

