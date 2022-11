Seleção Brasileira: 12 dos 26 convocados atuam no futebol inglês

A Premier League, da Inglaterra, foi a liga que mais serviu a seleção brasileira para a Copa do Mundo no Catar. De clubes brasileiros, apenas três foram convocados

Quase metade dos jogadores convocados para a seleção brasileira, para a disputa da Copa do Mundo no Catar, a partir de 20 de novembro, atua na Inglaterra. Da lista de 26 anunciada por Tite, nesta segunda-feira, 7, 12 jogam em clubes da Premier League.

O Manchester United foi o clube inglês que mais serviu à seleção brasileira, com três atletas: Casemiro, Fred e Antony. Do Liverpool e do Arsenal, Tite convocou dois de cada (Alisson e Fabinho; Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, respectivamente).

O restante dos doze convocados que atuam no futebol inglês vieram de Chelsea (Thiago Silva), Newcastle (Bruno Guimarães), West Ham (Lucas Paquetá) e Tottenham (Richarlison).

A La Liga, da Espanha, foi a segunda que mais forneceu atletas para o Brasil para a Copa do Catar, com três jogadores do Real Madrid (Éder Militão, Vinícius Júnior e Rodrygo), um do Sevilla (Alex Teles) e um do Barcelona (Raphinha).

Dentre os atletas que atuam no Brasil, Tite convocou apenas três. Everton Ribeiro e Pedro, do Flamengo, além do goleiro Weverton, do Palmeiras.

Confira em que países os 26 convocados atuam:

Inglaterra (12)

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchestr City)

Thiago Silva (Chelsea)

Casemiro (Manchester United)

Fred (Manchester United)

Fabinho (Liverpool)

Bruno Guimarães (Newcastle United)

Lucas Paquetá (West Ham United)

Richarlison (Tottenham)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Antony (Manchester United)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Espanha (5)

Alex Telles (Sevilla)

Éder Militão (Real Madrid)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Rodrygo (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Brasil (3)

Weverton (Palmeiras)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Pedro (Flamengo)

Itália (3)

Danilo (Juventus)

Alex Sandro (Juventus)

Bremer (Juventus)

França (2)

Marquinhos (PSG)

Neymar (PSG)

México (1)

Daniel Alves (Pumas)



