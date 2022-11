Estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022: quando e contra quem

Local do jogo de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022 será no Lusail Stadium. Veja detalhes da partida do Brasil, com dia, horário e mais

Único país a disputar todas as edições da Copa do Mundo, o Brasil inicia sua trajetória no Mundial do Catar no dia 24 de novembro. A Seleção está no grupo G ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões.

O retrospecto do Brasil em estreias é ótimo. Após perder em 1930 e 1934, a seleção brasileira está invicta desde então. Em 2018, o primeiro jogo do Brasil foi contra a Suíça, que será novamente adversário neste ano. Diante dos suíços, empate em 1 a 1.

CONFIRA a provável escalação do Brasil para estreia na Copa do Mundo do Catar

Estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022: quando será e contra quem?

O Brasil estreia contra a Sérvia no dia 24 de novembro, sábado, às 16 horas (horário de Brasília), no Lusail Stadium.

Copa do Mundo: retrospecto do Brasil em estreias

Em 21 estreias, a Seleção Brasileira obteve 16 vitórias, três empates e duas derrotas.

1930: Brasil 1 x 2 Iugoslávia

1934: Brasil 1 x 3 Espanha

1938: Brasil 6 x 5 Polônia

1950: Brasil 4 x 0 México

1954: Brasil 5 x 0 México

1958: Brasil 3 x 0 Áustria

1962: Brasil 2 x 0 Espanha

1966: Brasil 2 x 0 Bulgária

1970: Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia

1974: Brasil 0 x 0 Iugoslávia

1978: Brasil 1 x 1 Suécia

1982: Brasil 2 x 1 União Soviética

1986: Brasil 1 x 0 Espanha

1990: Brasil 2 x 1 Suécia

1994: Brasil 2 x 0 Rússia

1998: Brasil 2 x 1 Escócia

2002: Brasil 2 x 0 Turquia

2006: Brasil 1 x 0 Croácia

2010: Brasil 2 x 1 Coreia do Norte

2014: Brasil 3 x 1 Croácia

2018: Brasil 1 x 1 Suíça

Copa do Mundo: estreia do Brasil contra a Suíça em 2018

Na edição passada, o Brasil empatou em 1 a 1 com a Suíça. Philippe Coutinho abriu o placar aos 20 minutos e Steven Zuber igualou o marcador no segundo tempo.

A equipe comandada pelo técnico Tite entrou em campo com Alisson no gol, Danilo e Marcelo nas laterais, Thiago Silva e Miranda como dupla de zaga. Casemiro e Paulinho como volantes, com Coutinho na armação. Willian, Gabriel Jesus e Neymar no ataque.

A Sérvia também estava no grupo do Brasil na copa anterior. Desta vez, será o adversário na estreia, com os suíços pela frente no segundo jogo.



Tite convoca seleção para a Copa do Mundo; VEJA lista completa

