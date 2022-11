Quem é Bremer, zagueiro convocado por Tite para a Copa do Catar

O técnico Tite realizou na tarde desta segunda-feira, 7, a convocação dos 26 atletas que irão representar o Brasil na Copa do Mundo, que ocorrerá no Catar entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Uma das surpresas na lista é o zagueiro Bremer, de 25 anos, que atua na Juventus-ITA. O defensor brigava por vaga com Gabriel Magalhães (Arsenal-ING) e Lucas Veríssimo (Benfica-POR).

Bremer começou a carreira na base do Atlético-MG em 2018. Conforme o Sofascore, o atleta fez 11 jogos com a camisa do Galo pelo Brasileirão daquele ano, marcando um gol. No meio da temporada foi negociado por 5 milhões de euros para o Torino-ITA e defendeu o time italiano até o fim da temporada 2021/2022.

Na atual temporada (2022/2023), Bremer se transferiu para a Juventus-ITA, em uma negociação que custou aos cofres da equipe de Turim 41 milhões de euros. O atleta é uma das surpresas na convocação de Tite, já que fez apenas uma partida durante o ciclo 2018-2022. Sua estreia pela seleção ocorreu no dia 23 de setembro deste ano, contra Gana, em partida a qual o Brasil venceu por 3 a 0.

Estreia do Brasil na Copa do Catar

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo dia 24 de novembro, sua primeira adversária é a seleção da Sérvia. O duelo já havia ocorrido na edição do Mundial de 2018, quando as duas equipes se enfrentaram também na fase de grupos. O Brasil venceu por 2 a 0, com gols de Paulinho e Thiago Silva, que reencontra o escrete sérvio.

Veja a lista dos 26 convocados:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Laterais

Danilo (Juventus)

Daniel Alves (Pumas-MEX)

Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Sevilla)

Zagueiros

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

Éder Militão (Real Madrid)

Bremer (Juventus)

Meio-campistas

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Éverton Ribeiro (Flamengo)

Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

Neymar (PSG)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Richarlison (Tottenham)

Raphinha

(Barcelona)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Antony

(Manchester United)

Pedro (Flamengo)

Rodrygo (Real Madrid)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Copa do Mundo 2022: calendário da seleção brasileira

07/11: Divulgação da lista oficial com 26 jogadores

14/11: Apresentação em Turim, na Itália

19/11: Viagem para Doha, no Catar

20/11 a 23/11: Treinos em Doha

24/11: Brasil x Sérvia (Lusail Stadium)

28/11: Brasil x Suíça (Stadium 974)

2/12: Camarões x Brasil (Lusail Stadium)