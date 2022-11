Streamer Casimiro anuncia que transmitirá jogos da Copa do Catar

O streamer Casimiro Miguel continua alcançando grandes metas em seu canal na Twitch. Desta vez, ele anunciou nesta sexta-feira, 4, que irá transmitir a Copa do Mundo do Catar, de forma gratuita.

Casimiro conseguiu a liberação para a transmissão de 22 partidas da competição, inclusive os jogos da Seleção Brasileira. Ele poderá passar uma partida por dia.

"Não tem muito o que escrever. Nós vamos transmitir a Copa do Mundo! 1 jogo por dia até a final. De Graça!", escreveu o streamer nas redes sociais.

Os direitos digitais ficaram disponíveis no mercado porque a Globo renegociou contrato com a Fifa. O acordo original previa exclusividade em todas as mídias no Brasil, mas a emissora pediu a redução dos valores e abriu mão da exclusividade na internet.

As transmissões de futebol no canal de Casimiro foram frequentes em 2022, no Campeonato Carioca e até no Brasileirão, em jogos do Athletico-PR como mandante.

A Copa do Mundo 2022 começa no dia 20 de novembro e sua final está prevista para o dia 18 de dezembro. A seleção brasileira, que está no grupo G, estreia apenas no dia 24 de novembro contra a Sérvia, a partir das 16 horas (horário de Brasília),no estádio Lusail.

