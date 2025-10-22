Flamengo x Racing: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Palpite Flamengo x Racing: Confira os principais mercados, as estatísticas e as melhores odds atualizadas para apostar na Libertadores

Flamengo e Racing fazem um duelo Brasil x Argentina nas semifinais da Libertadores 2025 na próxima quarta-feira. A partida acontecerá no dia 22 de outubro de 2025, às 21h30, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.



Os brasileiros chegam às semis depois de eliminar outro argentino, o Estudiantes, nos pênaltis. Enquanto isso, o Racing emplacou duas vitórias contra os rivais do Vélez para se classificar à essa fase do torneio.



Confira os principais palpites, as melhores odds na BetMGM, as escalações e os melhores sites de apostas para a semifinal da Libertadores.



Melhores Odds para Flamengo x Racing na Copa Libertadores



Confira abaixo as melhores odds para fazer seus palpites em Flamengo x Racing pelas semifinais da Copa Libertadores.



Casa de Apostas Vitória do Flamengo Empate Vitória do Racing Ambas Marcam (Sim) BetMGM 1.43 4.40 8.00 2.30 Betnacional 1.35 4.75 8.50 2.25 Multibet 1.35 4.75 8.50 2.25 Superbet 1.38 4.75 8.60 2.25 EstrelaBet 1.35 4.75 8.50 2.25

Os 5 melhores palpites para Flamengo x Racing



Flamengo x Racing fazem uma grande partida pelas semifinais da Copa Libertadores. Veja a seguir os melhores palpites para Flamengo x Racing nas principais casas de apostas.



Detalhes dos 5 melhores palpites



Agora você vai conhecer os principais detalhes dos melhores palpites para Flamengo x Racing.



Palpite 1: Adrián Martinez – Mais de 0,5 chutes a gol



Artilheiro da Sul-Americana 2024 e um dos grandes nomes do Racing nos últimos anos, o centroavante costuma ser muito participativo e não foge da responsabilidade, contando com média superior a 1 chute a gol.



>> Aposte com Odds de 1.60 na BetMGM



Com isso, vejo esse mercado com odds de 1.60 na BetMGM como tendo muito valor como palpite para Flamengo x Racing na semifinal da Libertadores.







Palpite 2: Ambas as equipes marcam – Não



Essa partida deverá ser marcada pelo nervosismo e equilíbrio de ataque dos cariocas contra a boa defesa argentina. O time treinado por Gustavo Costas deve evitar se expor tanto mesmo em contra-ataques



>> Aposte com Odds de 1.57 na Multibet



Logo, acredito que a rede não será balançada pelos dois times e o mercado “ambas as equipes marcam – não” com odds de 1.57 na Multibet me parece um palpite para Flamengo x Racing com muito valor.







Palpite 3: Georgian Arrascaeta – Mais de 3,5 finalizações



O craque uruguaio é artilheiro do Brasileirão e tem uma boa média de finalizações por partida em todas as competições jogadas pelo Flamengo na temporada. Não à toa, ele é um dos mais importantes do elenco.



>> Aposte com Odds de 1.6 na Superbet



E por isso mesmo, acredito que ele será bastante participativo nessa partida e o mercado para Arrascaeta finalizar mais de 3,5 vezes com odds de 1.64 na Superbet é uma escolha excelente de palpite Under/Over para Flamengo x Racing.







Palpite 4: Racing – Handicap +1,5



O Flamengo vem sendo avassalador nos últimos jogos e tem marcado muitos gols, mas o Racing possui uma defesa sólida e que não costuma ser tão vazada, além de beliscar algumas bolas na rede adversária.



>> Aposte com Odds de 1.66 na Betnacional



O fato é que não acreditamos em uma vitória do Mengão por dois ou mais gols de diferença, assim como aconteceu contra o Estudiantes na fase anterior. O mercado “Racing – Handicap +1,5” tem muito valor e odds de 1.66 na Betnacional.







Palpite 5: Mais de 8,5 escanteios



O Flamengo tem uma média de 5,10 cantos a seu favor por partida na Libertadores, enquanto a média do Racing é de 5,50 escanteios por jogo.



>> Aposte com Odds de 1.55 na EstrelaBet



E como acredito que os dois times devem ter um bom número de jogadas ofensivas nesse duelo, o mercado “mais de 8,5 escanteios” com 1.55 na Estrela Bet é um bom palpite para Flamengo x Racing.







Outros mercados para apostar em Flamengo x Racing







Estatísticas relevantes sobre o confronto



Confira algumas estatísticas de Flamengo x Racing que são extremamente relevantes conhecer para apostar nessa partida.

Estatística Flamengo Racing Média Geral Gols por jogo 1.10 1.90 1.50 xG(gols esperados) 1.31 1.77 1.54 Escanteios 5.50 5.10 5.30 Cartões (am./verm.) 1.80 2.70 2.25

Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Não há um histórico tão largo de partidas entre Flamengo x Racing, com todos os jogos tendo sido disputados pela Libertadores. Confira abaixo os resultados desses confrontos:



Flamengo 2 x 1 Racing - Libertadores;



Racing 1 x 1 Flamengo - Libertadores;

Flamengo 1 x 1 Racing – Libertadores;



Racing 1 x 1 Flamengo - Libertadores;

Escalações das equipes para a Copa Libertadores



Os treinadores dos dois times terão alguns problemas para lidar no duelo em relação a ausências por lesão. Veja quais as prováveis escalações de Flamengo x Racing.



Flamengo



O técnico Filipe Luís não poderá contar com Cebolinha, fora por lesão, e há a preocupação de saber se Léo Ortiz terá condições de jogo.



Goleiro: Rossi;



Laterais: Emerson Royal, Alex Sandro;



Zagueiros: Léo Pereira, Danilo;



Meias: Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Luiz Araújo;



Atacantes: Samuel Lino e Pedro.



Racing



O técnico do Racing também terá jogadores ausentes e outras possíveis baixas que serão analisadas nos próximos dias quanto à sua condições de jogo.



Goleiro: Cambeses;



Laterais: Mura, Colombo;



Zagueiros: Di Cesare, Ignacio Rodriguez;



Meias: Santiago Sosa, Nardoni, Almendra e Solari;



Atacantes: Adrián Martínez e Conechny.



Momento dos Times



Flamengo – Em busca do tetra inédito no Brasil



O time de Filipe Luís vem em um momento de alta na temporada após duas vitórias importantes contra o Botafogo, no clássico carioca, e principalmente contra o Palmeiras, na luta direta pelo título do Brasileirão.



Ao vencer o Verdão, o Flamengo volta à luta pelo título brasileiro e ganha moral para ir buscar a conquista da Libertadores também. O time tem hoje um ataque poderoso formado por Pedro e Arrascaeta, artilheiro do time na temporada.



Apesar de algumas baixas, como Cebolinha e Léo Ortiz, o Mengão é o grande favorito a conquistar os três pontos no Maracanã e sair em vantagem para decidir a vaga em Avellaneda.



>> Saiba tudo sobre o Flamengo hoje



Últimos resultados do Flamengo



Racing – Voltar à final da Libertadores após 58 anos



O Racing tem uma missão histórica nessa semifinal: voltar a uma final de Libertadores da América depois de 58 anos. A única vez que decidiu o torneio foi em 1967 e “La Academia” conquistou o título naquele ano.



Para isso, o técnico Gustavo Costas quer sair do Rio de Janeiro pelo menos com um empate e confia no bom histórico contra os brasileiros que o Racing tem desde o ano passado, quando foi campeão da Sula em cima do Cruzeiro e da Recopa contra o Botafogo.



A equipe tem alguns destaques como Matías Zaracho, Duvan Vergara e Adrían Martínez, esse último artilheiro da Sul-Americana em 2024. Porém, há desfalques para esse jogo como o zagueiro Pardo e o atacante Torres.



Últimos resultados do Racing



Racing 1 x 0 Aldosivi - Campeonato Argentino;



Banfield 1 x 3 Racing - Campeonato Argentino;



Racing 0 x 0 Independiente Rivadavia - Campeonato Argentino;



Racing 0 x 1 River Plate – Copa Argentina;



Racing 0 x 0 Independiente - Campeonato Argentino.



Classificação e Próximos Jogos da Libertadores



A Libertadores chega até a fase semifinal com duelos entre brasileiros e argentinos e brasileiros contra equatorianos. Todos os quatro times classificados a essa fase já foram campeões.



Porém, o Racing é o único que não conquistou o título neste século. Os favoritos à final são Flamengo e Palmeiras, mas LDU e Racing vão tentar surpreender os brasileiros.



Próximas partidas da Libertadores



Palmeiras x LDU Quito – 23/10/2025 – 21:30;



Melhores plataformas para apostar na Libertadores







Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Flamengo x Racing pela Libertadores?



A partida entre Flamengo x Racing acontece no dia 22 de outubro de 2025, às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.



Quem é o favorito a vencer?



O Flamengo é considerado o grande favorito para vencer essa partida, já que tem um elenco bem superior ao rival e joga em casa.



Quantos gols deve ter o jogo?



Essa deve ser uma partida tensa com o Racing se defendendo das ações ofensivas do Flamengo, então aposto em um jogo com menos de 2,5 gols.



Recado do Autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Artigos Relacionados

