Flamengo x Racing: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Palpite Flamengo x Racing - Libertadores 2025 - 22/10/2025Palpite Flamengo x Racing: Confira os principais mercados, as estatísticas e as melhores odds atualizadas para apostar na Libertadores
Flamengo e Racing fazem um duelo Brasil x Argentina nas semifinais da Libertadores 2025 na próxima quarta-feira. A partida acontecerá no dia 22 de outubro de 2025, às 21h30, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.
Os brasileiros chegam às semis depois de eliminar outro argentino, o Estudiantes, nos pênaltis. Enquanto isso, o Racing emplacou duas vitórias contra os rivais do Vélez para se classificar à essa fase do torneio.
Confira os principais palpites, as melhores odds na BetMGM, as escalações e os melhores sites de apostas para a semifinal da Libertadores.
Melhores Odds para Flamengo x Racing na Copa Libertadores
Confira abaixo as melhores odds para fazer seus palpites em Flamengo x Racing pelas semifinais da Copa Libertadores.
|Casa de Apostas
|Vitória do Flamengo
|Empate
|Vitória do Racing
|Ambas Marcam (Sim)
|BetMGM
|1.43
|4.40
|8.00
|2.30
|Betnacional
|1.35
|4.75
|8.50
|2.25
|Multibet
|1.35
|4.75
|8.50
|2.25
|Superbet
|1.38
|4.75
|8.60
|2.25
|EstrelaBet
|1.35
|4.75
|8.50
|2.25
Os 5 melhores palpites para Flamengo x Racing
Flamengo x Racing fazem uma grande partida pelas semifinais da Copa Libertadores. Veja a seguir os melhores palpites para Flamengo x Racing nas principais casas de apostas.
- Adrián Martinez – Mais de 0,5 chutes a gol, com Odds de 1.60 na BetMGM;
- Ambas equipes marcam - Não, com Odds de 1.57 na Multibet;
- Georgian Arrascaeta – Mais de 3,5 finalizações, com Odds de 1.64 na Superbet;
- Racing – Handicap +1,5, com Odds de 1.66 na Betnacional;
- Mais de 8,5 escanteios, com Odds de 1.55 na EstrelaBet.
Detalhes dos 5 melhores palpites
Agora você vai conhecer os principais detalhes dos melhores palpites para Flamengo x Racing.
Palpite 1: Adrián Martinez – Mais de 0,5 chutes a gol
Artilheiro da Sul-Americana 2024 e um dos grandes nomes do Racing nos últimos anos, o centroavante costuma ser muito participativo e não foge da responsabilidade, contando com média superior a 1 chute a gol.
>> Aposte com Odds de 1.60 na BetMGM
Com isso, vejo esse mercado com odds de 1.60 na BetMGM como tendo muito valor como palpite para Flamengo x Racing na semifinal da Libertadores.
Palpite 2: Ambas as equipes marcam – Não
Essa partida deverá ser marcada pelo nervosismo e equilíbrio de ataque dos cariocas contra a boa defesa argentina. O time treinado por Gustavo Costas deve evitar se expor tanto mesmo em contra-ataques
>> Aposte com Odds de 1.57 na Multibet
Logo, acredito que a rede não será balançada pelos dois times e o mercado “ambas as equipes marcam – não” com odds de 1.57 na Multibet me parece um palpite para Flamengo x Racing com muito valor.
Palpite 3: Georgian Arrascaeta – Mais de 3,5 finalizações
O craque uruguaio é artilheiro do Brasileirão e tem uma boa média de finalizações por partida em todas as competições jogadas pelo Flamengo na temporada. Não à toa, ele é um dos mais importantes do elenco.
>> Aposte com Odds de 1.6 na Superbet
E por isso mesmo, acredito que ele será bastante participativo nessa partida e o mercado para Arrascaeta finalizar mais de 3,5 vezes com odds de 1.64 na Superbet é uma escolha excelente de palpite Under/Over para Flamengo x Racing.
Palpite 4: Racing – Handicap +1,5
O Flamengo vem sendo avassalador nos últimos jogos e tem marcado muitos gols, mas o Racing possui uma defesa sólida e que não costuma ser tão vazada, além de beliscar algumas bolas na rede adversária.
>> Aposte com Odds de 1.66 na Betnacional
O fato é que não acreditamos em uma vitória do Mengão por dois ou mais gols de diferença, assim como aconteceu contra o Estudiantes na fase anterior. O mercado “Racing – Handicap +1,5” tem muito valor e odds de 1.66 na Betnacional.
Palpite 5: Mais de 8,5 escanteios
O Flamengo tem uma média de 5,10 cantos a seu favor por partida na Libertadores, enquanto a média do Racing é de 5,50 escanteios por jogo.
>> Aposte com Odds de 1.55 na EstrelaBet
E como acredito que os dois times devem ter um bom número de jogadas ofensivas nesse duelo, o mercado “mais de 8,5 escanteios” com 1.55 na Estrela Bet é um bom palpite para Flamengo x Racing.
Outros mercados para apostar em Flamengo x Racing
Estatísticas relevantes sobre o confronto
Confira algumas estatísticas de Flamengo x Racing que são extremamente relevantes conhecer para apostar nessa partida.
|Estatística
|Flamengo
|Racing
|Média Geral
|Gols por jogo
|1.10
|1.90
|1.50
|xG(gols esperados)
|1.31
|1.77
|1.54
|Escanteios
|5.50
|5.10
|5.30
|Cartões (am./verm.)
|1.80
|2.70
|2.25
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
Não há um histórico tão largo de partidas entre Flamengo x Racing, com todos os jogos tendo sido disputados pela Libertadores. Confira abaixo os resultados desses confrontos:
- Flamengo 2 x 1 Racing - Libertadores;
- Racing 1 x 1 Flamengo - Libertadores;
- Flamengo 1 x 1 Racing – Libertadores;
- Racing 1 x 1 Flamengo - Libertadores;
Escalações das equipes para a Copa Libertadores
Os treinadores dos dois times terão alguns problemas para lidar no duelo em relação a ausências por lesão. Veja quais as prováveis escalações de Flamengo x Racing.
Flamengo
O técnico Filipe Luís não poderá contar com Cebolinha, fora por lesão, e há a preocupação de saber se Léo Ortiz terá condições de jogo.
- Goleiro: Rossi;
- Laterais: Emerson Royal, Alex Sandro;
- Zagueiros: Léo Pereira, Danilo;
- Meias: Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Luiz Araújo;
- Atacantes: Samuel Lino e Pedro.
Racing
O técnico do Racing também terá jogadores ausentes e outras possíveis baixas que serão analisadas nos próximos dias quanto à sua condições de jogo.
- Goleiro: Cambeses;
- Laterais: Mura, Colombo;
- Zagueiros: Di Cesare, Ignacio Rodriguez;
- Meias: Santiago Sosa, Nardoni, Almendra e Solari;
- Atacantes: Adrián Martínez e Conechny.
Momento dos Times
Flamengo – Em busca do tetra inédito no Brasil
O time de Filipe Luís vem em um momento de alta na temporada após duas vitórias importantes contra o Botafogo, no clássico carioca, e principalmente contra o Palmeiras, na luta direta pelo título do Brasileirão.
Ao vencer o Verdão, o Flamengo volta à luta pelo título brasileiro e ganha moral para ir buscar a conquista da Libertadores também. O time tem hoje um ataque poderoso formado por Pedro e Arrascaeta, artilheiro do time na temporada.
Apesar de algumas baixas, como Cebolinha e Léo Ortiz, o Mengão é o grande favorito a conquistar os três pontos no Maracanã e sair em vantagem para decidir a vaga em Avellaneda.
>> Saiba tudo sobre o Flamengo hoje
Últimos resultados do Flamengo
- Flamengo 3 x 2 Palmeiras - Campeonato Brasileiro;
- Botafogo 0 x 3 Flamengo - Campeonato Brasileiro;
- Bahia 1 x 0 Flamengo - Campeonato Brasileiro;
- Flamengo 0 x 0 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro;
- Corinthians 1 x 2 Flamengo - Campeonato Brasileiro,
Racing – Voltar à final da Libertadores após 58 anos
O Racing tem uma missão histórica nessa semifinal: voltar a uma final de Libertadores da América depois de 58 anos. A única vez que decidiu o torneio foi em 1967 e “La Academia” conquistou o título naquele ano.
Para isso, o técnico Gustavo Costas quer sair do Rio de Janeiro pelo menos com um empate e confia no bom histórico contra os brasileiros que o Racing tem desde o ano passado, quando foi campeão da Sula em cima do Cruzeiro e da Recopa contra o Botafogo.
A equipe tem alguns destaques como Matías Zaracho, Duvan Vergara e Adrían Martínez, esse último artilheiro da Sul-Americana em 2024. Porém, há desfalques para esse jogo como o zagueiro Pardo e o atacante Torres.
Últimos resultados do Racing
- Racing 1 x 0 Aldosivi - Campeonato Argentino;
- Banfield 1 x 3 Racing - Campeonato Argentino;
- Racing 0 x 0 Independiente Rivadavia - Campeonato Argentino;
- Racing 0 x 1 River Plate – Copa Argentina;
- Racing 0 x 0 Independiente - Campeonato Argentino.
Classificação e Próximos Jogos da Libertadores
A Libertadores chega até a fase semifinal com duelos entre brasileiros e argentinos e brasileiros contra equatorianos. Todos os quatro times classificados a essa fase já foram campeões.
Porém, o Racing é o único que não conquistou o título neste século. Os favoritos à final são Flamengo e Palmeiras, mas LDU e Racing vão tentar surpreender os brasileiros.
Próximas partidas da Libertadores
- Palmeiras x LDU Quito – 23/10/2025 – 21:30;
Melhores plataformas para apostar na Libertadores
Perguntas Frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre Flamengo x Racing pela Libertadores?
A partida entre Flamengo x Racing acontece no dia 22 de outubro de 2025, às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.
Quem é o favorito a vencer?
O Flamengo é considerado o grande favorito para vencer essa partida, já que tem um elenco bem superior ao rival e joga em casa.
Quantos gols deve ter o jogo?
Essa deve ser uma partida tensa com o Racing se defendendo das ações ofensivas do Flamengo, então aposto em um jogo com menos de 2,5 gols.
Recado do Autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!
