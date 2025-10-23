Palpite Fortaleza x Flamengo: Previsões, Dicas e Escalação

Palpite Fortaleza x Flamengo: veja escalações, estatísticas e onde assistir ao duelo decisivo do Brasileirão Série A 2025. Fortaleza x Flamengo promete emoção

O duelo entre Fortaleza x Flamengo acontece neste sábado, 25 de outubro de 2025, às 19h30, na Arena Castelão, em partida válida pela Série A do Brasileirão.



O Leão do Pici busca reencontrar o caminho das vitórias e se afastar da zona intermediária, enquanto o Rubro-Negro tenta manter a liderança e abrir vantagem na ponta da tabela.



Confira neste artigo o palpite Fortaleza x Flamengo, as melhores odds disponíveis na bet365, além de escalações, estatísticas e os principais mercados para apostar com estratégia.



Melhores Odds para Fortaleza x Flamengo no Brasileirão



Separei as melhores Odds, para quem busca apostas de valor, as odds estão especialmente atrativas em mercados como Flamengo x Fortaleza no 1x2 e em escanteios.

Casa de Apostas Vitória do Fortaleza Empate Vitória do Flamengo Escanteios (+ de 9.5) bet365 5.50 3.70 1.61 2.10 Betnacional 5.27 3.70 1.67 1.86 Br4Bet 5.00 3.66 1.68 1.92 BetMGM 5.75 3.85 1.61 1.70 Estrela Bet 5.00 3.66 1.68 1.96

Os 5 melhores palpites para Fortaleza x Flamengo



Com base nas classificações de Fortaleza x Flamengo e nas estatísticas recentes, este duelo promete ser movimentado. Confira abaixo os palpites mais quentes para o confronto no Castelão.



Detalhes dos 5 melhores palpites



Os números recentes das equipes ajudam a encontrar apostas de valor neste confronto. Analisando desempenho, médias e histórico direto, é possível identificar boas oportunidades, especialmente em mercados de gols, escanteios e desempenho individual.



Acompanhe a explicação de cada palpite conforme as estatísticas de Fortaleza x Flamengo:



Palpite 1: Mais de 1.5 gols no jogo



O mercado de gols é um dos mais promissores para Fortaleza x Flamengo. O Flamengo possui média de 1.84 gols marcados por jogo e sofreu apenas 0.6, enquanto o Fortaleza tem 1.11 gols marcados e 1.31 sofridos.



>> Aposte com Odds de 1.36 na bet365



Isso mostra tendência para partidas abertas e boas apostas Under/Over, especialmente com o Rubro-Negro tendo vencido 40 de seus últimos 62 jogos e marcado primeiro em 41 deles.







Palpite 2: Mais de 9.5 escanteios



O mercado de escanteios é consistente quando essas equipes se enfrentam. O Fortaleza tem média de 6.06 escanteios por jogo, enquanto o Flamengo registra 5.98, somando uma média conjunta de cerca de 12 escanteios por partida.



>> Aposte com Odds de 1.86 na Betnacional



Os 5 dos últimos 6 confrontos diretos tiveram menos de 10.5, mas com o Fortaleza pressionando em casa e o Flamengo jogando com linhas altas, o cenário indica mais volume ofensivo.



Palpite 3: Flamengo vence o 1º tempo



O Flamengo é um dos times mais eficientes em abrir o placar cedo: venceu o primeiro tempo em 27 dos últimos 62 jogos, além de ter marcado primeiro em 41.



Contra equipes da parte inferior da tabela, essa força inicial costuma ser decisiva.



>> Aposte com Odds de 2.28 na Br4Bet



O Fortaleza, por outro lado, sofreu o primeiro gol em 26 de 55 partidas, indicando vulnerabilidade nos minutos iniciais, especialmente contra ataques rápidos como o do Rubro-Negro.







Palpite 4: Empate ou Flamengo (Dupla Chance)



Mesmo fora de casa, o Flamengo chega como favorito. Está na vice-liderança com 61 pontos, 18 vitórias e apenas 4 derrotas, enquanto o Fortaleza é o 19º, com apenas 6 vitórias em 28 jogos.



Essa disparidade de desempenho reforça a segurança da dupla chance a favor dos visitantes.



>> Aposte com Odds de 1.13 na BetMGM



O Flamengo soma 53 jogos sem derrota nas últimas 62 partidas (empate ou vitória), o que valida o palpite como uma escolha sólida e de baixo risco.







Palpite 5: Pedro para marcar a qualquer momento



O atacante Pedro segue sendo a principal referência ofensiva do Flamengo. Diante de uma defesa que sofre 1.6 gols por jogo (Fortaleza), ele tende a ter boas chances para balançar as redes, ainda mais considerando a média de 4.8 chutes certos por jogo do time carioca.



>> Aposte com Odds de 2.90 na Estrela Bet



A equipe de Tite cria 2.6 grandes chances por partida, e Pedro é quem mais se beneficia disso. Jogando contra um adversário que tem sofrido com falhas na defesa, o centroavante é nome forte para marcar.







Outros mercados para apostar em Fortaleza x Flamengo







Estatísticas relevantes sobre o confronto



As últimas partidas de Fortaleza x Flamengo mostram amplo domínio rubro-negro, com vitórias expressivas e desempenho ofensivo superior.



Abaixo, os números ajudam a entender melhor o equilíbrio, ou a falta dele, entre os dois times.

Estatística Fortaleza Flamengo Média Geral Gols marcados (média) 1.11 1.84 1.47 Gols sofridos (média) 1.31 0.60 0.95 Gols esperados (xG) 1.11 1.46 1.28 xG sofridos 1.29 0.64 0.96 Chutes por jogo 12.71 14.28 13.49 Chutes no gol 4.25 5.02 4.63 Escanteios 6.06 5.98 6.02 Cartões por jogo 2.83 2.00 2.41 Precisão de passe 82.1% 86.4% 84.2% Posse de bola 47.9% 61.7% 54.8% Tackles por jogo 18.6 16.4 17.5 Interceptações 8.1 8.1 8.1 Duelos ganhos 50.7% 54.0% 52.3%

Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Antes de definir seu palpite Fortaleza x Flamengo, vale observar que o retrospecto recente favorece amplamente o Rubro-Negro.



Nas análises das melhores casas de apostas, o Flamengo aparece com favoritismo justificado pelos números e desempenho recente. Veja os últimos 5 confrontos entre Flamengo x Fortaleza:



Flamengo 5 x 0 Fortaleza – Brasileirão Série A – 01/06/2025;



Fortaleza 0 x 0 Flamengo – Brasileirão Série A – 26/11/2024;



Flamengo 1 x 2 Fortaleza – Brasileirão Série A – 11/07/2024;



Fortaleza 0 x 2 Flamengo – Brasileirão Série A – 05/11/2023;



Flamengo 2 x 0 Fortaleza – Brasileirão Série A – 01/07/2023.



Escalações das equipes para o Brasileirão



Com os dois times tentando alcançar objetivos distintos, ambos vem com times um pouco diferentes do comum. Acompanhe abaixo as prováveis escalações de Fortaleza x Flamengo e os desfalques que podem influenciar os palpites exatos dos jogos hoje.



Fortaleza



O técnico Martín Palermo deve manter o esquema 4-2-3-1, priorizando um meio-campo de marcação forte e transições rápidas pelos lados. O time, no entanto, sofre com uma lista extensa de desfalques importantes, como Lucero, Kucevic e João Ricardo.



Goleiro: Brenno;



Defensores: B. Pacheco, Gazal, Brítez e Mancuso;



Meio-campistas: Rodrigo, Sasha, Pochettino, B. Lopes e Herrera;



Atacante: Lucero.



Desfalques: João Ricardo, Kucevic, Martínez, Matheus Pereira, Allanzinho, Crispim, Weverton e Benevenuto.



Flamengo



O técnico Filipe Luís também deve apostar no 4-2-3-1, explorando o talento de Arrascaeta e Pedro, principais destaques da equipe. O Rubro-Negro tem dúvidas na defesa, mas segue com alto poder ofensivo mesmo sem Bruno Henrique e Everton Cebolinha.



Goleiro: Rossi;



Defensores: Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz e Emerson;



Meio-campistas: Pulgar, Jorginho e Arrascaeta;



Atacantes: Luiz Araújo, S. Lino e Pedro.



Desfalques: Bruno Henrique, Cebolinha, Carrascal e Pulgar (suspenso).



Momento dos Times



Fortaleza – Está cada dia mais difícil



O Fortaleza vive uma fase complicada no Brasileirão e luta desesperadamente para escapar da zona de rebaixamento.



O time de Martín Palermo tem oscilado muito, com desempenho irregular no ataque e uma defesa que sofre em média 1,6 gols por partida. Mesmo com o apoio do Castelão, o Tricolor vem acumulando resultados negativos e precisa reagir urgentemente.



>> Saiba tudo sobre o Fortaleza hoje



Últimos resultados do Fortaleza



Cruzeiro 1 x 0 Fortaleza – Brasileirão Série A – 18/10/2025;



Fortaleza 0 x 2 Vasco da Gama – Brasileirão Série A – 15/10/2025;



Juventude 1 x 2 Fortaleza – Brasileirão Série A – 05/10/2025;



Fortaleza 0 x 2 São Paulo – Brasileirão Série A – 02/10/2025;



Fortaleza 1 x 0 Sport Recife – Brasileirão Série A – 27/09/2025.



Flamengo – Somar pontos é o mais importante



O Flamengo segue firme na briga pelo título, ocupando a 2ª colocação com 61 pontos, apenas dois atrás do líder Palmeiras.



Sob o comando de Filipe Luís, o Rubro-Negro vem apresentando um ataque letal, com média de 1,84 gols por jogo, e uma defesa sólida que sofre apenas 0,6 gol por partida.



A equipe chega embalada por duas vitórias consecutivas e quer manter o ritmo fora de casa e acaba sendo um ótimo palpite de futebol.



>> Saiba tudo sobre o Flamengo hoje



Últimos resultados do Flamengo



Flamengo 3 x 2 Palmeiras – Brasileirão Série A – 19/10/2025;



Botafogo 0 x 3 Flamengo – Brasileirão Série A – 15/10/2025;



Bahia 1 x 0 Flamengo – Brasileirão Série A – 05/10/2025;



Flamengo 0 x 0 Cruzeiro – Brasileirão Série A – 02/10/2025;



Corinthians 1 x 2 Flamengo – Brasileirão Série A – 28/09/2025.



Classificação e Próximos Jogos do Brasileirão



O Brasileirão 2025 chega à 30ª rodada com a disputa pelo título pegando fogo. Palmeiras e Flamengo seguem lado a lado no topo da tabela, separados apenas pelo saldo de gols.



A regularidade das duas equipes tem sido o destaque da temporada, enquanto o Cruzeiro tenta se manter vivo na briga e o Fortaleza busca desesperadamente sair da zona de rebaixamento.



Na parte de baixo, a luta contra o descenso promete ser intensa até o fim. Juventude, Vitória e Sport Recife ainda sonham em reagir, mas o Fortaleza é o time mais pressionado no momento, com apenas 24 pontos e desempenho de 6 vitórias em 28 jogos.



Tabela atualizada do Campeonato







Próximas partidas do Brasileirão



Vitória x Corinthians – 25/10/2025 - 16:00;



Atlético-MG x Ceará – 25/10/2025 - 17:00;



Fluminense x Internacional – 25/10/2025 - 17:30;



Sport Recife x Mirassol – 25/10/2025 - 18:30;



São Paulo x Bahia – 25/10/2025 - 21:30;



Grêmio x Juventude – 26/10/2025 - 16:00;



Botafogo x Santos – 26/10/2025 - 18:30;



RB Bragantino x Vasco – 26/10/2025 - 18:30;



Palmeiras x Cruzeiro – 26/10/2025 - 20:30.



Melhores plataformas para apostar no Brasileirão







Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Fortaleza x Flamengo pelo Brasileirão?



A partida entre Fortaleza x Flamengo acontece no sábado, 25 de outubro de 2025, às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto é válido pela 30ª rodada do Brasileirão Série A e terá transmissão ao vivo pelo Premiere.



Quem é o favorito a vencer?



De acordo com o desempenho recente e as estatísticas de Fortaleza x Flamengo, o Flamengo chega como favorito.



Quantos gols deve ter o jogo?



O confronto tem boa tendência de mais de 1.5 gols, já que o Flamengo tem média de 1.84 gols marcados por jogo e o Fortaleza sofre cerca de 1.6 gols por partida. Nas últimas 5 partidas de Fortaleza x Flamengo, 4 terminaram com dois ou mais gols.

Recado do Autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

