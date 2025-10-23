Palpite Fortaleza x Flamengo: Previsões, Dicas e Escalação

Palpite Fortaleza x Flamengo - Brasileirão Série A - 25/10/2025Palpite Fortaleza x Flamengo: veja escalações, estatísticas e onde assistir ao duelo decisivo do Brasileirão Série A 2025. Fortaleza x Flamengo promete emoção
Jogue com responsabilidade | 18+
O duelo entre Fortaleza x Flamengo acontece neste sábado, 25 de outubro de 2025, às 19h30, na Arena Castelão, em partida válida pela Série A do Brasileirão.
O Leão do Pici busca reencontrar o caminho das vitórias e se afastar da zona intermediária, enquanto o Rubro-Negro tenta manter a liderança e abrir vantagem na ponta da tabela.
Confira neste artigo o palpite Fortaleza x Flamengo, as melhores odds disponíveis na bet365, além de escalações, estatísticas e os principais mercados para apostar com estratégia.
Melhores Odds para Fortaleza x Flamengo no Brasileirão
Separei as melhores Odds, para quem busca apostas de valor, as odds estão especialmente atrativas em mercados como Flamengo x Fortaleza no 1x2 e em escanteios.
|Casa de Apostas
|Vitória do Fortaleza
|Empate
|Vitória do Flamengo
|Escanteios (+ de 9.5)
|bet365
|5.50
|3.70
|1.61
|2.10
|Betnacional
|5.27
|3.70
|1.67
|1.86
|Br4Bet
|5.00
|3.66
|1.68
|1.92
|BetMGM
|5.75
|3.85
|1.61
|1.70
|Estrela Bet
|5.00
|3.66
|1.68
|1.96
Os 5 melhores palpites para Fortaleza x Flamengo
Com base nas classificações de Fortaleza x Flamengo e nas estatísticas recentes, este duelo promete ser movimentado. Confira abaixo os palpites mais quentes para o confronto no Castelão.
- Mais de 1.5 gols no jogo, com Odds de 1.36 na bet365
- Mais de 9.5 escanteios, com Odds de 1.86 na Betnacional
- Flamengo vence o 1º tempo, com Odds de 2.28 na Br4Bet
- Empate ou Flamengo (Dupla Chance), com Odds de 1.13 na BetMGM
- Pedro para marcar a qualquer momento, com Odds de 2.90 na Estrela Bet
Detalhes dos 5 melhores palpites
Os números recentes das equipes ajudam a encontrar apostas de valor neste confronto. Analisando desempenho, médias e histórico direto, é possível identificar boas oportunidades, especialmente em mercados de gols, escanteios e desempenho individual.
Acompanhe a explicação de cada palpite conforme as estatísticas de Fortaleza x Flamengo:
Palpite 1: Mais de 1.5 gols no jogo
O mercado de gols é um dos mais promissores para Fortaleza x Flamengo. O Flamengo possui média de 1.84 gols marcados por jogo e sofreu apenas 0.6, enquanto o Fortaleza tem 1.11 gols marcados e 1.31 sofridos.
>> Aposte com Odds de 1.36 na bet365
Isso mostra tendência para partidas abertas e boas apostas Under/Over, especialmente com o Rubro-Negro tendo vencido 40 de seus últimos 62 jogos e marcado primeiro em 41 deles.
Palpite 2: Mais de 9.5 escanteios
O mercado de escanteios é consistente quando essas equipes se enfrentam. O Fortaleza tem média de 6.06 escanteios por jogo, enquanto o Flamengo registra 5.98, somando uma média conjunta de cerca de 12 escanteios por partida.
>> Aposte com Odds de 1.86 na Betnacional
Os 5 dos últimos 6 confrontos diretos tiveram menos de 10.5, mas com o Fortaleza pressionando em casa e o Flamengo jogando com linhas altas, o cenário indica mais volume ofensivo.
Palpite 3: Flamengo vence o 1º tempo
O Flamengo é um dos times mais eficientes em abrir o placar cedo: venceu o primeiro tempo em 27 dos últimos 62 jogos, além de ter marcado primeiro em 41.
Contra equipes da parte inferior da tabela, essa força inicial costuma ser decisiva.
>> Aposte com Odds de 2.28 na Br4Bet
O Fortaleza, por outro lado, sofreu o primeiro gol em 26 de 55 partidas, indicando vulnerabilidade nos minutos iniciais, especialmente contra ataques rápidos como o do Rubro-Negro.
Palpite 4: Empate ou Flamengo (Dupla Chance)
Mesmo fora de casa, o Flamengo chega como favorito. Está na vice-liderança com 61 pontos, 18 vitórias e apenas 4 derrotas, enquanto o Fortaleza é o 19º, com apenas 6 vitórias em 28 jogos.
Essa disparidade de desempenho reforça a segurança da dupla chance a favor dos visitantes.
>> Aposte com Odds de 1.13 na BetMGM
O Flamengo soma 53 jogos sem derrota nas últimas 62 partidas (empate ou vitória), o que valida o palpite como uma escolha sólida e de baixo risco.
Palpite 5: Pedro para marcar a qualquer momento
O atacante Pedro segue sendo a principal referência ofensiva do Flamengo. Diante de uma defesa que sofre 1.6 gols por jogo (Fortaleza), ele tende a ter boas chances para balançar as redes, ainda mais considerando a média de 4.8 chutes certos por jogo do time carioca.
>> Aposte com Odds de 2.90 na Estrela Bet
A equipe de Tite cria 2.6 grandes chances por partida, e Pedro é quem mais se beneficia disso. Jogando contra um adversário que tem sofrido com falhas na defesa, o centroavante é nome forte para marcar.
Outros mercados para apostar em Fortaleza x Flamengo
Estatísticas relevantes sobre o confronto
As últimas partidas de Fortaleza x Flamengo mostram amplo domínio rubro-negro, com vitórias expressivas e desempenho ofensivo superior.
Abaixo, os números ajudam a entender melhor o equilíbrio, ou a falta dele, entre os dois times.
|Estatística
|Fortaleza
|Flamengo
|Média Geral
|Gols marcados (média)
|1.11
|1.84
|1.47
|Gols sofridos (média)
|1.31
|0.60
|0.95
|Gols esperados (xG)
|1.11
|1.46
|1.28
|xG sofridos
|1.29
|0.64
|0.96
|Chutes por jogo
|12.71
|14.28
|13.49
|Chutes no gol
|4.25
|5.02
|4.63
|Escanteios
|6.06
|5.98
|6.02
|Cartões por jogo
|2.83
|2.00
|2.41
|Precisão de passe
|82.1%
|86.4%
|84.2%
|Posse de bola
|47.9%
|61.7%
|54.8%
|Tackles por jogo
|18.6
|16.4
|17.5
|Interceptações
|8.1
|8.1
|8.1
|Duelos ganhos
|50.7%
|54.0%
|52.3%
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
Antes de definir seu palpite Fortaleza x Flamengo, vale observar que o retrospecto recente favorece amplamente o Rubro-Negro.
Nas análises das melhores casas de apostas, o Flamengo aparece com favoritismo justificado pelos números e desempenho recente. Veja os últimos 5 confrontos entre Flamengo x Fortaleza:
- Flamengo 5 x 0 Fortaleza – Brasileirão Série A – 01/06/2025;
- Fortaleza 0 x 0 Flamengo – Brasileirão Série A – 26/11/2024;
- Flamengo 1 x 2 Fortaleza – Brasileirão Série A – 11/07/2024;
- Fortaleza 0 x 2 Flamengo – Brasileirão Série A – 05/11/2023;
- Flamengo 2 x 0 Fortaleza – Brasileirão Série A – 01/07/2023.
Escalações das equipes para o Brasileirão
Com os dois times tentando alcançar objetivos distintos, ambos vem com times um pouco diferentes do comum. Acompanhe abaixo as prováveis escalações de Fortaleza x Flamengo e os desfalques que podem influenciar os palpites exatos dos jogos hoje.
Fortaleza
O técnico Martín Palermo deve manter o esquema 4-2-3-1, priorizando um meio-campo de marcação forte e transições rápidas pelos lados. O time, no entanto, sofre com uma lista extensa de desfalques importantes, como Lucero, Kucevic e João Ricardo.
- Goleiro: Brenno;
- Defensores: B. Pacheco, Gazal, Brítez e Mancuso;
- Meio-campistas: Rodrigo, Sasha, Pochettino, B. Lopes e Herrera;
- Atacante: Lucero.
Desfalques: João Ricardo, Kucevic, Martínez, Matheus Pereira, Allanzinho, Crispim, Weverton e Benevenuto.
Flamengo
O técnico Filipe Luís também deve apostar no 4-2-3-1, explorando o talento de Arrascaeta e Pedro, principais destaques da equipe. O Rubro-Negro tem dúvidas na defesa, mas segue com alto poder ofensivo mesmo sem Bruno Henrique e Everton Cebolinha.
- Goleiro: Rossi;
- Defensores: Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz e Emerson;
- Meio-campistas: Pulgar, Jorginho e Arrascaeta;
- Atacantes: Luiz Araújo, S. Lino e Pedro.
Desfalques: Bruno Henrique, Cebolinha, Carrascal e Pulgar (suspenso).
Momento dos Times
Fortaleza – Está cada dia mais difícil
O Fortaleza vive uma fase complicada no Brasileirão e luta desesperadamente para escapar da zona de rebaixamento.
O time de Martín Palermo tem oscilado muito, com desempenho irregular no ataque e uma defesa que sofre em média 1,6 gols por partida. Mesmo com o apoio do Castelão, o Tricolor vem acumulando resultados negativos e precisa reagir urgentemente.
>> Saiba tudo sobre o Fortaleza hoje
Últimos resultados do Fortaleza
- Cruzeiro 1 x 0 Fortaleza – Brasileirão Série A – 18/10/2025;
- Fortaleza 0 x 2 Vasco da Gama – Brasileirão Série A – 15/10/2025;
- Juventude 1 x 2 Fortaleza – Brasileirão Série A – 05/10/2025;
- Fortaleza 0 x 2 São Paulo – Brasileirão Série A – 02/10/2025;
- Fortaleza 1 x 0 Sport Recife – Brasileirão Série A – 27/09/2025.
Flamengo – Somar pontos é o mais importante
O Flamengo segue firme na briga pelo título, ocupando a 2ª colocação com 61 pontos, apenas dois atrás do líder Palmeiras.
Sob o comando de Filipe Luís, o Rubro-Negro vem apresentando um ataque letal, com média de 1,84 gols por jogo, e uma defesa sólida que sofre apenas 0,6 gol por partida.
A equipe chega embalada por duas vitórias consecutivas e quer manter o ritmo fora de casa e acaba sendo um ótimo palpite de futebol.
>> Saiba tudo sobre o Flamengo hoje
Últimos resultados do Flamengo
- Flamengo 3 x 2 Palmeiras – Brasileirão Série A – 19/10/2025;
- Botafogo 0 x 3 Flamengo – Brasileirão Série A – 15/10/2025;
- Bahia 1 x 0 Flamengo – Brasileirão Série A – 05/10/2025;
- Flamengo 0 x 0 Cruzeiro – Brasileirão Série A – 02/10/2025;
- Corinthians 1 x 2 Flamengo – Brasileirão Série A – 28/09/2025.
Classificação e Próximos Jogos do Brasileirão
O Brasileirão 2025 chega à 30ª rodada com a disputa pelo título pegando fogo. Palmeiras e Flamengo seguem lado a lado no topo da tabela, separados apenas pelo saldo de gols.
A regularidade das duas equipes tem sido o destaque da temporada, enquanto o Cruzeiro tenta se manter vivo na briga e o Fortaleza busca desesperadamente sair da zona de rebaixamento.
Na parte de baixo, a luta contra o descenso promete ser intensa até o fim. Juventude, Vitória e Sport Recife ainda sonham em reagir, mas o Fortaleza é o time mais pressionado no momento, com apenas 24 pontos e desempenho de 6 vitórias em 28 jogos.
Tabela atualizada do Campeonato
Próximas partidas do Brasileirão
- Vitória x Corinthians – 25/10/2025 - 16:00;
- Atlético-MG x Ceará – 25/10/2025 - 17:00;
- Fluminense x Internacional – 25/10/2025 - 17:30;
- Sport Recife x Mirassol – 25/10/2025 - 18:30;
- São Paulo x Bahia – 25/10/2025 - 21:30;
- Grêmio x Juventude – 26/10/2025 - 16:00;
- Botafogo x Santos – 26/10/2025 - 18:30;
- RB Bragantino x Vasco – 26/10/2025 - 18:30;
- Palmeiras x Cruzeiro – 26/10/2025 - 20:30.
Melhores plataformas para apostar no Brasileirão
Perguntas Frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre Fortaleza x Flamengo pelo Brasileirão?
A partida entre Fortaleza x Flamengo acontece no sábado, 25 de outubro de 2025, às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto é válido pela 30ª rodada do Brasileirão Série A e terá transmissão ao vivo pelo Premiere.
Quem é o favorito a vencer?
De acordo com o desempenho recente e as estatísticas de Fortaleza x Flamengo, o Flamengo chega como favorito.
Quantos gols deve ter o jogo?
O confronto tem boa tendência de mais de 1.5 gols, já que o Flamengo tem média de 1.84 gols marcados por jogo e o Fortaleza sofre cerca de 1.6 gols por partida. Nas últimas 5 partidas de Fortaleza x Flamengo, 4 terminaram com dois ou mais gols.
Recado do Autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente