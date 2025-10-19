Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palpite Flamengo x Palmeiras: Previsão, Odds e Onde Assistir

Palpite Flamengo x Palmeiras - Série A - 19/10/2025

Acompanhe Flamengo x Palmeiras, veja escalações, estatísticas e onde assistir Flamengo x Palmeiras pela Série A 2025.
Atualizado às
Autor
O Povo
Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 19 de outubro, às 16h, no Maracanã, em um dos duelos mais esperados do Brasileirão Série A 2025.

O Rubro-Negro busca defender a liderança e manter a invencibilidade em casa, enquanto o Verdão tenta encurtar a distância no topo da tabela e se firmar na briga pelo título.

Confira abaixo meu palpite Flamengo x Palmeiras, as escalações, estatísticas e onde assistir ao jogo ao vivo, com as melhores odds, que estão na Superbet!

Melhores Odds para Flamengo x Palmeiras no Brasileirão

O confronto Flamengo x Palmeiras é um dos mais aguardados. Para quem busca fazer um palpite Flamengo x Palmeiras com estratégia, comparar as melhores casas de apostas é importante. Veja as melhores odds abaixo:

Casa de ApostasVitória do FlamengoEmpateVitória do PalmeirasEscanteios (mais de 9.5)
Superbet2.003.20  4.251.80
F12.Bet1.97 3.25 4.101.79
Multibet 1.95  3.403.80
 1.70
 Estrela Bet 1.96 3.25 3.751.70 
Br4Bet 1.95  3.40 3.80 1.70

Os 5 melhores palpites para Flamengo x Palmeiras

O duelo entre os dois melhores ataques da competição oferece excelentes opções de aposta, especialmente para quem busca um palpite Flamengo x Palmeiras com boas odds e valor nos mercados de handicap, escanteios e under/over gols.

  1. Ambas equipes marcam (Sim), com Odds de 2.08 na F12.Bet
  2. Flamengo vence com Handicap -0.5, com Odds de 1.92 na Superbet
  3. Mais de 8.5 escanteios, com Odds de 1.40 na Multibet
  4. Palmeiras marca pelo menos 1 gol, com Odds de 1.55 na Estrela Bet
  5. Mais de 4.5 cartões, com Odds de 1.36 na Br4Bet

Detalhes dos 5 melhores palpites

Confira abaixo a análise detalhada de cada palpite Flamengo x Palmeiras e veja por que essas opções oferecem ótimo valor nas melhores casas de apostas.

Palpite 1: Ambas equipes marcam (Sim)

Com dois ataques poderosos, o Flamengo com média de 2 gols por jogo e o Palmeiras com 1.9, a chance de ambos balançarem as redes é alta.

>> Aposte com Odds de 2.08 na F12.Bet

Nos últimos confrontos diretos, o placar ficou aberto em 7 das 10 partidas. O jogo vale liderança e promete intensidade ofensiva dos dois lados, sendo uma ótima opção o mercado ambos marcam.


Palpite 2: Flamengo vence com Handicap -0.5

Jogando no Maracanã, o Rubro-Negro mantém 88% de aproveitamento e não perde há 10 jogos em casa.

>> Aposte com Odds de 1.92 na Superbet

O momento é positivo e o time vem de vitória convincente sobre o Botafogo. O Handicap -0.5 é uma boa opção para quem acredita em triunfo simples do mandante.


Palpite 3: Mais de 8.5 escanteios

Tanto Flamengo quanto Palmeiras apresentam médias superiores a 5 escanteios por partida.

>> Aposte com Odds de 1.40 na Multibet

Com dois estilos ofensivos e jogo pelas laterais, a tendência é de movimentação constante nas áreas, gerando bons números de escanteios.


Palpite 4: Palmeiras marca pelo menos 1 gol

Mesmo jogando fora de casa, o Verdão tem o segundo melhor ataque da competição e marcou em 12 dos últimos 13 jogos.

>> Aposte com Odds de 1.55 na Estrela Bet

O elenco de Abel Ferreira costuma aproveitar bem as transições rápidas e o espaço nas costas da defesa adversária.


Palpite 5: Mais de 4.5 cartões

Flamengo x Palmeiras é sempre um duelo quente. O histórico recente mostra média de 6 cartões por partida, reflexo da intensidade e rivalidade.

>> Aposte com Odds de 1.36 na Br4Bet

Em jogo que vale liderança, o árbitro deve ter trabalho com as divididas. Ótima opção de aposta over.

Outros mercados para apostar em Flamengo x Palmeiras


Estatísticas relevantes sobre o confronto

Abaixo, veja as estatísticas de Flamengo x Palmeiras mais importantes, considerando o desempenho das equipes até aqui na competição.

EstatísticaFlamengoPalmeirasMédia Geral
Gols marcados por jogo2.01.9 1.95
Gols sofridos por jogo 0.50.9 0.7
Posse de bola (%) 61.7% 52.6% 57.1%
Finalizações certas por jogo5.4  5.35.35 
Grandes chances criadas 2.6 2.7 2.65
Precisão nos passes (%) 88.8%83.5%86.1% 
Jogos sem sofrer gols (Clean Sheets)15  9 12
Faltas por jogo 14.313.6 13.9 
Cartões amarelos por jogo 2.02.02.0 
Defesas por jogo 2.6 2.3 2.45
Impedimentos por jogo 1.02.0
 		1.5 
Disputas ganhas (%) 49.7%49.6%  49.65%

Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes

Nos últimos encontros entre Flamengo x Palmeiras, o equilíbrio foi a marca principal, com leve vantagem para o Rubro-Negro, que venceu 7 dos 15 duelos recentes. Confira os resultados mais recentes:

  • Palmeiras 0 x 2 Flamengo – Brasileirão Série A – 25/05/2025;
  • Flamengo 1 x 1 Palmeiras – Brasileirão Série A – 11/08/2024;
  • Palmeiras 1 x 0 Flamengo – Copa do Brasil – 07/08/2024;
  • Flamengo 2 x 0 Palmeiras – Copa do Brasil – 31/07/2024;
  • Palmeiras 0 x 0 Flamengo – Brasileirão Série A – 21/04/2024.

Escalações das equipes para o Brasileirão

Tanto Filipe Luís quanto Abel Ferreira devem manter o esquema tático 4-2-3-1, apostando na consistência defensiva e no meio-campo criativo.

Confira abaixo as prováveis escalações de Flamengo x Palmeiras para o confronto decisivo do Brasileirão Série A 2025.

Flamengo

O técnico Filipe Luís deve manter o time que venceu o Botafogo, com Arrascaeta centralizado e Pedro como referência ofensiva. A equipe aposta na posse de bola e nas jogadas rápidas pelas pontas com Luiz Araújo e Samuel Lino.

As principais dúvidas ficam por conta de Saúl Ñíguez, Allan e Nicolás de la Cruz, que se recuperam de lesão.

  • Goleiro: Rossi;
  • Defensores: Emerson, Léo Ortiz, Léo Pereira e Sandro;
  • Meio-campistas: Jorginho, Everton, Arrascaeta;
  • Atacantes: Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.

Palmeiras

O técnico Abel Ferreira deve escalar força máxima, mantendo Vitor Roque no comando do ataque. A equipe chega embalada após golear o RB Bragantino e aposta na consistência defensiva e na velocidade de Felipe Anderson e Rony Veiga pelas pontas.

Entre os ausentes confirmados estão Lucas Evangelista, Vitor Figueiredo e Paulinho, além de Khellven, que é dúvida.

  • Goleiro: Weverton;
  • Defensores: Giay, Gómez, Murilo e Piquerez;
  • Meio-campistas: Moreno, Andreas Pereira e Veiga;
  • Atacantes: Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

Momento dos Times

Flamengo – Ganhar para encostar

O Flamengo chega ao confronto direto com o Palmeiras focado em diminuir a diferença na liderança do Brasileirão Série A 2025.

O time de Filipe Luís soma 58 pontos e vem mostrando solidez defensiva, com média de apenas 0,5 gol sofrido por jogo. O objetivo é vencer no Maracanã e encostar de vez no topo da tabela.

Apesar de alguns desfalques importantes, como Saúl Ñíguez e De La Cruz, o time conta com o brilho de Arrascaeta e Pedro, principais armas ofensivas do palpite Flamengo x Palmeiras.

>> Confira mais previsões para apostar no Flamengo hoje

Últimos resultados do Flamengo

  • Botafogo 0 x 3 Flamengo – Brasileirão;
  • Bahia 1 x 0 Flamengo – Brasileirão;
  • Flamengo 0 x 0 Cruzeiro – Brasileirão;
  • Corinthians 1 x 2 Flamengo – Brasileirão;
  • Estudiantes 0 x 1 Flamengo – Libertadores.

Palmeiras – Se perder, deixa o Flamengo chegar

O Palmeiras lidera o campeonato com 61 pontos, mas a pressão aumenta com o Flamengo logo atrás.
O time de Abel Ferreira mantém a melhor campanha como visitante e aposta na força ofensiva de Vitor Roque e Raphael Veiga para segurar a liderança no Maracanã.

Mesmo com alguns desfalques, como Lucas Evangelista, Paulinho e Vitor Figueiredo, o Verdão segue com elenco forte e opções de qualidade no banco. O palpite Palmeiras ganha força pela regularidade ofensiva e equilíbrio tático.

>> Confira mais previsões para apostar no Palmeiras hoje

Últimos resultados do Palmeiras

  • Palmeiras 5 x 1 RB Bragantino – Brasileirão;
  • Palmeiras 4 x 1 Juventude – Brasileirão;
  • São Paulo 2 x 3 Palmeiras – Brasileirão;
  • Palmeiras 3 x 0 Vasco da Gama – Brasileirão;
  • Bahia 1 x 0 Palmeiras – Brasileirão.

Classificação e Próximos Jogos do Brasileirão

O Brasileirão Série A 2025 entra em sua 29ª rodada com uma disputa acirrada pela liderança.

O Palmeiras segue na ponta com 61 pontos, mas o Flamengo, logo atrás com 58, promete um duelo direto que pode mudar o rumo da tabela. A diferença mínima entre os dois deixa o campeonato ainda mais emocionante e imprevisível.

Na parte intermediária, equipes como Cruzeiro, Mirassol e Botafogo brigam por vagas na Libertadores, enquanto Bahia e Fluminense ainda sonham com o G6.

Já na zona de rebaixamento, Fortaleza, Juventude e Sport lutam contra o descenso em uma sequência decisiva de jogos.

Tabela atualizada do Campeonato


Próximas partidas do Brasileirão

  • Corinthians x Atlético-MG – 18:30;
  • Cruzeiro x Fortaleza – 21:00;
  • Ceará x Botafogo – 18:30;
  • Internacional x Sport Recife – 18:30;
  • Mirassol x São Paulo – 18:30;
  • Bahia x Grêmio – 20:30;
  • Juventude x RB Bragantino – 19:00;
  • Vasco x Fluminense – 19:30;
  • Santos x Vitória – 21:30.

Melhores plataformas para apostar no Brasileirão


Perguntas Frequentes

Onde ocorrerá o jogo entre Flamengo x Palmeiras pelo Brasileirão?

A partida entre Flamengo x Palmeiras acontece neste domingo, 19 de outubro de 2025, às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O duelo será válido pela 29ª rodada do Brasileirão Série A e terá transmissão ao vivo pela TV Globo, GE TV e Premiere.

Quem é o favorito a vencer?

Pelas odds das melhores casas de apostas, o Flamengo aparece como favorito. O fator casa e a boa sequência no Maracanã reforçam o favoritismo rubro-negro no palpite Flamengo x Palmeiras.

Quantos gols deve ter o jogo?

Com dois dos melhores ataques do campeonato, o Flamengo marcando 2.0 gols por jogo e o Palmeiras 1.9, a tendência é de partida com mais de 2.5 gols, um mercado popular entre os apostadores que buscam valor em under/over.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

