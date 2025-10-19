Palpite Flamengo x Palmeiras: Previsão, Odds e Onde Assistir

Acompanhe Flamengo x Palmeiras, veja escalações, estatísticas e onde assistir Flamengo x Palmeiras pela Série A 2025.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 19 de outubro, às 16h, no Maracanã, em um dos duelos mais esperados do Brasileirão Série A 2025.



O Rubro-Negro busca defender a liderança e manter a invencibilidade em casa, enquanto o Verdão tenta encurtar a distância no topo da tabela e se firmar na briga pelo título.



Confira abaixo meu palpite Flamengo x Palmeiras, as escalações, estatísticas e onde assistir ao jogo ao vivo, com as melhores odds, que estão na Superbet!



Melhores Odds para Flamengo x Palmeiras no Brasileirão



O confronto Flamengo x Palmeiras é um dos mais aguardados. Para quem busca fazer um palpite Flamengo x Palmeiras com estratégia, comparar as melhores casas de apostas é importante. Veja as melhores odds abaixo:

Casa de Apostas Vitória do Flamengo Empate Vitória do Palmeiras Escanteios (mais de 9.5) Superbet 2.00 3.20 4.25 1.80 F12.Bet 1.97 3.25 4.10 1.79 Multibet 1.95 3.40 3.80

1.70 Estrela Bet 1.96 3.25 3.75 1.70 Br4Bet 1.95 3.40 3.80 1.70

Os 5 melhores palpites para Flamengo x Palmeiras



O duelo entre os dois melhores ataques da competição oferece excelentes opções de aposta, especialmente para quem busca um palpite Flamengo x Palmeiras com boas odds e valor nos mercados de handicap, escanteios e under/over gols.



Detalhes dos 5 melhores palpites



Confira abaixo a análise detalhada de cada palpite Flamengo x Palmeiras e veja por que essas opções oferecem ótimo valor nas melhores casas de apostas.



Palpite 1: Ambas equipes marcam (Sim)



Com dois ataques poderosos, o Flamengo com média de 2 gols por jogo e o Palmeiras com 1.9, a chance de ambos balançarem as redes é alta.



>> Aposte com Odds de 2.08 na F12.Bet



Nos últimos confrontos diretos, o placar ficou aberto em 7 das 10 partidas. O jogo vale liderança e promete intensidade ofensiva dos dois lados, sendo uma ótima opção o mercado ambos marcam.



Palpite 2: Flamengo vence com Handicap -0.5



Jogando no Maracanã, o Rubro-Negro mantém 88% de aproveitamento e não perde há 10 jogos em casa.



>> Aposte com Odds de 1.92 na Superbet



O momento é positivo e o time vem de vitória convincente sobre o Botafogo. O Handicap -0.5 é uma boa opção para quem acredita em triunfo simples do mandante.







Palpite 3: Mais de 8.5 escanteios



Tanto Flamengo quanto Palmeiras apresentam médias superiores a 5 escanteios por partida.



>> Aposte com Odds de 1.40 na Multibet



Com dois estilos ofensivos e jogo pelas laterais, a tendência é de movimentação constante nas áreas, gerando bons números de escanteios.







Palpite 4: Palmeiras marca pelo menos 1 gol



Mesmo jogando fora de casa, o Verdão tem o segundo melhor ataque da competição e marcou em 12 dos últimos 13 jogos.



>> Aposte com Odds de 1.55 na Estrela Bet



O elenco de Abel Ferreira costuma aproveitar bem as transições rápidas e o espaço nas costas da defesa adversária.







Palpite 5: Mais de 4.5 cartões



Flamengo x Palmeiras é sempre um duelo quente. O histórico recente mostra média de 6 cartões por partida, reflexo da intensidade e rivalidade.



>> Aposte com Odds de 1.36 na Br4Bet



Em jogo que vale liderança, o árbitro deve ter trabalho com as divididas. Ótima opção de aposta over.





Outros mercados para apostar em Flamengo x Palmeiras







Estatísticas relevantes sobre o confronto



Abaixo, veja as estatísticas de Flamengo x Palmeiras mais importantes, considerando o desempenho das equipes até aqui na competição.



Estatística Flamengo Palmeiras Média Geral Gols marcados por jogo 2.0 1.9 1.95 Gols sofridos por jogo 0.5 0.9 0.7

Posse de bola (%) 61.7% 52.6% 57.1% Finalizações certas por jogo 5.4 5.3 5.35 Grandes chances criadas 2.6 2.7 2.65 Precisão nos passes (%) 88.8% 83.5% 86.1% Jogos sem sofrer gols (Clean Sheets) 15 9 12 Faltas por jogo 14.3 13.6 13.9 Cartões amarelos por jogo 2.0 2.0 2.0 Defesas por jogo 2.6 2.3 2.45 Impedimentos por jogo 1.0 2.0

1.5 Disputas ganhas (%) 49.7% 49.6% 49.65%

Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Nos últimos encontros entre Flamengo x Palmeiras, o equilíbrio foi a marca principal, com leve vantagem para o Rubro-Negro, que venceu 7 dos 15 duelos recentes. Confira os resultados mais recentes:



Palmeiras 0 x 2 Flamengo – Brasileirão Série A – 25/05/2025;



Flamengo 1 x 1 Palmeiras – Brasileirão Série A – 11/08/2024;



Palmeiras 1 x 0 Flamengo – Copa do Brasil – 07/08/2024;



Flamengo 2 x 0 Palmeiras – Copa do Brasil – 31/07/2024;



Palmeiras 0 x 0 Flamengo – Brasileirão Série A – 21/04/2024.



Escalações das equipes para o Brasileirão



Tanto Filipe Luís quanto Abel Ferreira devem manter o esquema tático 4-2-3-1, apostando na consistência defensiva e no meio-campo criativo.



Confira abaixo as prováveis escalações de Flamengo x Palmeiras para o confronto decisivo do Brasileirão Série A 2025.

Flamengo



O técnico Filipe Luís deve manter o time que venceu o Botafogo, com Arrascaeta centralizado e Pedro como referência ofensiva. A equipe aposta na posse de bola e nas jogadas rápidas pelas pontas com Luiz Araújo e Samuel Lino.



As principais dúvidas ficam por conta de Saúl Ñíguez, Allan e Nicolás de la Cruz, que se recuperam de lesão.



Goleiro: Rossi;



Defensores: Emerson, Léo Ortiz, Léo Pereira e Sandro;



Meio-campistas: Jorginho, Everton, Arrascaeta;



Atacantes: Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.



Palmeiras



O técnico Abel Ferreira deve escalar força máxima, mantendo Vitor Roque no comando do ataque. A equipe chega embalada após golear o RB Bragantino e aposta na consistência defensiva e na velocidade de Felipe Anderson e Rony Veiga pelas pontas.



Entre os ausentes confirmados estão Lucas Evangelista, Vitor Figueiredo e Paulinho, além de Khellven, que é dúvida.



Goleiro: Weverton;



Defensores: Giay, Gómez, Murilo e Piquerez;



Meio-campistas: Moreno, Andreas Pereira e Veiga;



Atacantes: Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.



Momento dos Times



Flamengo – Ganhar para encostar



O Flamengo chega ao confronto direto com o Palmeiras focado em diminuir a diferença na liderança do Brasileirão Série A 2025.



O time de Filipe Luís soma 58 pontos e vem mostrando solidez defensiva, com média de apenas 0,5 gol sofrido por jogo. O objetivo é vencer no Maracanã e encostar de vez no topo da tabela.



Apesar de alguns desfalques importantes, como Saúl Ñíguez e De La Cruz, o time conta com o brilho de Arrascaeta e Pedro, principais armas ofensivas do palpite Flamengo x Palmeiras.



>> Confira mais previsões para apostar no Flamengo hoje



Últimos resultados do Flamengo



Botafogo 0 x 3 Flamengo – Brasileirão;



Bahia 1 x 0 Flamengo – Brasileirão;



Flamengo 0 x 0 Cruzeiro – Brasileirão;



Corinthians 1 x 2 Flamengo – Brasileirão;



Estudiantes 0 x 1 Flamengo – Libertadores.



Palmeiras – Se perder, deixa o Flamengo chegar



O Palmeiras lidera o campeonato com 61 pontos, mas a pressão aumenta com o Flamengo logo atrás.

O time de Abel Ferreira mantém a melhor campanha como visitante e aposta na força ofensiva de Vitor Roque e Raphael Veiga para segurar a liderança no Maracanã.



Mesmo com alguns desfalques, como Lucas Evangelista, Paulinho e Vitor Figueiredo, o Verdão segue com elenco forte e opções de qualidade no banco. O palpite Palmeiras ganha força pela regularidade ofensiva e equilíbrio tático.



>> Confira mais previsões para apostar no Palmeiras hoje



Últimos resultados do Palmeiras



Palmeiras 5 x 1 RB Bragantino – Brasileirão;



Palmeiras 4 x 1 Juventude – Brasileirão;



São Paulo 2 x 3 Palmeiras – Brasileirão;



Palmeiras 3 x 0 Vasco da Gama – Brasileirão;



Bahia 1 x 0 Palmeiras – Brasileirão.



Classificação e Próximos Jogos do Brasileirão



O Brasileirão Série A 2025 entra em sua 29ª rodada com uma disputa acirrada pela liderança.



O Palmeiras segue na ponta com 61 pontos, mas o Flamengo, logo atrás com 58, promete um duelo direto que pode mudar o rumo da tabela. A diferença mínima entre os dois deixa o campeonato ainda mais emocionante e imprevisível.



Na parte intermediária, equipes como Cruzeiro, Mirassol e Botafogo brigam por vagas na Libertadores, enquanto Bahia e Fluminense ainda sonham com o G6.



Já na zona de rebaixamento, Fortaleza, Juventude e Sport lutam contra o descenso em uma sequência decisiva de jogos.



Tabela atualizada do Campeonato







Próximas partidas do Brasileirão



Corinthians x Atlético-MG – 18:30;



Cruzeiro x Fortaleza – 21:00;



Ceará x Botafogo – 18:30;



Internacional x Sport Recife – 18:30;



Mirassol x São Paulo – 18:30;



Bahia x Grêmio – 20:30;



Juventude x RB Bragantino – 19:00;



Vasco x Fluminense – 19:30;



Santos x Vitória – 21:30.

Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Flamengo x Palmeiras pelo Brasileirão?



A partida entre Flamengo x Palmeiras acontece neste domingo, 19 de outubro de 2025, às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O duelo será válido pela 29ª rodada do Brasileirão Série A e terá transmissão ao vivo pela TV Globo, GE TV e Premiere.



Quem é o favorito a vencer?



Pelas odds das melhores casas de apostas, o Flamengo aparece como favorito. O fator casa e a boa sequência no Maracanã reforçam o favoritismo rubro-negro no palpite Flamengo x Palmeiras.



Quantos gols deve ter o jogo?



Com dois dos melhores ataques do campeonato, o Flamengo marcando 2.0 gols por jogo e o Palmeiras 1.9, a tendência é de partida com mais de 2.5 gols, um mercado popular entre os apostadores que buscam valor em under/over.



Recado do Autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



