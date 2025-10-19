Palpite Flamengo x Palmeiras: Previsão, Odds e Onde Assistir

Palpite Flamengo x Palmeiras - Série A - 19/10/2025Acompanhe Flamengo x Palmeiras, veja escalações, estatísticas e onde assistir Flamengo x Palmeiras pela Série A 2025.
Jogue com responsabilidade | 18+
Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 19 de outubro, às 16h, no Maracanã, em um dos duelos mais esperados do Brasileirão Série A 2025.
O Rubro-Negro busca defender a liderança e manter a invencibilidade em casa, enquanto o Verdão tenta encurtar a distância no topo da tabela e se firmar na briga pelo título.
Confira abaixo meu palpite Flamengo x Palmeiras, as escalações, estatísticas e onde assistir ao jogo ao vivo, com as melhores odds, que estão na Superbet!
Melhores Odds para Flamengo x Palmeiras no Brasileirão
O confronto Flamengo x Palmeiras é um dos mais aguardados. Para quem busca fazer um palpite Flamengo x Palmeiras com estratégia, comparar as melhores casas de apostas é importante. Veja as melhores odds abaixo:
|Casa de Apostas
|Vitória do Flamengo
|Empate
|Vitória do Palmeiras
|Escanteios (mais de 9.5)
|Superbet
|2.00
|3.20
|4.25
|1.80
|F12.Bet
|1.97
|3.25
|4.10
|1.79
|Multibet
|1.95
|3.40
|3.80
|1.70
|Estrela Bet
|1.96
|3.25
|3.75
|1.70
|Br4Bet
|1.95
|3.40
|3.80
|1.70
Os 5 melhores palpites para Flamengo x Palmeiras
O duelo entre os dois melhores ataques da competição oferece excelentes opções de aposta, especialmente para quem busca um palpite Flamengo x Palmeiras com boas odds e valor nos mercados de handicap, escanteios e under/over gols.
- Ambas equipes marcam (Sim), com Odds de 2.08 na F12.Bet
- Flamengo vence com Handicap -0.5, com Odds de 1.92 na Superbet
- Mais de 8.5 escanteios, com Odds de 1.40 na Multibet
- Palmeiras marca pelo menos 1 gol, com Odds de 1.55 na Estrela Bet
- Mais de 4.5 cartões, com Odds de 1.36 na Br4Bet
Detalhes dos 5 melhores palpites
Confira abaixo a análise detalhada de cada palpite Flamengo x Palmeiras e veja por que essas opções oferecem ótimo valor nas melhores casas de apostas.
Palpite 1: Ambas equipes marcam (Sim)
Com dois ataques poderosos, o Flamengo com média de 2 gols por jogo e o Palmeiras com 1.9, a chance de ambos balançarem as redes é alta.
>> Aposte com Odds de 2.08 na F12.Bet
Nos últimos confrontos diretos, o placar ficou aberto em 7 das 10 partidas. O jogo vale liderança e promete intensidade ofensiva dos dois lados, sendo uma ótima opção o mercado ambos marcam.
Palpite 2: Flamengo vence com Handicap -0.5
Jogando no Maracanã, o Rubro-Negro mantém 88% de aproveitamento e não perde há 10 jogos em casa.
>> Aposte com Odds de 1.92 na Superbet
O momento é positivo e o time vem de vitória convincente sobre o Botafogo. O Handicap -0.5 é uma boa opção para quem acredita em triunfo simples do mandante.
Palpite 3: Mais de 8.5 escanteios
Tanto Flamengo quanto Palmeiras apresentam médias superiores a 5 escanteios por partida.
>> Aposte com Odds de 1.40 na Multibet
Com dois estilos ofensivos e jogo pelas laterais, a tendência é de movimentação constante nas áreas, gerando bons números de escanteios.
Palpite 4: Palmeiras marca pelo menos 1 gol
Mesmo jogando fora de casa, o Verdão tem o segundo melhor ataque da competição e marcou em 12 dos últimos 13 jogos.
>> Aposte com Odds de 1.55 na Estrela Bet
O elenco de Abel Ferreira costuma aproveitar bem as transições rápidas e o espaço nas costas da defesa adversária.
Palpite 5: Mais de 4.5 cartões
Flamengo x Palmeiras é sempre um duelo quente. O histórico recente mostra média de 6 cartões por partida, reflexo da intensidade e rivalidade.
>> Aposte com Odds de 1.36 na Br4Bet
Em jogo que vale liderança, o árbitro deve ter trabalho com as divididas. Ótima opção de aposta over.
Outros mercados para apostar em Flamengo x Palmeiras
Estatísticas relevantes sobre o confronto
Abaixo, veja as estatísticas de Flamengo x Palmeiras mais importantes, considerando o desempenho das equipes até aqui na competição.
|Estatística
|Flamengo
|Palmeiras
|Média Geral
|Gols marcados por jogo
|2.0
|1.9
|1.95
|Gols sofridos por jogo
|0.5
|0.9
|0.7
|Posse de bola (%)
|61.7%
|52.6%
|57.1%
|Finalizações certas por jogo
|5.4
|5.3
|5.35
|Grandes chances criadas
|2.6
|2.7
|2.65
|Precisão nos passes (%)
|88.8%
|83.5%
|86.1%
|Jogos sem sofrer gols (Clean Sheets)
|15
|9
|12
|Faltas por jogo
|14.3
|13.6
|13.9
|Cartões amarelos por jogo
|2.0
|2.0
|2.0
|Defesas por jogo
|2.6
|2.3
|2.45
|Impedimentos por jogo
|1.0
|2.0
|1.5
|Disputas ganhas (%)
|49.7%
|49.6%
|49.65%
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
Nos últimos encontros entre Flamengo x Palmeiras, o equilíbrio foi a marca principal, com leve vantagem para o Rubro-Negro, que venceu 7 dos 15 duelos recentes. Confira os resultados mais recentes:
- Palmeiras 0 x 2 Flamengo – Brasileirão Série A – 25/05/2025;
- Flamengo 1 x 1 Palmeiras – Brasileirão Série A – 11/08/2024;
- Palmeiras 1 x 0 Flamengo – Copa do Brasil – 07/08/2024;
- Flamengo 2 x 0 Palmeiras – Copa do Brasil – 31/07/2024;
- Palmeiras 0 x 0 Flamengo – Brasileirão Série A – 21/04/2024.
Escalações das equipes para o Brasileirão
Tanto Filipe Luís quanto Abel Ferreira devem manter o esquema tático 4-2-3-1, apostando na consistência defensiva e no meio-campo criativo.
Confira abaixo as prováveis escalações de Flamengo x Palmeiras para o confronto decisivo do Brasileirão Série A 2025.
Flamengo
O técnico Filipe Luís deve manter o time que venceu o Botafogo, com Arrascaeta centralizado e Pedro como referência ofensiva. A equipe aposta na posse de bola e nas jogadas rápidas pelas pontas com Luiz Araújo e Samuel Lino.
As principais dúvidas ficam por conta de Saúl Ñíguez, Allan e Nicolás de la Cruz, que se recuperam de lesão.
- Goleiro: Rossi;
- Defensores: Emerson, Léo Ortiz, Léo Pereira e Sandro;
- Meio-campistas: Jorginho, Everton, Arrascaeta;
- Atacantes: Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.
Palmeiras
O técnico Abel Ferreira deve escalar força máxima, mantendo Vitor Roque no comando do ataque. A equipe chega embalada após golear o RB Bragantino e aposta na consistência defensiva e na velocidade de Felipe Anderson e Rony Veiga pelas pontas.
Entre os ausentes confirmados estão Lucas Evangelista, Vitor Figueiredo e Paulinho, além de Khellven, que é dúvida.
- Goleiro: Weverton;
- Defensores: Giay, Gómez, Murilo e Piquerez;
- Meio-campistas: Moreno, Andreas Pereira e Veiga;
- Atacantes: Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.
Momento dos Times
Flamengo – Ganhar para encostar
O Flamengo chega ao confronto direto com o Palmeiras focado em diminuir a diferença na liderança do Brasileirão Série A 2025.
O time de Filipe Luís soma 58 pontos e vem mostrando solidez defensiva, com média de apenas 0,5 gol sofrido por jogo. O objetivo é vencer no Maracanã e encostar de vez no topo da tabela.
Apesar de alguns desfalques importantes, como Saúl Ñíguez e De La Cruz, o time conta com o brilho de Arrascaeta e Pedro, principais armas ofensivas do palpite Flamengo x Palmeiras.
>> Confira mais previsões para apostar no Flamengo hoje
Últimos resultados do Flamengo
- Botafogo 0 x 3 Flamengo – Brasileirão;
- Bahia 1 x 0 Flamengo – Brasileirão;
- Flamengo 0 x 0 Cruzeiro – Brasileirão;
- Corinthians 1 x 2 Flamengo – Brasileirão;
- Estudiantes 0 x 1 Flamengo – Libertadores.
Palmeiras – Se perder, deixa o Flamengo chegar
O Palmeiras lidera o campeonato com 61 pontos, mas a pressão aumenta com o Flamengo logo atrás.
O time de Abel Ferreira mantém a melhor campanha como visitante e aposta na força ofensiva de Vitor Roque e Raphael Veiga para segurar a liderança no Maracanã.
Mesmo com alguns desfalques, como Lucas Evangelista, Paulinho e Vitor Figueiredo, o Verdão segue com elenco forte e opções de qualidade no banco. O palpite Palmeiras ganha força pela regularidade ofensiva e equilíbrio tático.
>> Confira mais previsões para apostar no Palmeiras hoje
Últimos resultados do Palmeiras
- Palmeiras 5 x 1 RB Bragantino – Brasileirão;
- Palmeiras 4 x 1 Juventude – Brasileirão;
- São Paulo 2 x 3 Palmeiras – Brasileirão;
- Palmeiras 3 x 0 Vasco da Gama – Brasileirão;
- Bahia 1 x 0 Palmeiras – Brasileirão.
Classificação e Próximos Jogos do Brasileirão
O Brasileirão Série A 2025 entra em sua 29ª rodada com uma disputa acirrada pela liderança.
O Palmeiras segue na ponta com 61 pontos, mas o Flamengo, logo atrás com 58, promete um duelo direto que pode mudar o rumo da tabela. A diferença mínima entre os dois deixa o campeonato ainda mais emocionante e imprevisível.
Na parte intermediária, equipes como Cruzeiro, Mirassol e Botafogo brigam por vagas na Libertadores, enquanto Bahia e Fluminense ainda sonham com o G6.
Já na zona de rebaixamento, Fortaleza, Juventude e Sport lutam contra o descenso em uma sequência decisiva de jogos.
Tabela atualizada do Campeonato
Próximas partidas do Brasileirão
- Corinthians x Atlético-MG – 18:30;
- Cruzeiro x Fortaleza – 21:00;
- Ceará x Botafogo – 18:30;
- Internacional x Sport Recife – 18:30;
- Mirassol x São Paulo – 18:30;
- Bahia x Grêmio – 20:30;
- Juventude x RB Bragantino – 19:00;
- Vasco x Fluminense – 19:30;
- Santos x Vitória – 21:30.
Melhores plataformas para apostar no Brasileirão
Perguntas Frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre Flamengo x Palmeiras pelo Brasileirão?
A partida entre Flamengo x Palmeiras acontece neste domingo, 19 de outubro de 2025, às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O duelo será válido pela 29ª rodada do Brasileirão Série A e terá transmissão ao vivo pela TV Globo, GE TV e Premiere.
Quem é o favorito a vencer?
Pelas odds das melhores casas de apostas, o Flamengo aparece como favorito. O fator casa e a boa sequência no Maracanã reforçam o favoritismo rubro-negro no palpite Flamengo x Palmeiras.
Quantos gols deve ter o jogo?
Com dois dos melhores ataques do campeonato, o Flamengo marcando 2.0 gols por jogo e o Palmeiras 1.9, a tendência é de partida com mais de 2.5 gols, um mercado popular entre os apostadores que buscam valor em under/over.
Recado do Autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!
