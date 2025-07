Chelsea x PSG: Palpites, Estatísticas e Onde Assistir

Neste domingo, 13 de julho, às 16h (horário de Brasília), Chelsea x PSG se enfrentam no MetLife Stadium pela grande final da Copa do Mundo de Clubes 2025. O duelo coloca frente a frente duas das equipes mais competitivas da Europa, com campanhas sólidas até aqui.



O Chelsea chega embalado após vencer Palmeiras e Fluminense, enquanto o PSG eliminou Bayern de Munique e Real Madrid com autoridade. O título mundial está em jogo e ambos os clubes querem fechar a temporada no topo.



Quer saber quem leva a melhor? Veja o palpite Chelsea x PSG, as prováveis escalações e onde encontrar as melhores odds na BetMGM, uma das principais casas de apostas do mundo.



Melhores odds para Chelsea x PSG no Mundial de Clubes



A verdade é que esta final da Copa do Mundo de Clubes, marcada para domingo, é um dos jogos mais aguardados do calendário do futebol. Abaixo, listei as melhores casas de apostas com odds atualizadas para os principais mercados:



Casa de Apostas

Vitória do Chelsea

Empate

Vitória do PSG

Total de Gols (Menos de 2,5)

Chance Dupla (Chelsea)

BetMGM 5.20 4.20 1.60 2.35 2.28 bet365 5.00 4.33 1.60 1.92 2.30 Superbet 5.00 4.25 1.62 2.37 2.32 Estrela Bet 5.00 4.25 1.57 2.33 2.22

Dica de apostas - Os 5 melhores palpites para Chelsea x PSG

Se você está em busca do palpite Chelsea x PSG com mais valor, chegou ao lugar certo. A final da Copa do Mundo de Clubes promete ser equilibrada, mas os números não mentem e são eles que vou te mostrar.



Seja apostando no favorito ou buscando um mercado alternativo, aqui estão os 5 melhores palpites, com base em estatísticas de Chelsea x PSG e nas odds oferecidas pelas melhores casas de apostas.



Vitória do PSG



O PSG chega para a final com um elenco mais entrosado, números melhores e uma defesa sólida. Foram 44 de 63 partidas marcando o primeiro gol, com média de 2.6 gols por jogo e apenas 0.89 sofridos, superior ao desempenho do Chelsea. Com jogadores em grande fase, como Dembélé, Hakimi e Kvaratskhelia, o time francês entra como favorito.



A cotação para a vitória do palpite PSG nas melhores casas de apostas gira em torno de 1.60, oferecendo um bom equilíbrio entre risco e retorno. Para quem busca uma aposta mais segura e fundamentada nas estatísticas recentes, esse é o palpite com mais valor.



>> Aposte no PSG na Estrela Bet



Empate no 1º tempo



Apesar da superioridade técnica do PSG, o Chelsea tende a segurar bem nos primeiros 45 minutos. Nos últimos confrontos diretos entre os dois clubes, empates no intervalo foram comuns, refletindo o equilíbrio tático das equipes no início dos jogos.



As odds para empate no 1º tempo estão na faixa de 2.00 a 2.30, dependendo da casa de apostas. Ideal para quem prefere apostas de curto prazo ou quer dividir a stake entre primeiro tempo e resultado final.



>> Aposte com SuperOdds de na Superbet



Chelsea para marcar ao menos 1 gol



Mesmo entrando como azarão, o Chelsea vem mostrando força ofensiva. A equipe marcou em 4 dos últimos 5 jogos da competição e possui média de 2.26 gols por partida, número que não pode ser ignorado, mesmo diante da sólida defesa do PSG.



Com odds razoáveis para o palpite Chelsea marcar +0.5 gols, essa é uma aposta de valor especialmente em bilhetes combinados. A Betano e a Br4bet costumam oferecer esse mercado com bom retorno.



>> Aposte grátis na Esportes da Sorte



Mais de 9,5 escanteios no jogo



Com médias de 5.97 escanteios por jogo para o Chelsea e 6.37 para o PSG, o total combinado ultrapassa os 12 por partida. Isso abre espaço para o mercado de mais de 9.5 escanteios, especialmente em finais onde a intensidade é maior.



Essa aposta é ideal para quem prefere mercados alternativos com base em volume de jogo. As odds giram em torno de 1.85 a 2.10, dependendo da casa, sendo a BetMGM uma boa opção para explorar esse tipo de linha.



>> Aposte com Odds de 1.96 na BetMGM



Gol de Dembélé a qualquer momento



Dembélé tem sido um dos jogadores mais perigosos do PSG nos últimos jogos. Atuando pelos lados, com liberdade para finalizar, ele aparece como um dos mais prováveis a balançar as redes, especialmente contra uma defesa ainda instável do Chelsea.



A cotação para gol a qualquer momento de Dembélé estão entre 2.00 e 2.50. Essa é uma aposta com risco moderado e bom retorno, ótima para quem gosta de combinar com outros mercados ou arriscar em bilhetes simples com foco em artilheiros.



>> Aposte com Odds de 2.0 na bet365



Outros mercados para apostar em Chelsea x PSG







Mundial de Clubes



A grande final do Mundial de Clubes 2025 está marcada para este domingo, 13 de julho, e coloca frente a frente dois dos clubes mais poderosos da Europa: Chelsea x PSG. A partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), e representa o desfecho de uma campanha intensa que envolveu campeões continentais dos cinco continentes. Agora, só resta um desafio: conquistar o título mais cobiçado fora da Europa.



Para o Chelsea, vencer o Mundial seria a consagração de uma temporada de reconstrução bem-sucedida, marcada por jovens talentos e vitórias convincentes sobre Palmeiras e Fluminense.

Já o PSG, embalado por eliminações dominantes contra Bayern de Munique e Inter Miami, busca seu primeiro título global e quer provar que está no topo não apenas da Europa, mas do mundo. A final do Mundial de Clubes não é só sobre quem vence, mas também sobre como apostar com inteligência em um jogo que reúne técnica, pressão e história.



Chelsea - Chegou, agora será o melhor time do mundo?



O Chelsea garantiu sua vaga na final do Mundial de Clubes com uma campanha firme e dominante, com apenas uma derrota, justamente para o Flamengo. Mas conseguiu se redimir e vencer os dois brasileiros que encontrou nas fases finais.



Sob comando técnico de Willy Caballero e com um elenco jovem, o clube inglês tenta provar que está pronto para voltar ao topo do futebol mundial. Na fase atual, o time vive um momento de ascensão. Palmer tem sido o principal destaque, assumindo protagonismo no setor ofensivo ao lado de Nkunku, enquanto Enzo Fernández organiza o meio com consistência.



Nos resultados recentes, o Chelsea mostrou solidez: venceu o Palmeiras por 2x0 e superou o Fluminense por 3x1, sem grandes sustos. Com média de 2.26 gols por jogo e 63% das partidas com mais de 2.5 gols, o clube inglês chega confiante e com a missão de fazer história.



Últimos resultados do Chelsea



Fluminense 0 x 2 Chelsea – Copa do Mundo de Clubes – 08/07/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 08/07/2025; Palmeiras 1 x 2 Chelsea – Copa do Mundo de Clubes – 04/07/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 04/07/2025; Benfica 1 x 4 Chelsea – Copa do Mundo de Clubes – 28/06/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 28/06/2025; Espérance 0 x 3 Chelsea – Copa do Mundo de Clubes – 24/06/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 24/06/2025; Flamengo 3 x 1 Chelsea – Copa do Mundo de Clubes – 20/06/2025.



PSG - Vai ganhar tudo esse ano?



O Paris Saint-Germain chega à final do Mundial de Clubes com uma pergunta cada vez mais justa: vai ganhar tudo esse ano? A equipe francesa já conquistou a tríplice coroa, Ligue 1, Copa da França e Champions League e agora está a um jogo de encerrar a temporada com o título mundial, coroando uma das campanhas mais dominantes da história recente do futebol europeu.



Na semifinal, o PSG atropelou ninguém menos que o Real Madrid por 4 a 0, em uma atuação que deixou claro: o time está em outro nível. Na fase atual, o PSG esbanja consistência. São cinco vitórias nos últimos seis jogos do torneio, com quatro delas sem sofrer gols e um total de 14 gols marcados nesse recorte.



A defesa liderada por Marquinhos e Donnarumma é sólida, enquanto o ataque brilha com Dembélé, Kvaratskhelia e Vitinha, além do equilíbrio tático imposto no meio-campo por Fabián Ruiz e Neves. E outra, os números confirmam o que já se vê em campo: o PSG está pronto para ser campeão de tudo em 2025.



Últimos resultados do PSG



PSG 4 x 0 Real Madrid – Copa do Mundo de Clubes – 10/07/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 10/07/2025; PSG 2 x 0 Bayern de Munique – Copa do Mundo de Clubes – 05/07/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 05/07/2025; PSG 4 x 0 Inter Miami – Copa do Mundo de Clubes – 29/06/2025;



Seattle Sounders 0 x 2 PSG – Copa do Mundo de Clubes – 23/06/2025;



PSG 0 x 1 Botafogo – Copa do Mundo de Clubes – 19/06/2025.



Melhores plataformas para apostar no Mundial de Clubes







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



As partidas de Chelsea x PSG são sempre grandes duelos, especialmente em fases decisivas da Liga dos Campeões. O confronto costuma ser equilibrado, com ligeira vantagem para os franceses no retrospecto recente.



Relembre abaixo os últimos encontros entre as equipes e veja como foi o desempenho de cada lado antes da final do Mundial de Clubes 2025.



Chelsea 1 x 2 PSG – Liga dos Campeões – 09/03/2016;



– Liga dos Campeões – 09/03/2016; PSG 2 x 1 Chelsea – Liga dos Campeões – 16/02/2016;



– Liga dos Campeões – 16/02/2016; PSG 1 x 1 Chelsea – Champions Cup – 25/07/2015;



– Champions Cup – 25/07/2015; Chelsea 2 x 2 PSG – Liga dos Campeões – 11/03/2015;



– Liga dos Campeões – 11/03/2015; PSG 1 x 1 Chelsea – Liga dos Campeões – 17/02/2015.

Escalações das equipes para o Mundial de Clubes



O duelo, marcado para este domingo (13), promete intensidade desde os primeiros minutos, com os técnicos Willy Caballero (Chelsea) e Luis Enrique (PSG) apostando em suas formações ideais. Veja as possíveis escalações de Chelsea x PSG:



Chelsea



O técnico Willy Caballero manteve a base que superou o Fluminense na semifinal, com um sistema 4-1-2-3 que equilibra juventude e intensidade. O destaque é Cole Palmer, que comanda as ações no meio ao lado de Enzo Fernández, enquanto Pedro lidera o ataque, apoiado por Neto e Nkunku.

Goleiro: Sánchez;



Sánchez; Defensores: Gusto, Chalobah, Adarabioyo e Cucurella;



Gusto, Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; Meio-campistas: Caicedo, Enzo Fernández e Palmer;



Caicedo, Enzo Fernández e Palmer; Atacantes: Pedro Neto, Pedro e Nkunku.



PSG



Luis Enrique deve repetir o esquema que atropelou o Real Madrid por 4 a 0 nas semifinais. A equipe parisiense mantém o trio ofensivo veloz com Dembélé, Doué e Kvaratskhelia, enquanto Vitinha assume a responsabilidade na armação.



Goleiro: Donnarumma;



Donnarumma; Defensores: Hakimi, Marquinhos, L. Beraldo e Nuno Mendes;



Hakimi, Marquinhos, L. Beraldo e Nuno Mendes; Meio-campistas: Vitinha, Neves e Fabián Ruiz;



Vitinha, Neves e Fabián Ruiz; Atacantes: Dembélé, Doué e Kvaratskhelia.

Estatísticas relevantes para seus palpites



PSG sofreu menos de 1 gol por jogo em média (0.89);

Chelsea tem média de 2.26 gols marcados por jogo;

O PSG marcou primeiro em 44 dos últimos 63 jogos;

Ambos os times marcaram em 37 dos últimos 65 jogos do Chelsea e também em 37 de 63 partidas do PSG;

Mais de 2.5 gols aconteceram em 41 jogos de cada equipe.



Perguntas Frequentes

Onde ocorrerá o jogo entre Chelsea x PSG pelo Mundial de Clubes?



A final será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), neste domingo, 13 de julho, às 16h (horário de Brasília).



Onde assistir Chelsea x PSG?



O duelo terá transmissão ao vivo na TV Globo, CazeTV e via streaming no Globoplay. Algumas casas de apostas também exibirão o jogo ao vivo para usuários logados.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O PSG é o favorito, segundo as principais casas de apostas, após uma campanha dominante e a goleada por 4 a 0 sobre o Real Madrid na semifinal.



Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



*Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



Artigos relacionados