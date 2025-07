PSG x Real Madrid: Palpites, Escalações e Estatísticas

Palpite PSG x Real Madrid: Veja quais os melhores mercados, as principais estatísticas e odds atualizadas para apostar com confiança nas semifinais do Mundial de Clubes

PSG e Real Madrid vão se enfrentar pelas semifinais do Mundial de Clubes da FIFA de 2025, no dia 9 de julho, às 16 horas no horário de Brasília, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jérsei (Estados Unidos). Esse confronto recheado de estrelas tem tudo para ser muito interessante.



O time de Paris chegou até às semifinais após vencer o poderoso Bayern por 2x0. Já o Real Madrid também derrotou um alemão e conseguiu a sua vaga sem muitas dificuldades contra o Dortmund.



Se você quer conhecer os melhores palpites para essa partida, está no lugar certo.



Aqui, vou falar sobre os melhores palpites para PSG x Real Madrid, as principais casas de apostas, os mercados ideais, e ainda as escalações e odds atualizadas. Aliás, encontrei ótimas cotações na bet365 para esse duelo.



Confira tudo de mais importante e faça apostas com mais inteligência nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.



Melhores Odds para PSG x Real Madrid no Mundial de Clubes da FIFA



Se você deseja fazer seus palpites em PSG x Real Madrid com mais confiança e ter resultados melhores, é importante conhecer as principais cotações. Por isso, trouxe aqui as melhores odds para diferentes mercados dessa partida nas top casas de apostas.



Casa de Apostas

Vitória do PSG

Empate

Vitória do Real Madrid

Ambas Marcam (Sim)

Mais de 2.5 Gols

Br4bet 2.30 3.60 2.71 1.50 1.57 bet365 2.30 3.70 2.87 1.50 1.57 Superbet 2.35 3.60 2.90 1.48 1.57 Betano 2.37 3.65 2.82 1.50 1.60

Dica de apostas - Os 5 melhores palpites para PSG x Real Madrid

Real Madrid e PSG farão um confronto dos dois últimos campeões da Champions em uma disputa por uma vaga na final do Mundial de Clubes da FIFA. Os dois times chegaram até essa fase após derrotarem clubes alemães nas quartas. Para te ajudar, trouxe os melhores palpites para PSG x Real Madrid.



Khvicha Kvaratskhelia – Mais de 0,5 chutes a gol



O meio georgiano tem sido um dos principais nomes do time de Paris nesse Mundial, principalmente com a ausência de Dembélé na maior parte das partidas. Extremamente participativo, ele tem uma média de mais de 1 chute na direção do gol por jogo.



Por isso, acredito que um excelente palpite para PSG x Real Madrid é o mercado “Kvaratskhelia – Mais de 0,5 chutes a gol”.



Ambas as equipes marcam ou over 2,5 gols



Os jogos do Mundial têm sido recheados de gols, em especial no caso do Real. No histórico recente de confrontos entre os dois times pela Champions, apenas uma das últimas cinco partidas teve menos de 3 bolas na rede.



Portanto, eu vejo o mercado de “ambas as equipes marcam ou over 2,5 gols” como uma escolha segura e um ótimo palpite para PSG x Real Madrid na semifinal da Copa do Mundo de Clubes.



Gonzalo García – Mais de 0,5 chutes a gol



O jovem atacante tem sido um dos grandes destaques do time de Xabi Alonso no torneio até aqui. Jogando no lugar do craque Mbappé, o espanhol já marcou quatro gols em cinco partidas e balançou as redes nos três últimos jogos.



Com isso, acredito que um palpite para PSG x Real Madrid que realmente tem valor é o mercado “Gonzalo Garcia – Mais de 0,5 chutes a gol”, já que ele deve manter a sua média na competição.



Mais de 3,5 cartões



O PSG tem feito jogos com muitos cartões, prova disso foi o duelo contra o Bayern. O time de Paris acabou com dois jogadores a menos com as expulsões de Pacho e Lucas Hernandez.



Os últimos dois confrontos entre franceses e espanhóis pela Champions também tiveram um número alto de jogadores punidos pelo árbitro, então um palpite para ficar de olho nessa partida é o mercado “mais de 3,5 cartões”.



Empate anula – PSG



A partida entre Paris x Real Madrid vai ser a mais atrativa das semifinais, já que coloca frente a frente os últimos dois campeões da Champions e com elencos para lá de estrelados. Mas mesmo que tenha tudo para ser um jogo equilibrado, o time de Luis Enrique chega com maior favoritismo.



Fora o título da Liga dos Campeões, o PSG tem um time bem encaixado, com jogadores muito decisivos e teve resultados bem seguros até aqui. Foi apenas um gol tomado em 5 jogos. Assim, o mercado “empate anula – PSG” é uma escolha bem segura para esse jogo.



Mundial de Clubes da FIFA



O Mundial de Clubes da FIFA chega à sua reta final e tem pela frente dois duelos bem interessantes pelas semifinais. O torneio tem um brasileiro e três europeus ainda na disputa do título, e com certeza terá mais emoções em suas últimas partidas.



O duelo entre Real Madrid PSG é sem dúvidas o mais atrativo dessa fase, já que coloca os dois campeões mais recentes da Champions e dois times que entraram no Mundial como favoritos ao título lutando por uma vaga na grande decisão.



A equipe comandada por Luis Enrique segue em alta no Mundial e tem a melhor defesa do torneio, com apenas um gol sofrido em cinco jogos. Além disso, seu ataque é letal, com destaque para Kvaratskhelia.



Já o Real Madrid deslanchou após a vitória contra o Pachuca ainda na fase de grupos e ainda não perdeu no Mundial. O maior destaque do time merengue é o jovem Gonzalo García, artilheiro da equipe na competição.



Próximas partidas pelo Mundial de Clubes - Semifinais



PSG – Vencer para continuar sonhando com o título Mundial



O PSG demorou quase 15 anos para ganhar a sonhada Champions após ser comprado pelo QSI (Qatar Sports Investment). Mas, agora, o time de Paris pode conquistar dois títulos importantes em um intervalo de pouco mais de 1 mês.



Para isso, a equipe de Luis Enrique precisa superar o Real para ser o primeiro campeão da Copa do Mundo da FIFA em seu formato atual. E para a maioria dos especialistas, o time de Paris é o grande favorito.



Mesmo sem Dembélé em campo, o PSG manteve o bom futebol e superou adversários com um jogo coletivo forte, contando com Kvaratskhelia e os portugueses Vitinha e João Neves como grandes destaques.



Últimos resultados do PSG



PSG 2x0 Bayern



PSG 4x0 Inter Miami;



Seattle Sounders 0x2 PSG;



PSG 0x1 Botafogo;



PSG 4x0 Atlético de Madrid.



Real Madrid – Em busca de mais um título Mundial



O Real é o maior campeão mundial da história, mesmo se considerarmos apenas os torneios a partir de 2005. De 2014 para cá, os Merengues conquistaram seis taças, e mais três na extinta “Copa Intercontinental”.



Inclusive, o time de Madrid é o atual campeão mundial, já que derrotou o Pachuca na agora chamada “Copa Intercontinental da FIFA” em 2024. No atual torneio, o time treinado por Xabi Alonso começou morno, mas logo deslanchou.



Após o empate contra o Al Hilal na estreia, os Galácticos não perderam mais e ganharam dos seus adversários sem grandes sustos, incluindo as vitórias nos playoffs contra Juventus e Borussia. O destaque do time é o jovem Gonzalo García, artilheiro da competição.



Últimos resultados do Real Madrid



Real Madrid 3x2 Borussia Dortmund;



Real Madrid 1x0 Juventus;



Red Bull Salzburg 0x3 Real Madrid;



Real Madrid 3x1 Pachuca;



Real Madrid 1x1 Al Hilal.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Real Madrid e PSG já se enfrentaram diversas vezes pela Champions League, com uma leve vantagem para o time espanhol nos últimos sete anos. Veja abaixo o histórico de partidas entre PSG x Real Madrid:



Real Madrid 3x1 PSG - 09/03/2022



PSG 1x0 Real Madrid – 15/02/2022



Real Madrid 2x2 PSG – 26/11/2019



PSG 3x0 Real Madrid – 18/09/2019



PSG 1x2 Real Madrid – 06/03/2018



Escalações das equipes para o Mundial de Clubes da FIFA



Os treinadores de Real Madrid e PSG terão desfalques por suspensão, mas não precisarão se preocupar com jogadores lesionados. Veja abaixo as prováveis escalações de PSG x Real Madrid.



PSG



O PSG vai jogar desfalcado de um dos seus zagueiros titulares, já que o equatoriano Pacho foi expulso contra o Bayern, assim como Lucas Hernandez. A boa notícia para a torcida é que Dembélé vem jogando cada vez mais minutos.



Goleiro: Donnarumma;



Donnarumma; Laterais: Nuno Mendes, Hakimi;



Nuno Mendes, Hakimi; Zagueiros: Beraldo, Marquinhos;



Beraldo, Marquinhos; Meio-campistas: Vitinha, Fabian Ruiz e João Neves;



Vitinha, Fabian Ruiz e João Neves; Atacantes: Kvaratskhelia, Douê e Barcola.



Real Madrid



O técnico Xabi Alonso não terá o zagueiro Huijsen, expulso no duelo contra o Borussia, mas todo o restante do time que vem sendo titular está à disposição.



Goleiro: Cortouis;



Cortouis; Laterais: Fran Garcia, Aleksandr-Arnold;



Fran Garcia, Aleksandr-Arnold; Zagueiros: Asencio, Rudiger;



Asencio, Rudiger; Meio-campistas: Bellingham, Arda Guler, Valverde e Tchouameni;



Bellingham, Arda Guler, Valverde e Tchouameni; Atacantes: Vini Jr. e Gonzalo Garcia.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Aqui estão as principais estatísticas de PSG x Real Madrid para ajudar em seus palpites nas melhores casas de apostas:



O artilheiro do Real Madrid é Gonzalo Garcia, com 4 gols;

O PSG só levou um gol em cinco jogos;

Kvaratskhelia e Vitinha possuem duas assistências cada;

O Real Madrid está invicto no torneio .



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre PSG x Real Madrid pelo Mundial de Clubes da FIFA?



O jogo entre PSG x Real Madrid pelo Mundial de Clubes da FIFA acontecerá no dia 9 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jérsei (Estados Unidos). A partida será às 16 horas, no horário de Brasília.



Onde assistir PSG x Real Madrid?



A partida entre Real Madrid e PSG será transmitida na TV Aberta pela Globo, na TV Fechada pelo SporTV, no YouTube pela CazéTV e no streaming da casa de apostas bet365.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O PSG é o favorito para vencer o duelo contra o Real Madrid nas melhores casas de apostas brasileiras.



Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



*Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



