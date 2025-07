Fluminense x Chelsea: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Palpite Fluminense x Chelsea com escalações prováveis, onde assistir e estatísticas do jogo pela semifinal do Mundial de Clubes 2025

Jogue com responsabilidade | 18+

Nesta terça-feira, 8 de julho, às 16h, Fluminense e Chelsea entram em campo pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes, no MetLife Stadium. O jogo vale vaga na grande final do torneio, e a expectativa é de um confronto eletrizante.



O momento das equipes é diferente: o Flu aposta na superação e no talento individual de seus principais jogadores, enquanto o Chelsea vem com estrutura, experiência internacional e uma defesa sólida.



Será que o time brasileiro consegue surpreender o gigante inglês? Ou os Blues vão impor seu ritmo desde o início?



Se você curte apostar, essa partida oferece ótimas oportunidades, com odds competitivas para todos os mercados.



Continue lendo para conferir o melhor palpite em Fluminense x Chelsea, escalações prováveis, estatísticas, últimos jogos e dicas para apostar com mais confiança!



Melhores Odds para Fluminense x Chelsea no Mundial de Clubes



Se você está pensando em apostar no confronto entre Fluminense x Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes, vale a pena comparar as odds disponíveis nas melhores casas de apostas.



As cotações indicam um favoritismo do Chelsea, mas há boas oportunidades para quem acredita na zebra ou aposta em mercados alternativos como “Ambas Marcam” e “Mais de 2.5 Gols”.



Casa de Apostas

Vitória do Palmeiras

Empate

Vitória do Chelsea

Ambas Marcam (Sim)

Mais de 2.5 Gols

Br4Bet

5.00 3.66 1.64 2.00 2.00 Brazino 5.00 3.65 1.70 1.95 1.98 Esportes da Sorte 5.26 3.69 1.67 2.04 2.06 EstrelaBet 5.33 3.66 1.66 2.00 2.05

Dica de apostas - Os 5 melhores palpites para Fluminense x Chelsea



Quer apostar em Fluminense x Chelsea com mais confiança? Para te ajudar, separei os 5 melhores palpites com base nas estatísticas de Fluminense e Chelsea recentes e nas odds mais vantajosas, sem contar nas classificações de Fluminense x Chelsea. Confira:



Mais de 2.5 gols no jogo



Os jogos do Chelsea costumam ser movimentados, e isso fica claro nos números: 41 de suas últimas 64 partidas terminaram com mais de 2.5 gols. O ataque funciona com regularidade (média de 2.27 gols por jogo), e a equipe busca ampliar sempre que tem vantagem, como ocorreu nas goleadas contra Benfica (4x1) e Espérance (3x0).



Mesmo o Fluminense, com sua média de 1.63 gols por partida, contribui para jogos abertos quando enfrenta adversários mais fortes. Em duelos contra Ulsan (4x2) e Al-Hilal (2x1), o placar ultrapassou com folga os 3 gols. Se o Flu marcar, o over 2.5 se torna ainda mais provável.



>> Aposte com Odds de 2.04 na BetMGM



Ambos marcam: sim



Apesar da solidez defensiva do Chelsea, a aposta em “ambos marcam” vem se mostrando viável. Em 37 das 64 partidas do time inglês, ambos os times balançaram as redes. O Flu também se encaixa bem nessa estatística, já que marcou em 4 dos últimos 5 jogos e conta com jogadores decisivos como Cano e Ganso.



O estilo ofensivo dos dois clubes e a importância da partida aumentam a chance de gols dos dois lados. O Chelsea tende a dar espaço quando está à frente no placar, enquanto o Fluminense não recua mesmo diante de grandes adversários. Isso torna esse mercado bastante atrativo.



>> Aposte grátis na Esportes da Sorte



Fluminense marca pelo menos 1 gol



O Flu tem média de 1.63 gols por jogo e marcou em 4 dos últimos 5 confrontos no Mundial. Contra defesas frágeis ou organizadas, o time sempre encontra uma brecha, mérito da sua movimentação no meio-campo e dos atacantes oportunistas.



Mesmo que o Chelsea seja mais estruturado defensivamente, a equipe brasileira tem bom retrospecto ofensivo contra times europeus. Se o jogo ficar aberto, como foi contra o Ulsan Hyundai (4x2), a chance de o Flu marcar aumenta consideravelmente. Sendo esse um ótimo palpite para Fluminense x Chelsea.



>> Aposte com Odds de 2.25 na Br4Bet



Mais de 5 escanteios para o Chelsea



O Chelsea tem média de 6 escanteios por jogo e costuma pressionar muito pelos lados, acumulando oportunidades de cruzamento. Esse padrão de jogo se repete mesmo contra adversários mais fracos ou em partidas fora de casa.



O Fluminense tende a recuar quando enfrenta grandes equipes, o que favorece ainda mais os escanteios para o rival. Com jogadores que finalizam de média distância e lateral-direito ofensivo, o Chelsea deve conquistar vários escanteios ao longo dos 90 minutos.



>> Aposte com SuperOdds de na Estrela Bet

Chelsea para marcar primeiro



Marcar o primeiro gol tem sido uma tendência marcante do Chelsea: isso aconteceu em 46 das últimas 64 partidas. A equipe inglesa impõe seu ritmo desde o começo e tem aproveitado bem as jogadas trabalhadas pelas laterais. Diante de um adversário mais reativo como o Fluminense, essa chance aumenta.



Já o time brasileiro sofreu o primeiro gol em 14 dos 41 jogos, e contra adversários com forte intensidade ofensiva tem dificuldades para conter o início de pressão. O Chelsea tem mais volume ofensivo (16.27 finalizações por jogo) e maior efetividade, o que torna esse palpite Chelsea muito promissor.



>> Aposte com Odds de 1.57 na Betnacional



Outros mercados para apostar em Fluminense x Chelsea







Mundial de Clubes



Com as semifinais definidas, a ansiedade é enorme para saber quem vai carimbar a vaga na grande final. A edição deste ano tem sido uma das mais imprevisíveis e emocionantes dos últimos tempos, marcada por confrontos intensos, viradas eletrizantes e atuações surpreendentes de equipes que chegaram desacreditadas.



Desde a fase inicial, o torneio tem provado o alto nível técnico das equipes participantes, com representantes de todos os continentes se impondo em campo. Agora, restam apenas os gigantes que conseguiram se adaptar, evoluir e provar sua força nos momentos decisivos. Com esse cenário equilibrado, as semifinais prometem ser o auge de um campeonato cheio de histórias e excelentes opções de apostas.



Próximas partidas pelo Mundial de Clubes - Semifinais



Fluminense - A sensação do Mundial



O Fluminense vive um dos seus momentos mais marcantes no cenário internacional. Chegar à semifinal do Mundial de Clubes já é um feito histórico, mas o time de Renato Gaúcho quer mais.



Com uma campanha invicta até aqui, o Tricolor vem encantando pela forma organizada e valente de jogar, mesmo diante de adversários mais tradicionais e milionários. A equipe carioca entra em campo acreditando que é possível fazer história e levar o Brasil a mais uma final.



Apesar de enfrentar um elenco europeu, o palpite no Fluminense chega com moral e força. Renato Gaúcho não deve contar com Martinelli, suspenso, mas terá seus principais destaques à disposição. Cano segue decisivo, enquanto Arias comanda o time com inteligência e intensidade. Outro nome que vem chamando atenção é o goleiro Fábio, que fez defesas cruciais nos últimos jogos e tem sido peça-chave para o equilíbrio defensivo.



Últimos resultados do Fluminense



Fluminense 2 x 1 Al-Hilal – Copa do Mundo de Clubes – 04/07/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 04/07/2025; Inter de Milão 0 x 2 Fluminense – Copa do Mundo de Clubes – 30/06/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 30/06/2025; Mamelodi Sundowns 0 x 0 Fluminense – Copa do Mundo de Clubes – 25/06/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 25/06/2025; Fluminense 4 x 2 Ulsan Hyundai – Copa do Mundo de Clubes – 21/06/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 21/06/2025; Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund – Copa do Mundo de Clubes – 17/06/2025.



Chelsea - Tem que provar o favoritismo



O Chelsea chega à semifinal do Mundial de Clubes com a missão clara de confirmar o favoritismo que carrega desde o início do torneio. Após um início conturbado, com derrota para o Flamengo ainda na fase de grupos, o time inglês se reorganizou e passou a mostrar toda sua força.



A equipe não tem grandes desfalques para o duelo contra o Fluminense, o que reforça ainda mais sua condição de favorita. Os destaques ficam por conta do meia-armador Enzo Fernández, que tem comandado a criação de jogadas, e do atacante Cole Palmer, que vem sendo decisivo nos últimos jogos.



Nos jogos mais recentes, o Chelsea venceu bem seus adversários, mostrando evolução a cada jogo. A única derrota foi para o Flamengo (3x1), mas o desempenho desde então mostra que os ingleses ajustaram os erros e recuperaram a confiança. Agora, contra um Fluminense em alta, será a prova de fogo para ver se o favoritismo resiste à pressão e consegue se classificar para a final.



Últimos resultados do Chelsea



Palmeiras 1 x 2 Chelsea – Copa do Mundo de Clubes – 04/07/2025;



Copa do Mundo de Clubes – 04/07/2025; Benfica 1 x 4 Chelsea – Copa do Mundo de Clubes – 28/06/2025;



Copa do Mundo de Clubes – 28/06/2025; Espérance 0 x 3 Chelsea – Copa do Mundo de Clubes – 24/06/2025;



Copa do Mundo de Clubes – 24/06/2025; Flamengo 3 x 1 Chelsea – Copa do Mundo de Clubes – 20/06/2025;



Copa do Mundo de Clubes – 20/06/2025; Chelsea 2 x 0 Los Angeles FC – Copa do Mundo de Clubes – 16/06/2025.



Melhores plataformas para apostar no Mundial de Clubes







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Nunca houve nenhuma partida de Fluminense x Chelsea, antes em competições oficiais, o que aumenta ainda mais a expectativa para esse duelo decisivo no Mundial de Clubes. Essa será a primeira vez que Chelsea e Fluminense medem forças, e logo valendo uma vaga na grande final.



Escalações das equipes para o Mundial de Clubes



As escalações de Fluminense x Chelsea para a semifinal do Mundial de Clubes prometem um confronto equilibrado entre talento, estratégia e intensidade. Confira abaixo as prováveis classificações de Fluminense e Chelsea:



Fluminense



Renato Gaúcho deve manter a base dos jogos anteriores, apostando no entrosamento do elenco e na solidez defensiva. Cano continua como a principal referência no ataque, enquanto Nonato e Hércules comandam o meio-campo.



Goleiro: Fábio;



Fábio; Defensores: Renê, Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva e Ignácio;



Renê, Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva e Ignácio; Meio-campistas: Hércules, Bernal e Nonato;



Hércules, Bernal e Nonato; Atacantes: Arias e Germán Cano.

Chelsea



O técnico Enzo Maresca deve repetir a escalação que venceu o Palmeiras, com Palmer e Pedro Neto como principais armas ofensivas. A defesa, Adarabioyo, segue sendo um dos pontos fortes da equipe.



Goleiro: Robert Sánchez;



Robert Sánchez; Defensores: Gusto, Chalobah, Tosin Adarabioyo e Marc Cucurella;



Gusto, Chalobah, Tosin Adarabioyo e Marc Cucurella; Meio-campistas: Moisés Caicedo, Enzo Fernández e Nkunku;



Moisés Caicedo, Enzo Fernández e Nkunku; Centroavante: Pedro Neto, Cole Palmer e João Pedro.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Ambos marcaram em 37 de 64 jogos do Chelsea;

Fluminense teve menos de 2.5 gols em 12 dos últimos 14;

O Fluminense marcou primeiro em 3 dos últimos 4 jogos;

Chelsea venceu no 1º tempo em 30 de 64 partidas;

Chelsea tem média de 2.27 gols por partida e marcou primeiro em 46 de 64 partidas.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Fluminense x Chelsea pelo Mundial de Clubes?



A partida será realizada no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, um dos principais palcos da competição, com capacidade para mais de 80 mil torcedores.



Onde assistir Fluminense x Chelsea?



Você pode assistir Fluminense x Chelsea ao vivo pela Globo na TV aberta e no Sportv, além do streaming CazéTV, que transmite todos os jogos do Mundial de Clubes.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Chelsea é apontado como favorito nas casas de apostas, por conta do elenco mais caro e da experiência internacional, mas o Fluminense vem surpreendendo e promete dificultar.



Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



*Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



Artigos relacionados