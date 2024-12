Confira tudo sobre o confronto PSG x Monaco pela Supercopa Francesa. Veja as melhores casas para apostar no PSG x Monaco hoje

É começo de ano e as Supercopas estão a todo vapor! Claro que não poderia faltar um confronto tão esperado entre o campeão da Ligue 1, o Paris Saint-Germain, e o campeão da Copa da França, o Monaco.



A partida será disputada no dia 5 de janeiro, no icônico Estádio 974. Este estádio, que foi destaque na última Copa do Mundo, também recebeu jogos da Copa Intercontinental da FIFA no mês de dezembro.



Não se preocupe, vou te dar todas as notícias e detalhes sobre esta incrível final que promete grandes emoções. Aqui, você vai encontrar tudo o que precisa para apostar nas melhores casas de apostas do Brasil. Continue lendo e prepare-se para ficar por dentro de tudo!



Os 5 melhores palpites do jogo



Os dois times se enfrentaram recentemente pela Ligue 1, o que já deu um gostinho do que podemos esperar na grande final da Supercopa da França. Ambas as equipes contam com excelentes jogadores, mas, sem dúvida, o PSG tem um elenco ainda mais estrelado, com destaque para o craque Dembélé liderando o ataque.



Para te ajudar a aproveitar ao máximo essa partida, separei cinco palpites que considero os mais interessantes, explorando mercados variados que podem trazer ótimas oportunidades.



Mercado

Palpite

Odds

Casa de aposta

Ambas equipes marcam Sim 1.57 Betano Mais de 2.5 gols Não 2.75 bet365 Vence e mais de 1.5 gols PSG 1.42 Estrela Bet Marcar a qualquer momento Dembélé 4.82 1xBet Mais de 4.5 escanteios PSG 8.31 VBet

Palpite 1: Ambas as equipes marcam (Sim)



Com o estilo ofensivo do PSG e o ataque consistente do Monaco, é provável que ambos os times balancem as redes. O PSG entra como favorito, mas a capacidade ofensiva do Monaco, especialmente em jogos decisivos, torna essa uma aposta promissora.







Palpite 2: Mais de 2.5 gols na partida



Os jogos entre PSG e Monaco costumam ser movimentados, com muitos gols. Considerando o talento individual em ambas as equipes e a importância do título, a expectativa é de um placar com pelo menos três gols. Uma escolha ideal para quem gosta de partidas emocionantes e muito mais disputadas.







Palpite 3: PSG vence e mais de 1.5 gols



Com um elenco superior e jogadores decisivos como Dembélé, o PSG é o favorito para levar a taça. A combinação de vitória parisiense com pelo menos dois gols na partida oferece um ótimo equilíbrio entre risco e retorno.







Palpite 4: Dembélé marca a qualquer momento



Dembélé chega em ótima fase e tem sido peça-chave no ataque do PSG. Sua velocidade e habilidade criam muitas chances de gol, e em uma final como essa, as possibilidades de ele marcar são ainda maiores.







Palpite 5: Mais de 4.5 escanteios para o PSG



O PSG, com sua postura ofensiva, costuma gerar muitos escanteios durante as partidas. Com laterais ofensivos e jogadas pelas pontas, a tendência é que o time conquiste pelo menos cinco escanteios nessa final, um mercado interessante para quem prefere alternativas além do placar.







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



PSG e Monaco já se enfrentaram duas vezes pela Supercopa da França, e em ambas o PSG saiu campeão. No entanto, apesar da superioridade histórica, o Monaco tem mostrado ser um adversário complicado nos últimos confrontos, chegando a vencer algumas partidas. No duelo mais recente, pelo Campeonato Francês, as equipes protagonizaram um jogo pouco atrativo, que terminou em um empate sem gols.



Nos últimos cinco jogos entre os dois times, o PSG venceu apenas uma vez, enquanto o Monaco venceu duas, além de dois empates. Esses números indicam que, apesar do elenco milionário do PSG, a superioridade não é tão absoluta quanto parece. Isso aumenta as chances de surpresas e deixa o jogo ainda mais imprevisível.



Notícias e resultados do PSG



O PSG, em termos de futebol, está sempre um passo à frente dos demais times da liga, o que o mantém como favorito em praticamente todas as competições. Esse favoritismo, aliás, é comprovado dentro de campo. No entanto, os problemas reais do clube parecem estar fora das quatro linhas, frequentemente se envolvendo em polêmicas.

A mais recente envolve o ex-jogador Mbappé, que acusa o PSG de atrasar pagamentos de uma grande quantia referente a direitos de imagem e outros valores devidos. Além disso, Neymar também comentou sobre sua saída conturbada do time parisiense, trazendo mais visibilidade às questões internas do clube.



No entanto, dentro de campo, o PSG continua em boa fase. Na Ligue 1, vem de uma vitória recente, e na Champions League, mantém um desempenho consistente, consolidando-se como um dos favoritos nas competições.



Últimos resultados do PSG



Os últimos jogos do Paris Saint-Germain revelam que a equipe tem se encontrado dentro de campo e vem de alguns resultados bem bons, ganhando até mesmo clássicos. A seguir, os resultados dos últimos cinco jogos:



PSG 3 x 1 Lyon – Ligue 1



Salzburg 0 x 3 PSG – Champions League



Auxerre 0 x 0 PSG – Ligue 1



PSG 1 x 1 Nantes – Ligue 1



Bayern de Munique 1 x 0 PSG – Champions League



Notícias e resultados do Monaco



O Monaco vem de uma boa campanha nesta temporada, mas ainda busca encontrar o time ideal para alcançar resultados mais expressivos, especialmente na principal competição do ano, a Champions League, onde o desempenho não tem agradado aos torcedores.



Após um empate fora de casa e uma derrota na Champions, o time tenta se reafirmar. A conquista deste título, especialmente em um confronto tão importante contra o PSG, pode ser o pontapé inicial para uma sequência mais positiva na temporada, ainda mais por se tratar do início do ano.



Últimos resultados do Monaco



O Monaco tem buscado equilíbrio entre ataque e defesa, com não tão boas atuações no setor ofensivo quanto atuações defensivas. Confira os últimos cinco resultados do Monaco:



Reims 0 x 0 Monaco – Ligue 1



Arsenal 3 x 0 Monaco – Champions League



Monaco 2 x 0 Tolouse – Ligue 1



Marseille 2 x 1 Monaco – Ligue 1



Monaco 2 x 3 Benfica – Champions League



Escalações das equipes



No aguardado confronto entre Paris Saint-Germain (PSG) e Monaco, as escalações das equipes são importantes para entender as estratégias que cada técnico pode adotar, principalmente pelo confronto prévio que as duas farão pela Ligue 1.



O PSG busca consolidar ainda mais seu domínio e ser campeão consecutivo da Supercopa da França, enquanto o Monaco busca um resultado positivo para voltar a ser campeão. Ambas as equipes vêm com alguns desfalques para o confronto, devido a lesões.



PSG



O técnico Luis Enrique conta com todo o elenco para essa final, vindo com força máxima. Veja a provável escalação:



Goleiro: Gianluigi Donnarumma;



Laterais: Mendes e Hakimi;



Zagueiros: Marquinhos e Pacho;



Meio-campistas: Zaire-Emery, Neves, Vitinha;



Atacantes: Dembélé, Ramos, Barcola.



Monaco



O Monaco , sob o comando de Adi Hütter, tem se mostrado competitivo e sendo atual campeão da Copa da França, busca o segundo título pelo time. A equipe deve manter sua formação ofensiva, apostando nos gols de Embolo, criatividade de Golovin e agressividade dos dois laterais brasileiros, Caio e Vanderson.



Goleiro: Kohn;



Laterais: Salisu e Kehrer;



Zagueiros: Caio Paulista e Vanderson;



Meio-campistas: Camara, S. Magassa, Ben Seghir, M. Akliouche e Golovin;



Atacantes: Embolo.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Aqui estão algumas estatísticas relevantes para o confronto entre PSG e Monaco , que podem ajudar na formulação de seus palpites:



Artilheiros das equipes:



O PSG conta com um ataque impressionante, tendo Dembélé como sua principal estrela. No entanto, o protagonista tem sido o atacante Barcola, que se destaca como artilheiro da equipe. Já no Monaco, esse papel é desempenhado pelo jovem atacante Embolo.



Barcola: 10 gols.



10 gols. Embolo: 4 gols.

Líder em assistências:



O meio-campista do PSG, apesar de ser considerado “novato”, vem se destacando cada vez mais. João Neves tem assumido o papel de garçom do time, distribuindo assistências decisivas. Já no lado do Monaco, o jovem de 22 anos, Maghnes Akliouche, também se destaca como o principal garçom da equipe.



João Neves: 8 assistências;



8 assistências; Maghnes Akliouche : 4 assistências.



Confronto direto em finais da Supercopa da França



Os dois times já se enfrentaram em duas finais da Supercopa da França, com o PSG levando a melhor nas duas ocasiões. Os resultados dessas partidas foram os seguintes:



PSG 2 x 1 Monaco - Final de 2017 da Supercopa da França



PSG 4 x 0 Monaco - Final de 2018 da Supercopa da França



Recado do autor



