Mundial de Clubes 2025: Palpites, Estatísticas e Tabela

Confira todas as informações sobre a Copa do Mundo de Clubes e saiba quais são as melhores opções para fazer as suas apostas

A partir do dia 14 de junho, a bola vai rolar para o Mundial de Clubes. A competição, que será disputada nos Estados Unidos, reunirá 32 times. O Brasil será representado por 4 equipes: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.



Neste artigo, você terá as informações mais importantes sobre o Mundial de Clubes, além das melhores casas para dar seus palpites, os melhores mercados para fazer apostas e onde encontrar as melhores odds, ou seja, você vai ficar por dentro de tudo sobre a competição que vai parar o Brasil!



Odds para apostar nos jogos do Mundial de Clubes hoje







Principais equipes e craques do Mundial de Clubes



Confira os principais times que irão disputar o tão sonhado Mundial de Clubes:



Real Madrid



O Real Madrid chega para a disputa do Mundial de Clubes querendo resgatar o orgulho do torcedor após uma temporada 2024/2025 muito abaixo. A única conquista da equipe na atual temporada foi a Copa Intercontinental, disputada em 2024, diante do Pachuca-MEX.



E para conquistar o Mundial de Clubes, o Real conta com jogadores importantes como Vinicius Junior, Mbappé e Bellingham. Porém, a equipe teve uma baixa importante: o técnico Carlo Ancelotti deixou o comando da equipe depois de quatro anos. Para o lugar, foi contratado Xabi Alonso, ex-técnico do Bayer Leverkusen.



Manchester City



Embora tenha feito uma temporada ruim, o Manchester City é outro time que aparece entre os favoritos para vencer o Mundial. A equipe inglesa não conquistou nenhum título na temporada, porém é uma das equipes mais fortes da competição.



Para tentar levar o troféu, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola conta com uma legião de ótimos jogadores. Os atacantes Haaland e Foden, além dos meio-campistas Rodri e Bernardo Silva são os principais destaques da equipe. Vale lembrar que o time perdeu De Bruyne, em fim de contrato.



Bayern de Munique



O Bayern de Munique é um dos times mais consistentes do futebol mundial. Atual campeão alemão, o time comandado por Vincent Kompany deve figurar entre os times que vão longe no Mundial. Apesar de estar um pouco abaixo dos principais rivais, não será surpresa se o clube conquistar o troféu no dia 13 de julho.



E para conquistar esse feito, o Bayern conta com um elenco recheado de bons jogadores. O goleiro Neuer, o meio-campista Kimmich e os atacantes Kane e Musiala são os principais destaques da equipe alemã. Vale ressaltar que apesar de grandes talentos individuais, a grande força do Bayern é o futebol coletivo.



PSG



O PSG é o time a ser batido no Mundial de Clubes. Após o título da Liga dos Campeões (goleou a Inter por 5 a 0), a equipe francesa subiu de patamar no cenário do futebol mundial e aparece como o grande favorito a levantar o caneco nos Estados Unidos.



E para conquistar mais esse título inédito, o time parisiense conta com um trio de ataque de colocar medo nos adversários: Dembélé, Doué e Kvaratskhelia. Além do setor ofensivo, a equipe comandada por Luis Enrique tem como destaque em seu elenco o lateral Hakimi, o zagueiro Marquinhos, o goleiro Donnarumma e a dupla de volantes formada por Vitinha e João Neves.



Times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes



O futebol brasileiro será representado por 4 equipes: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Abaixo, listamos as principais informações sobre os times do Brasil para que você não perca nada sobre a Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

Palmeiras



O Palmeiras chega ao Mundial vindo de duas derrotas no Brasileirão. Porém, o time teve a melhor campanha na primeira fase da Libertadores e está classificado na Copa do Brasil. Além disso, o time conta com jogadores experientes e jovens promissores, como o atacante Estevão, já negociado com o Chelsea. O português Abel Ferreira é o técnico do time.



O alviverde está no Grupo Al, ao lado de Al Ahly-EGI, Inter Miami-EUA e Porto-POR. O time brasileiro estreia na competição contra o time português, dia 15 de junho. Na sequência, o time encara o Al-Ahli, dia 19 de junho, e encerra a participação na fase de grupos contra o Inter Miami, dia 23 de junho.



Flamengo



O Flamengo chega para o Mundial em ótima fase. A equipe carioca lidera o Brasileirão e está classificado para as fases eliminatórias na Libertadores e na Copa do Brasil. O time comandado por Filipe Luís tem como destaques os meio-campistas De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, além do atacante Pedro e do zagueiro Léo Ortiz.



O time está no Grupo D, ao lado de Chelsea-ING, Los Angeles FC-EUA e Espérance-TUN. O time carioca estreia na competição contra o time tunisiano, dia 16 de junho. Na segunda rodada, dia 20, o Flamengo encara o Chelsea. Por fim, a equipe encerra a participação na primeira fase contra o Los Angeles FC, dia 24.



Botafogo



O Botafogo chega ao Mundial motivado pelas conquistas recentes (venceu a Libertadores e o Brasileirão em 2024). Para surpreender os adversários, o Glorioso conta com uma equipe sólida em que os principais destaques são os atacantes Igor Jesus e Savarino, além do zagueiro Barboza. O time é comandado pelo técnico português Renato Paiva.



O Fogão está no Grupo B, ao lado de Atlético de Madrid-ESP, PSG-FRA e Seattle Sounders-EUA. O time carioca estreia na competição contra o time norte-americano, dia 15 de junho. Na sequência, dia 19, o clube encara o PSG. Na última rodada, o Glorioso enfrenta o Atlético de Madrid, dia 23.



Fluminense



Apesar de ter sido campeão da Libertadores em 2023, o clube carioca vive um momento de altos e baixos, com troca de técnico recente e um time em formação. As grandes estrelas da equipe são os experientes Fábio, Thiago Silva e Cano, além do colombiano Arias. Renato Gaúcho é o treinador da equipe.

O Tricolor está no Grupo F, ao lado de Borussia Dortmund-ALE, Mamelodi Sundowns-AFS e Ulsan HD-COR. O time carioca estreia na competição contra a equipe alemã, dia 17 de junho. Em seguida, dia 21, o jogo será contra o time sul-coreano. Por fim, a equipe brasileira encara a equipe sul-africana, dia 25.



Como Apostar no Super Mundial de Clubes: Passo a Passo



Fazer uma aposta no Mundial de Clubes é muito fácil. É só criar uma conta em sua plataforma preferida, fazer um depósito inicial e dar seus palpites. Abaixo, confira um passo a passo e saiba como realizar seus palpites no Mundial.

1. Faça seu cadastro



A primeira coisa a se fazer é criar uma conta em uma operadora. De forma geral, cadastrar-se em uma casa é simples. Basta acessar o site, clicar no botão “Cadastro”, inserir seus dados pessoais e aceitar os Termos e Condições para finalizar o cadastro.



2. Estabeleça um orçamento inicial



O segundo passo é estabelecer um orçamento inicial dentro das suas possibilidades financeiras. Lembre-se: use apenas aquele dinheiro que está sobrando e evite comprometer suas contas fixas.



3. Faça seu depósito



Estabelecido o orçamento, é hora de fazer o primeiro depósito. De forma geral, você precisará entrar na sua conta, clicar em “Depositar”, escolher o método de pagamento e seguir as orientações até que o depósito seja concluído.



4. Escolha a partida para o seu palpite



Com o dinheiro em conta, é hora de escolher qual jogo do Mundial de Clubes você vai palpitar. Para isso, basta acessar a página de Futebol na operadora, selecionar a competição e escolher o jogo que quer apostar.



5. Analise o jogo e escolha o mercado de apostas



Escolhido o jogo, busque informações que possam ajudar os seus palpites no Mundial de Clubes hoje, como sites de notícias, prognósticos das partidas e tabela de classificação. Estude as melhores possibilidades levando em consideração os mercados e as odds.



6. Selecione o valor do palpite e crie o seu boletim



Por fim, é só colocar o valor que quer apostar no Mundial de Clubes e torcer para que seu palpite seja vencedor.

Melhores plataformas para apostar no Mundial de Clubes







Melhores mercados de apostas no Mundial de Clubes



O Mundial de Clubes terá um número de mercados de apostas gigantesco. Abaixo, listamos alguns dos principais mercados para que você possa ficar de olho e dar seus palpites no Mundial de Clubes!



1. Apostas em handicap



As apostas em handicap dão uma vantagem/desvantagem a um clube. Por exemplo: Para o jogo M. City x Al-Ain, você pode dar uma desvantagem para o time inglês, já que é uma equipe superior. É como se a equipe inglesa saísse atrás, conseguindo odds mais vantajosas.



2. Apostas em total de gols (over/under)



Em competições como o Mundial de Clubes, apostar no mercado de gols é uma ótima opção. Em confrontos entre duas equipes em níveis diferentes de futebol, é uma boa pedida apostar no Mais de 2.5 gols, por exemplo.



3. Apostas em resultado final



Se você curte apostar no vencedor da partida, apostar no resultado final é feito para você. Porém, tenha em mente que quanto maior o favoritismo de uma equipe, menor a odd e quanto mais equilibrado o duelo, maior as chances de acertar.



4. Apostas em escanteios



Outro mercado interessante é o de escanteios. Funciona assim: você pode apostar quantos escanteios terão no jogo (mais que 10 ou menos que 10 escanteios, por exemplo). Também dá para apostar qual equipe terá mais escanteios no jogo e em handicap de escanteios.



5. Apostas de longo prazo



As apostas de longo prazo são aquelas em que você dá seus palpites no que você acha que vai acontecer ao final do Mundial. Por exemplo: qual time vai ser campeão, quem vai ser o artilheiro, etc.

Dicas para apostar no Mundial de Clubes hoje



Fazer apostas no Mundial de Clubes pode te ajudar a treinar para quando for fazer apostas em outras competições, como Champions League, Libertadores e Brasileirão, por exemplo. Confira, abaixo, algumas dicas para dar seus palpites:



Escolha uma casa de apostas com bônus e com diversidade de mercados;



Estude a competição e as equipes em que pretende apostar;



Se for fazer apostas ao vivo, assista à partida e analise as equipes antes de decidir;



Uma boa opção é escolher casas de apostas com transmissão ao vivo do Mundial de Clubes, como a bet365.



Compare as odds das operadoras;



Acompanhe o jogo ao vivo para que possa fazer cash out, se necessário;



Faça um gerenciamento de banca e não aposte tudo em um único evento.



Conclusão: probabilidades e andamento do campeonato



Neste artigo, você viu as principais informações sobre o Mundial de Clubes, aprendeu como fazer para apostar, quais mercados explorar e como avaliar o melhor momento para dar seus palpites.



Além disso, te mostramos quais são as equipes favoritas para vencer o Mundial de Clubes, o que podemos esperar dos times brasileiros e te mostramos contra quem serão os jogos da fase de grupos de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.



Dito isso, espero que você tenha compreendido como apostar no Mundial de Clubes e tire muito proveito de todas as informações que demos sobre a competição em si, as dicas de apostas e mercados e os clubes participantes.



Perguntas frequentes



Quem é o atual campeão do Mundial de Clubes?



Essa será a primeira edição do Mundial de Clubes.



Quem vai ganhar o Mundial de Clubes?



Real Madrid, Manchester City, PSG e Bayern de Munique.



Onde assistir o Mundial de Clubes?



Na Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e Cazé TV (Youtube).



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente