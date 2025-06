PSG x Botafogo: Palpites, Dicas, Escalações e Onde Assistir

O aguardado confronto entre PSG x Botafogo acontece nesta quinta-feira, 19 de junho de 2025, às 22h (horário de Brasília), no lendário Rose Bowl, nos Estados Unidos. A partida é válida pela segunda rodada do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA.



O duelo marca um embate inédito entre duas escolas distintas de futebol: o estrelado elenco do Paris Saint-Germain, comandado por Luis Enrique, contra o organizado e competitivo Botafogo de Renato Paiva.



Este artigo reúne tudo o que você precisa saber antes da bola rolar: palpite PSG x Botafogo, prováveis escalações de PSG x Botafogo, análise das estatísticas, situação nas classificações do torneio e muito mais. Prepare-se para uma cobertura completa de um jogo que promete entrar para a história e continue lendo para melhorar ainda mais seus palpites!



Os 5 melhores palpites do jogo - PSG x Botafogo



Levando em conta o desempenho recente das equipes, estilo de jogo, elencos e condições de partida, reunimos os 5 melhores palpites para PSG x Botafogo. As sugestões abrangem mercados variados, para quem quer apostar com base em dados e tendências reais. Veja abaixo:



Vitória do PSG



O PSG venceu 44 de seus últimos 59 jogos, o que representa uma taxa de vitória de 74,5%. A equipe francesa chega como favorita natural, com elenco superior tecnicamente e maior experiência internacional. Com média de 2.64 gols marcados por jogo e 18.59 finalizações, o Paris Saint-Germain costuma dominar suas partidas ofensivamente, sem contar que é o último campeão da Champions League.



Já o Botafogo venceu apenas 15 de seus últimos 34 jogos (44%), mostrando um desempenho mais irregular, principalmente em confrontos fora do Brasil. Diante de um adversário de alto nível como o PSG e atuando em campo neutro no Rose Bowl, a tendência é que o clube carioca tenha dificuldades em controlar o ritmo do jogo.



Mais de 2.5 gols na partida



As estatísticas indicam um alto índice de partidas com mais de 2.5 gols para o PSG: 40 dos últimos 59 jogos (quase 68%). A equipe de Luis Enrique joga de forma ofensiva, com média de 2.64 gols marcados por partida e um xG de 2.37. No último jogo, na primeira rodada do Mundial, o PSG aplicou 4 gols no Atlético de Madrid.



O Botafogo, embora mais comedido, também tem média combinada (gols marcados + sofridos) suficiente para ultrapassar essa linha em jogos abertos. Considerando a pressão ofensiva do PSG e os espaços que o Botafogo pode encontrar, o cenário favorece um placar com três ou mais gols.



PSG marcará primeiro



O PSG abriu o placar em 41 dos seus últimos 59 jogos, um impressionante índice de 69%. Esse domínio inicial costuma ser resultado da intensidade imposta nos primeiros minutos e da capacidade de finalização do ataque francês, que acerta em média 7.83 chutes no gol por jogo.



O Botafogo, por outro lado, sofreu o primeiro gol em 17 de seus 34 jogos, ou seja, metade das vezes. Contra um adversário que começa pressionando, o time brasileiro terá que suportar uma blitz inicial, o que torna provável o PSG sair na frente.



Botafogo mais cartões no jogo



Com uma média de 2.44 cartões por jogo, o Botafogo é significativamente mais penalizado que o PSG, que tem média de apenas 1.10. Esse padrão se repete em confrontos de alta intensidade, especialmente quando o time brasileiro precisa conter ataques velozes.



Diante de um adversário com alta movimentação e troca rápida de passes no último terço, como o PSG, o Botafogo pode acabar recorrendo a faltas táticas e entradas mais duras, aumentando a chance de receber mais cartões no decorrer do jogo.



Mais de 17.5 chutes do PSG



Com média de 18.59 chutes por jogo, o PSG ultrapassa essa linha na maioria das partidas, especialmente quando enfrenta adversários que se defendem em bloco e oferecem pouca pressão na saída. O domínio territorial leva a uma alta produção ofensiva.



Como o Botafogo deve recuar e esperar o PSG no campo de defesa, os franceses terão liberdade para arriscar de fora da área e gerar muitas finalizações, mesmo que nem todas sejam no alvo. Um volume de 18 ou mais chutes é perfeitamente plausível, mas essa é uma aposta um pouco mais ousada.



Mundial de Clubes



O Mundial de Clubes 2025 iniciou com alta intensidade, jogos competitivos e clima desafiador. Disputado nos Estados Unidos, o torneio traz o novo formato da FIFA com mais clubes e grupos equilibrados, oferecendo duelos entre escolas distintas do futebol mundial.



Além do nível técnico elevado, outro fator vem chamando atenção: o forte calor nas cidades-sede, com temperaturas acima dos 30 °C em horários de jogo, o que tem exigido mais preparo físico e gestão tática das equipes.



Na primeira rodada, o destaque ficou por conta de PSG e Botafogo, que estrearam com vitória e lideram sua chave. O time francês aplicou uma goleada convincente sobre o Atlético de Madrid, mostrando força ofensiva com sua média de gols elevada.



Já o Botafogo venceu por 2 a 1 o Seattle Sounders em um jogo equilibrado, demonstrando maturidade e bom desempenho tático mesmo longe de casa. Agora, o duelo entre PSG x Botafogo vale a liderança do grupo e pode definir o caminho mais “tranquilo” rumo ao mata-mata.



PSG - A fome de vencer ainda não acabou



Mesmo após conquistar a Ligue 1 com folga e a inédita Champions League, sendo que apresentou uma das melhores campanhas da Europa na temporada 2024/25, o Paris Saint-Germain chega ao Mundial de Clubes com apetite renovado.



Sob o comando de Luis Enrique, a equipe manteve seu estilo agressivo e intenso, priorizando a posse de bola, movimentação entre linhas e finalizações em volume — o que se traduziu em uma impressionante média de 2.64 gols por jogo.



O time parece cada vez mais encaixado e determinado a vencer. Não se acomodou com os títulos da temporada e demonstra foco total na conquista do Mundial.



Últimos resultados do PSG



PSG 4 x 0 Atlético de Madrid – Mundial de Clubes – 15/06/2025;



PSG 5 x 0 Inter de Milão – Liga dos Campeões – 31/05/2025;



PSG 3 x 0 Reims – Copa da França – 24/05/2025;



PSG 3 x 1 Auxerre – Campeonato Francês – 17/05/2025;



Montpellier 1 x 4 PSG – Campeonato Francês – 10/05/2025.



Botafogo - Será que vai surpreender?



O Botafogo chega ao confronto contra o PSG embalado por uma vitória suada, porém estratégica, sobre o Seattle Sounders por 2 a 1 na estreia do Mundial de Clubes. A equipe brasileira mostrou maturidade tática, equilíbrio defensivo e capacidade de adaptação, mesmo atuando longe de casa e sob forte calor.



Nos últimos jogos, o Glorioso tem mantido uma boa consistência, ainda que sem o brilho ofensivo de outras equipes. Igor Jesus segue como referência no ataque, enquanto Gregory e Marlon Freitas controlam o meio-campo com inteligência.



Mesmo com um elenco mais modesto, o Botafogo vem mostrando que pode competir em alto nível, especialmente quando atua com organização e foco tático. Contra um gigante europeu como o PSG, a missão é difícil, mas não impossível.

Últimos resultados do Botafogo



Botafogo 2 x 1 Seattle Sounders – Mundial de Clubes – 15/06/2025;



Botafogo 3 x 2 Ceará – Brasileirão Série A – 04/06/2025;



Santos 0 x 1 Botafogo – Brasileirão Série A – 01/06/2025;



Botafogo 1 x 0 Universidad de Chile – Copa Libertadores – 27/05/2025;



Capital 1 x 0 Botafogo – Copa do Brasil – 22/05/2025.



Próximos jogos do PSG e Botafogo



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



PSG x Botafogo será um confronto inédito no futebol mundial. As duas equipes nunca se enfrentaram oficialmente, o que torna este duelo válido pela fase de grupos do Mundial de Clubes 2025 ainda mais relevante.



Essa será a primeira vez que estilos tão distintos, o poder ofensivo do PSG e a disciplina tática do Botafogo, se encontram em campo, e logo em um cenário decisivo que pode definir a liderança do grupo, segundo as atuais classificações de PSG x Botafogo.



Escalações das equipes para o Mundial de Clubes



A seguir, confira as prováveis escalações de PSG x Botafogo, considerando o desempenho recente, o momento físico dos atletas e os ajustes feitos após a primeira rodada.



PSG



O PSG, comandado por Luís Enrique, deve repetir o 433 que derrubou o Atlético de Madri por 40 em Pasadena. Dembélé e Barcola estão fora por lesão, dando espaço a jovens talentos e reforçando a profundidade do elenco.



Goleiro: Gianluigi Donnarumma;



Gianluigi Donnarumma; Defensores: Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes;



Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Meiocampistas: João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz;



João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Atacantes: Désiré Doué, Gonçalo Ramos, Khvicha Kvaratskhelia.



Botafogo



Sob o comando de Renato Paiva, o Botafogo deve entrar no 4231 contra o Seattle Sounders, repetindo a formação que venceu por 21 na estreia. Veja a provável escalação:



Goleiro: John;



John; Defensores: Vitinho, Barboza, Jair e Alex Telles;



Vitinho, Barboza, Jair e Alex Telles; Meio-campistas: Artur, Gregore, Marlon Freitas e Savarino;



Artur, Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Atacantes: Igor Jesus e Mastriani (com possível presença de Joaquín Correa como reforço).



Estatísticas relevantes para seus palpites



Confira algumas estatísticas que podem auxiliar você a fazer um bom palpite nas melhores casas de apostas:



O PSG venceu os últimos 5 jogos com um saldo total de 19 gols marcados e apenas 2 sofridos;

O Botafogo sofreu o primeiro gol em 17 de seus 34 jogos mais recentes;

O Botafogo teve menos escanteios que seus adversários em 3 dos últimos 5 jogos;

O PSG marcou primeiro em 41 dos últimos 59 jogos;

O Botafogo venceu 4 dos últimos 5 jogos, com destaque para 1 vitória fora de casa (contra o Santos).



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre PSG x Botafogo pelo Mundial de Clubes?



A partida entre PSG x Botafogo será realizada no Rose Bowl, em Pasadena, Califórnia (EUA), no dia 19 de junho de 2025, às 22h (horário de Brasília), válida pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.



Onde assistir PSG x Botafogo?



O confronto será transmitido ao vivo pela Globo na TV aberta e pelo Globoplay e Sportv na TV por assinatura e streaming, com cobertura completa e pré-jogo a partir das 21h30.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O PSG é o favorito para vencer, com base no desempenho recente e no elenco tecnicamente superior; os franceses vêm de uma goleada por 4 a 0 sobre o Atlético de Madrid, enquanto o Botafogo busca surpreender com estratégia e organização tática.

Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



