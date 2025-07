PSG x Bayern: Palpites, Escalações e Estatísticas de Apostas

Palpite PSG x Bayern: Veja quais os principais mercados, as melhores odds e estatísticas atualizadas para apostar com confiança nas quartas de final do Mundial de Clubes

PSG e Bayern farão um duelo de favoritos nas quartas de final da Copa do Mundo da FIFA, no dia 5 de julho, às 13 horas no horário de Brasília, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia (Estados Unidos). Para muitos, essa é uma “final antecipada” do torneio.



O PSG é o atual campeão da Champions League e já aplicou duas goleadas na Copa do Mundo de Clubes. Já o Bayern chegou sem tanto destaque no Mundial, mas a goleada de 10x0 contra o Auckland e a vitória contra o Boca colocaram o time alemão sob holofotes.



Se você deseja conhecer os melhores palpites para esse duelo, está no lugar certo.

Aqui, vou falar sobre os principais palpites para Bayern x PSG, as melhores casas de apostas, os mercados ideais, além de odds e escalações atualizados. Adianto que encontrei as melhores odds para esse jogo no site BetMGM.



Confira tudo e faça apostas com mais inteligência nas quartas do Mundial de Clubes da FIFA de 2025.



Melhores Odds para PSG x Bayern no Mundial de Clubes da FIFA



Se você quer fazer seus palpites em PSG x Bayern com mais confiança e retornos maiores, conhecer as melhores odds é extremamente importante. Abaixo, trouxe as cotações para esse jogo nas principais casas de apostas.



Br4Bet 2.16 3.50 3.00 1.47 1.55 Brazino 2.21 3.60 3.00 1.47 1.53 Esportes da Sorte 2.22 3.66 3.06 1.51 1.58 EstrelaBet 2.16 3.50 3.10 1.47 1.58

Dica de apostas - Os 5 melhores palpites para PSG x Bayern



Bayern e PSG farão um duelo europeu emocionante nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. As duas equipes conseguiram a classificação com boas vitórias na fase anterior. Para ajudar você, trouxe aqui os melhores palpites de PSG x Bayern.



PSG para vencer



O duelo entre franceses e alemães tem tudo para ser equilibrado, mas ainda assim vejo o time comandado por Luis Enrique com uma leve vantagem para essa partida.



Afinal, além do título da Champions, a equipe de Paris vem fazendo ótimos jogos no torneio, incluindo duas goleadas por 4x0. Portanto, vejo com um bom palpite para PSG x Bayern a vitória do time francês.



>> Aposte com Odds de 2.23 na BetMGM

Menos de 3,5 gols



Apesar dos dois times marcarem muitos gols, os confrontos entre eles tendem a ser de pouca bola na rede. O mercado de “Menos de 3,5 gols” deu green nos últimos quatro jogos entre as equipes.



E acredito que esse duelo tem tudo para ser equilibrado e sem muitos gols, por isso que esse mercado é um ótimo palpite de PSG x Bayern.



>> Aposte com Odds de 2.30 na Br4Bet



Khvicha Kvaratskhelia – Mais de 2,5 finalizações



O meia georgiano tem sido o principal destaque do time francês no Mundial 2025 até agora, principalmente com a ausência de Dembélé nos primeiros jogos.



A sua média de arremates à meta adversária é de mais de 3 por partida, então acredito que o mercado “Kvaratskhelia – Mais de 2,5 finalizações” é uma excelente dica de palpite para PSG x Bayern.



>> Aposte com SuperOdds de na Estrela Bet



Achraf Hakimi – Mais de 1,5 desarmes



O lateral marroquino é um dos nomes do time francês nesta temporada e além de marcar gols, costuma ajudar bastante na parte defensiva. Prova disso é que ele tem uma média de mais de um desarme por partida na temporada.



E como o PSG deve manter seu estilo de jogo contra o Bayern, pressionando o time adversário, vejo no mercado “Hakimi – Mais de 1,5 desarmes” uma ótima dica para apostar nesse jogo.



>> Aposte grátis na Esportes da Sorte



Mais de 8 escanteios



As partidas de PSG e Bayern nesse Mundial têm sido marcadas por muitos cantos, sendo que todas as últimas terminaram com oito ou mais escanteios. Além disso, quatro dos últimos cinco confrontos entre os times tiveram mais de 9 cantos.



Por todos esses pontos, acredito que essa tendência deverá se manter no duelo pelas quartas do Mundial, então vejo o mercado “Mais de 8 escanteios” como um bom palpite para PSG x Bayern.



>> Aposte com Odds de 3.14 na Betnacional



Mundial de Clubes da FIFA



O Mundial de Clubes da FIFA já está nos playoffs e agora os times jogam pelas quartas de final. O torneio tem sido um sucesso, em especial para os clubes brasileiros, que chamaram a atenção do mundo ao conseguir resultados expressivos.



Dois times que vêm encantando os torcedores nessa competição são o Bayern e o PSG, que já aplicaram sonoras goleadas até aqui. O time treinado por Luis Enrique derrotou o Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, e o Inter Miami, de Lionel Messi, por 4x0.



Por outro lado, o Bayern começou arrasador com uma goleada de 10x0 sobre o frágil Auckland, e apesar de ter tirado o pé nos outros jogos da fase de grupos, fez um ótimo jogo contra o Flamengo e administrou o adversário desde o início.



Agora, as duas equipes voltam a se encontrar em uma fase decisiva de um torneio internacional, mas dessa vez os franceses chegam como favoritos para os especialistas.



Sob o comando de Kvaratskhelia, João Neves e Vitinha, o PSG vem jogando muita bola e tem grandes chances de avançar sobre o forte Bayern de Munique, de Harry Kane, e ir em busca do seu primeiro título mundial.



Próximas partidas pelo Mundial de Clubes - Quartas de Final



PSG – Em busca do inédito título mundial



O PSG chegou no Mundial como um dos grandes favoritos ao título depois da sua performance na fase de playoffs da Champions, mas principalmente pela goleada aplicada na decisão do torneio contra a Inter de Milão.



Apesar de não ter Dembélé nos primeiros jogos devido a uma lesão, o PSG continuou com um ótimo desempenho sendo comandado em campo pelos portugueses João Neves e Vitinha, e o georgiano Khvicha Kvaratskhelia.



O time de Paris sofreu uma derrota inesperada contra o Botafogo ainda na fase de grupos, mas isso não impactou o time e agora o PSG vai enfrentar um velho conhecido para continuar em sua busca pelo 1º título Mundial.



Últimos resultados do PSG



PSG 4x0 Inter Miami;



Seattle Sounders 0x2 PSG;



PSG 0x1 Botafogo;



PSG 4x0 Atlético de Madrid;



Bayern – Vencer em Busca de Mais um Título Internacional



O Bayern chegou ao Mundial sem grande alarde, mas rapidamente se tornou um dos times favoritos ao título, mesmo com a derrota na última rodada da fase de grupos contra o Benfica e jogando um futebol abaixo do seu padrão.



A vitória contra o Flamengo, com 10 minutos iniciais arrasadores, demonstrou que a equipe treinada por Vincent Kompany pode ir muito longe no torneio, mas para isso precisará passar pelo atual campeão da Champions.



Para essa missão, o time tem nomes como Harry Kane, Musiala e Coman, que vem tendo ótimas atuações na competição. O Bayern quer muito conquistar o Mundial para adicionar mais uma taça à sua galeria de títulos internacionais.



Últimos resultados do Bayern



Flamengo 2x2 Bayern;



Benfica 1x0 Bayern;



Bayern 2x1 Boca Jrs.;



Bayern 10x0 Auckland;



Hoffenheim 0x4 Bayern.



Melhores plataformas para apostar no Mundial de Clubes da FIFA







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Bayern e PSG se enfrentaram várias vezes nos últimos 5 anos pela Champions League. Dos seis últimos confrontos, os alemães conquistaram cinco vitórias contra apenas uma dos franceses. Veja abaixo o histórico de partidas entre PSG x Bayern.



Bayern 1x0 PSG - 26/11/2024



Bayern 2x0 PSG - 08/03/2023



PSG 0x1 Bayern - 14/02/2023



PSG 0x1 Bayern - 13/04/2021



Bayern 2x3 PSG - 07/04/2021



Escalações das equipes para o Mundial de Clubes da FIFA



Os dois treinadores terão todos os seus jogadores à disposição para o confronto das quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA 2025. Vejas as prováveis escalações de PSG x Bayern.



PSG



O técnico Luis Enrique colocou Ousmane Dembélé em campo no 2º tempo da goleada contra o Inter Miami e, se o jogador estiver bem fisicamente, deve ser um reforço para o time francês desde o início nas quartas de final.



Goleiro: Donnarumma;



Laterais: Nuno Mendes, Hakimi;



Zagueiros: Pacho, Marquinhos;



Meio-campistas: Vitinha, Fabian Ruiz e João Neves;



Atacantes: Kvaratskhelia, Douê e Barcola.

Bayern

Vincent Kompany também não tem nenhum desfalque em seu elenco e deverá repetir as mesmas escalações dos últimos jogos nesse confronto decisivo.



Goleiro: Neuer;



Laterais: Stanisic, Laimer;



Zagueiros: Upamecano, Tah;



Meio-campistas: Goretzka, Kimmich e Gnabry;



Atacantes: Olise, Coman e Kane.

Estatísticas relevantes para seus palpites



Essas são as principais estatísticas de PSG x Bayern que vão ajudar você a apostar nesse confronto das quartas de final nas melhores casas de apostas:



O Bayern tem três artilheiros com 3 gols no Mundial: Olise, Musiala e Kane;

Kvaratskhelia e Vitinha são os líderes em assistência do PSG no torneio, com duas cada;

O PSG levou apenas um gol nos últimos cinco jogos;

O Bayern perdeu somente uma das últimas 11 partidas disputadas.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre PSG x Bayern pelo Mundial de Clubes da FIFA?



O jogo entre PSG x Bayern pelo Mundial de Clubes da FIFA acontecerá no dia 5 de julho, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia (Estados Unidos). A partida será às 13 horas, no horário de Brasília.



Onde assistir PSG x Bayern?



A partida entre Bayern x PSG será transmitida pela Globo, na TV Aberta, no SporTV, na TV Fechada, na CazéTV, no YouTube, e no streaming da casa de apostas bet365.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O PSG é o grande favorito para vencer a partida das quartas de final nas melhores casas de apostas brasileiras.

