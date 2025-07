Palpites das Quartas de Final do Mundial de Clubes 2025

Veja os prognósticos completos para as quartas do Mundial de Clubes 2025, com odds atualizadas e dicas das casas de apostas

Os jogos das quartas de final do Mundial de Clubes 2025 prometem ser eletrizantes e emocionantes na luta por uma vaga nas semifinais.



Neste artigo, você vai encontrar palpites atualizados para todos os duelos desta fase, com análises detalhadas, odds das melhores casas de apostas e dicas para apostar com mais confiança. Adianto que encontrei as melhores odds na Br4Bet.



Se você quer apostar com informações seguras para criar o seu palpite, está no lugar certo. Veja aqui os prognósticos para as quartas do Mundial e aumente as suas chances com apostas estratégicas!



Jogos das quartas de final do Mundial de Clubes – Análises e odds



Os duelos das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA estão definidos e prometem ser emocionantes. Teremos dois brasileiros nessa fase do torneio e a cada jogo a disputa fica mais eletrizante. Acompanhe a seguir as análises e dicas de apostas no Mundial de Clubes!



Palmeiras x Chelsea – Palpite e análise



Palmeiras x Chelsea se enfrentam nas quartas do Mundial de Clubes 2025 na sexta-feira, dia 04 de julho, às 22 horas, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia (Estados Unidos).



Os brasileiros estão invictos na competição e querem uma vitória contra os europeus para alcançarem as sonhadas semifinais. Após um triunfo sobre o Botafogo em uma partida equilibrada, o Verdão quer uma classificação mais tranquila nessa fase.



Já o Chelsea sofreu com um gol do Benfica após mais de duas horas de paralisação pelo mau tempo. Na prorrogação, o time de Londres só deslanchou na etapa final, quando fez três gols em 9 minutos e garantiu a vaga nas quartas.



>> Veja a previsão completa de Palmeiras x Chelsea

Odds para Palmeiras x Chelsea na Luva Bet



Palmeiras Vence – 3.74



Empate - 3.22



Chelsea Vence – 1.99



PSG x Bayern – Previsão de resultado



PSG x Bayern se enfrentam no dia 05 de julho, às 13 horas, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia (Estados Unidos). O jogo é mais um capítulo no duelo entre franceses e alemães, que decidiram a Champions League de 2020.



O PSG chegou ao Mundial com status de favorito após vencer a Liga dos Campeões com uma goleada de 5x0 contra a Inter de Milão, e apesar da derrota para o Botafogo, já marcou sua participação com dois resultados de 4x0 no torneio.



Por outro lado, o Bayern foi se tornando um nome a ser batido ao longo da competição, e após vencer o Flamengo nas oitavas, deseja ir mais longe sob o comando de Vincent Kompany.



Veja os prognósticos do Mundial de Clubes 2025 para PSG x Bayern.



Odds para PSG x Bayern na BetMGM



PSG Vence – 2.14



Empate - 3.65



Bayern Vence – 3.15







Fluminense x Al Hilal – Palpite da rodada



Fluminense x Al Hilal fazem o duelo mais surpreendente das quartas de final do Mundial. Os times se enfrentam no dia 04 de julho, às 16 horas, no Camping World Stadium, em Orlando, Miami (Estados Unidos).



O Flu fez uma campanha regular na fase de grupos e surpreendeu a maioria dos especialistas que colocava a Inter de Milão como favorita no confronto das oitavas de final. Com um bom futebol e um placar de 2x0, o time do Rio viu as estrelas Arias e Cano brilharem mais uma vez.



No caso do Al Hilal, talvez nem o mais otimista dos torcedores imaginasse a classificação contra o City, mas ela veio em um jogo eletrizante de sete gols. Agora, o time de Ryadh deseja fazer história mais uma vez, chegando às semifinais.



Veja os melhores palpites nas quartas de final do Mundial de Clubes 2025 para Fluminense x Al Hilal.



Odds para Fluminense x Al Hilal na Br4Bet



Fluminense Vence – 3.00

Empate - 3.40

Al Hilal Vence – 2.20







Real Madrid x Borussia Dortmund – Dicas de aposta



Real Madrid x Borussia Dortmund vão reeditar a final da Champions League 2024 nas quartas do Mundial no dia 05 de julho, às 17 horas, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jérsei (Estados Unidos).



Nos últimos dois confrontos entre espanhois e alemães, os merengues levaram a melhor. O time de Madrid conquistou a vitória mais recente sobre os rivais na última edição da Liga dos Campeões e por ter um elenco recheado de estrelas, como Vini Jr. e Mbappe.



Já o Borussia conseguiu emplacar três vitórias após o empate contra o Fluminense na estreia e conquistou a vaga contra o Monterrey fazendo o placar antes dos 30 minutos da etapa inicial. O time de Niko Kovac quase deixou os mexicanos empatar, mas levaram a vaga resistindo até o final.



Acompanhe os melhores palpites nas quartas de final do Mundial de Clubes 2025 para o jogo entre Real Madrid x Borussia Dortmund.



Odds para Real Madrid x Borussia Dortmund na Brazino



Real Madrid Vence – 1.58

Empate - 4.40

Borussia Dortmund Vence – 5.00







Onde apostar no Mundial de Clubes 2025 – Aproveite os melhores bônus



Essas são as casas de apostas com os melhores bônus para você fazer os seus palpites nas quartas de final do Mundial de Clubes 2025.



Casa de Apostas

Bônus

Vantagem

Validade

Luva Bet Carga Extra Ganhe até 30% de bônus em suas múltiplas Indefinida BetMGM Chance de Ouro na BetMGM Receba 50% do valor da sua aposta se seu palpite estiver errado Semanal Brazino Bônus acumulador Faça apostas acumuladas e ganhe bônus de até 125% Indefinida

Conclusão



Chegamos ao final dos nossos palpites das quartas de final do Mundial de Clubes 2025. Baseado no desempenho recente das equipes, em seus desfalques e nas odds disponíveis nas melhores casas, como a BetMGM e Luva Bet, trouxe aqui tudo o que você necessita para apostar com confiança e inteligência.



Não esqueça de conferir as atualizações antes de apostar e fique atento para as odds ao vivo. Para mais bônus, dicas e palpites das próximas fases do Mundial, continue acompanhando os conteúdos atualizados toda semana.



Perguntas frequentes – Palpites no Mundial de Clubes 2025



Onde encontrar os melhores palpites nas quartas de final mundial de clubes 2025?



Aqui reuni os melhores palpites em todos os jogos das quartas de final do Mundial de Clubes 2025. Não deixe de ler nossas previsões completas de cada partida.



Qual é o melhor site para apostar nas quartas de final mundial de clubes 2025?



Luva Bet, Brazino, Br4Bet e BetMGM são alguns dos melhores sites para fazer apostas nas quartas do Mundial de Clubes 2025.



As dicas de palpites consideram desfalques e desempenho recente?



Sim, considero fatores como desempenho recente, desfalques e as cotações das principais casas de apostas para cada partida.



Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente