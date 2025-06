Super Mundial de Clubes: Onde Assistir e Apostar em 2025

Entre os dias 14 de junho e 13 de julho será realizado o Mundial de Clubes da FIFA 2025. A competição, que vai ser disputada por 32 equipes, será realizada nos Estados Unidos. Entre os 32 times participantes, a Copa do Mundo de Clubes terá a participação de 4 equipes brasileiras. São elas: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.



Além das equipes brasileiras, outro destaque da competição será a participação de grandes times europeus. Estamos falando de Chelsea, Real Madrid, PSG, Bayern de Munique, Manchester City e Internazionale, só para citar os principais. Além das grandes estrelas dos times citados acima, o Mundial de Clubes contará com a participação de jogadores renomados do futebol mundial, como Messi, Suarez, Busquets, Giroud e Lloris.



Vale destacar que esta será a primeira vez que a competição será realizada neste formato com 32 times e contando com representantes das seis confederações internacionais: AFC (Ásia), CAF (África), Concacaf (Américas Central e do Norte e Caribe), CONMEBOL (América do Sul), OFC (Oceania) e UEFA (Europa).



E para os amantes das apostas esportivas a grande notícia é que os jogos do Mundial de Clubes serão transmitidos pela casa de apostas bet365. Ou seja, os apostadores poderão fazer suas apostas e assistir ao mundial de clubes ao vivo, sem precisar sair do site, o que vai facilitar a vida de quem quer acompanhar os jogos.



Onde assistir ao Mundial de Clubes 2025 ao vivo?



O Mundial de Clubes da FIFA 2025 promete parar o Brasil! Isso porque não serão apenas os torcedores dos times participantes que vão querer assistir ao mundial de clubes ao vivo. Torcedores do Brasil inteiro vão querer acompanhar os confrontos entre os times brasileiros e os europeus, seja para torcer pelo clube nacional ou para tirar aquele sarro caso o time rival seja derrotado. Faz parte, não é mesmo?



Mas, você deve estar se perguntando, afinal, onde assistir mundial de clubes ao vivo? Para os torcedores brasileiros, as opções serão a Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), CazéTV (Youtube) e a casa de apostas esportivas bet365. Isso mesmo, você não entendeu errado não. A plataforma bet365 vai transmitir ao vivo o Mundial de Clubes!



Portanto, se você não quer perder nenhum detalhe dos jogos e acompanhar o sobe e desce das odds, a dica é assistir mundial de clubes ao vivo pela bet365. Confira, abaixo, alguns benefícios em assistir o Mundial de Clubes ao vivo pela bet365:



Sem delay;



qualidade de imagem;



integração com apostas;



Fácil acesso às estatísticas e odds.



Assistir transmissão ao vivo Mundial de Clubes bet365







Como funciona a transmissão na bet365?



A transmissão ao vivo do Mundial de Clubes na bet365 não vai ficar devendo em nada se compararmos com outras transmissões. Para assistir Mundial de Clubes ao vivo direto na plataforma bet365, você só terá que ter uma boa conexão com a internet, já que a qualidade da transmissão é um dos pontos de destaque da bet365.

Como assistir o Mundial de Clubes ao vivo na bet365



Confira, abaixo, um passo a passo de como assistir ao Mundial de Clubes ao vivo na bet365:



Crie uma conta gratuita na bet365;

Faça um depósito (ou mantenha saldo positivo); Acesse a aba ‘Ao Vivo’ na plataforma;

Escolha o jogo do Mundial de Clubes que deseja assistir;

Clique no botão de transmissão (ícone de TV ou play).

Pronto! Feito isso, você poderá assistir aos jogos do Mundial de Clubes ao vivo na bet365 sem precisar sair do conforto do seu lar e acompanhando a movimentação das odds enquanto assiste aos jogos.

Onde assistir a final do Mundial de Clubes 2025?



Você deve estar se perguntando, mas será que a bet365 vai transmitir a final do Mundial de Clubes também? E a resposta é sim, lá você encontrará diferentes recursos para apostar na grande final, como odds ao vivo, cashout e estatísticas.



A melhor parte de assistir a final do Mundial de Clubes ao vivo na bet365, é que o usuário pode apostar em tempo real durante a decisão do título. Isso quer dizer que enquanto assiste ao jogo ao vivo pela plataforma, você pode acompanhar a movimentação das odds e escolher os melhores momentos para fazer suas apostas nos mercados mais atrativos.



Lembrando que a final do Mundial de Clubes será realizada no dia 13 de julho (domingo), às 16h (horário de Brasília), no estádio Metlife, localizado em East Rutherford, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Mundial de Clubes e apostas: como aproveitar as melhores odds na bet365



Como você já deve imaginar, tratando-se de uma competição internacional envolvendo grandes equipes de todos os continentes, não vão faltar opções para você apostar no Mundial de Clubes pela bet365. Para te ajudar, fizemos um pequeno resumo com os principais mercados disponíveis, como forma de você saber onde vale a pena ficar de olho na hora de assistir ao Mundial de Clubes pelo streaming da bet365.

Resultado Final



O mercado “Resultado Final” é um dos principais da bet365 e fácil de entender. Neste mercado, o apostador escolhe entre um dos times para vencer a partida ou o empate. Caso o resultado final seja o mesmo da sua escolha, você ganha a aposta em sua totalidade.



Gols Mais/Menos



O mercado “Gols Mais/Menos” está entre os queridinhos dos apostadores na bet365. Nele, os apostadores apostam se uma partida terá mais ou menos gols do que o número de gols definido pela bet365. Por exemplo: Se você acha que o jogo entre Palmeiras x Al Ahli terá dois gols pelo menos, você aposta que a partida terá Mais de 1.5 gols neste mercado.

Para Ambos os Times Marcarem



O mercado “Para Ambos os Times Marcarem” também não poderia ficar de fora da nossa lista. Neste mercado, o apostador pode optar por dois tipos de apostas: apostar se ambos os times irão marcar em uma partida ou não. Geralmente são apresentadas ótimas odds neste mercado.



Resultado Correto



Esse é um dos mercados mais difíceis de se prever, mas é um dos mais atrativos. Isso porque neste mercado o apostador tem que acertar o “Resultado Correto” do jogo, o que, convenhamos, não é das tarefas mais fáceis. Porém, tem uma das melhores odds.



Primeiro Time a Marcar



Estamos falando de um mercado que pode ser vencedor com poucos minutos de jogo e o pagamento é imediato. Para isso, basta você acertar qual time será o primeiro a marcar um gol no jogo.



Dupla Hipótese



Esse é um mercado muito indicado para aquele tipo de apostador mais conservador, que não quer arriscar tanto logo de cara. Isso porque estamos falando de um mercado em que o apostador escolhe dois resultados possíveis dentro dos três possíveis. Por exemplo: no jogo PSG x Botafogo, você escolhe pela opção PSG ou “Empate”. Caso o PSG vença ou o jogo termine empatado, a aposta será vencedora. Claro que como se trata de um mercado mais acessível, as odds podem não ser tão altas.



Intervalo/Final do Jogo



No mercado “Intervalo/Final do Jogo”, o apostador escolhe quem será o vencedor do jogo ao final do primeiro tempo (ou seja, no intervalo) e ao final do jogo. Essa aposta “casada” apresenta odds altas, já que estamos falando do acerto de duas apostas em uma. Porém, dependendo do confronto, vale a pena fazer uma fezinha neste mercado, já que alguns jogos, principalmente na fase de classificação em que os confrontos são mais desiguais, os resultados são mais previsíveis.



Criar Aposta



O mercado “Criar Aposta” é um dos mais interessantes e desafiadores. Isso porque estamos falando de um mercado em que o apostador cria sua própria aposta, combinando mercados já existentes em um único bilhete. Por exemplo: no jogo Flamengo x Chelsea você pode criar uma aposta combinando os mercados Ambos os Times Marcam, Flamengo vence a partida e Mais de 1.5 gols no jogo.



Conclusão



Neste artigo, você teve acesso às informações mais relevantes sobre como será feita a transmissão dos jogos do Mundial de Clubes pela casa de apostas esportivas bet365. Te contamos que você poderá assistir a todos os jogos do Mundial de Clubes ao vivo pela bet365, sem delay e com qualidade de imagem de primeira linha.



Além de ficar sabendo que a bet365 transmitirá o Mundial de Clubes ao vivo, você viu também que será possível assistir aos jogos e apostar em uma das melhores casas de apostas, sem precisar de dois aparelhos diferentes para isso.



Portanto, dá para concluir que se trata de uma ótima oportunidade para você fazer suas apostas no Mundial de Clubes e acompanhar os jogos ao vivo sem precisar sair do mesmo lugar.

Perguntas frequentes



Onde assistir o Mundial de Clubes ao vivo?



O Mundial de Clubes poderá ser assistido ao vivo pelo streaming da plataforma de apostas bet365.



Preciso pagar para ver o Mundial na bet365?



Não! Você não precisa pagar para ver o Mundial de Clubes na bet365. Você só precisa ter uma conta na plataforma e ter feito um depósito mínimo para ter acesso ao streaming.



Onde assistir a final do Mundial de Clubes?



A final do Mundial de Clubes terá transmissão ao vivo pelo streaming da plataforma de apostas bet365. Vale lembrar que além da final, todos os outros jogos da competição também terão transmissão ao vivo pela bet365.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

