Palmeiras x Chelsea: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Melhores Odds para Palmeiras x Chelsea - Mundial de Clubes da FIFA



Para você que deseja fazer os seus palpites em Chelsea x Palmeiras, conhecer as melhores odds do mercado é fundamental para ter retornos maiores em cada acerto. Abaixo, trouxe para você as principais cotações nas top casas de apostas.



Casa de Apostas

Vitória do Palmeiras

Empate

Vitória do Chelsea

Ambas Marcam (Sim)

Mais de 2.5 Gols

Br4bet

3.66 3.25 2.00 1.96 2.20 Brazino

3.75 3.25 2.00 1.91 2.13 Esportes da Sorte

3.75 3.24 2.02 1.92 2.13 EstrelaBet

3.80 3.25 2.00 1.96 2.22

Dica de apostas - Os 5 melhores palpites para Palmeiras x Chelsea



Palmeiras x Chelsea vão fazer um jogo muito interessante pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Os dois times vêm de classificações na prorrogação, mas o Verdão chega invicto e em ótima fase para buscar a vaga. Para te ajudar, trouxe aqui os cinco principais palpites de Palmeiras x Chelsea.



Palmeiras ou empate



O time inglês é considerado o favorito nas casas de apostas, já que tem um dos elencos mais caros da competição. Porém, o Flamengo já demonstrou que não é impossível derrotar a equipe de Enzo Maresca.



Considerando que o Verdão está invicto até aqui, vejo como um bom palpite para Palmeiras x Chelsea o mercado de dupla chance "Palmeiras ou empate".



>> Aposte com Odds de 1.65 na Br4Bet

Ambas as equipes marcam – Não



Apesar dos jogos do Chelsea terem tido muitos gols, o alviverde paulista costuma fazer partidas com menos bolas na rede e vejo esse duelo bastante equilibrado.



Por isso, o mercado "Ambas as equipes marcam – Não" é uma boa dica de palpite para Palmeiras x Chelsea, já que acredito que essa partida deve terminar sem gols no tempo normal.



>> Aposte com Odds de 1.84 na BetMGM



Estevão – Mais de 2,5 finalizações



A jovem estrela brasileira tem sido um dos principais destaques do time de Abel Ferreira no torneio e já ganhou até prêmio de melhor da partida. Bastante participativo em campo, ele tem uma média superior a duas finalizações por jogo.



No duelo pelas quartas de finais, o camisa 41 deve ser mais uma vez peça importante no ataque alviverde e por isso que um ótimo palpite de Palmeiras x Chelsea é Estevão – Mais de 2,5 finalizações.



>> Aposte com Odds de 3.14 na Betnacional



Liam Delap – Mais de 0,5 chutes a gol



Contratado pelos Blues antes do Mundial, o atacante inglês tem quatro jogos pelo time de Londres e marcou um gol no torneio. A sua média é de mais de 1 chute a gol por partida, mostrando sua importância ofensiva na equipe.



Por isso, vejo como um palpite para Palmeiras x Chelsea bem interessante o mercado Liam Delap – Mais de 0,5 chutes a gol.



>> Aposte com SuperOdds de na Estrela Bet



Mais de 8 escanteios



Assim como acredito que o jogo terá poucos gols, ele deverá ter um bom número de cantos. Afinal, as duas equipes tiveram mais de 8 escanteios cada em seus jogos nas oitavas.



Portanto, o mercado "mais de 8 escanteios" é uma boa escolha de palpite em Palmeiras x Chelsea.



>> Aposte grátis na Esportes da Sorte



Mundial de Clubes da FIFA



O Mundial de Clubes da FIFA chega na sua fase de quartas de final e é um verdadeiro sucesso, principalmente para os brasileiros. As equipes do Brasil fizeram jogos memoráveis e chamaram a atenção do planeta ao derrotar times europeus poderosos, como Chelsea e PSG.



Nas quartas, apenas duas equipes do país continuam vivas: Palmeiras e Fluminense. Nessa fase, o Verdão enfrenta um velho conhecido de Mundiais: o todo poderoso Chelsea. Os dois times desejam avançar ainda mais para fazer história no torneio.



Chelsea x Palmeiras chegam para a disputa de uma vaga nas semifinais após passarem por prorrogações na fase anterior. O time de Abel Ferreira está invicto no Mundial e conseguiu a classificação após vencer o Botafogo por 1x0 com gol de Paulinho aos 10 minutos do tempo extra.



Já os Blues levaram o empate do Benfica após duas horas de paralisação por conta do mau tempo, e acordaram no 2º tempo da prorrogação. A equipe de Enzo Maresca fez três gols em 9 minutos para garantir a vaga nas quartas e espantar os riscos de zebra do Benfica. O grande problema do Chelsea é justamente a suspensão de Caicedo.



Próximas partidas pelo Mundial de Clubes - Quartas de Final



Fluminense x Al-Hilal – 04/07/2025 – 16:00;

Palmeiras x Chelsea – 04/07/2025 – 22:00;

PSG x Bayern – 05/07/2025 – 13:00;

Real Madrid x Borussia Dortmund – 05/07/2025 – 17:00.



Palmeiras – Vencer para ir mais longe no Mundial



A maioria dos especialistas não colocava os clubes brasileiros como potenciais candidatos a avançar até as quartas de final, mas o Verdão vem se destacando e está invicto até o momento.



A vitória contra o Botafogo deu destaque para o atacante Paulinho, que pouco a pouco vem ganhando seu espaço na equipe de Abel Ferreira. Agora, o Palmeiras quer mais um triunfo para ir mais longe no torneio e manter vivo o sonho do Mundial.



Para isso, será preciso aprimorar o sistema ofensivo, ao mesmo tempo em que deve se defender para evitar o poderoso e rápido ataque do Chelsea, que é sempre um grande risco aos adversários. Após ter perdido Murilo por lesão, a zaga do Verdão não terá Gustavo Gómez e Piquerez para o jogo.



Últimos resultados do Palmeiras



Palmeiras 1x0 Botafogo;



Inter Miami 2x2 Palmeiras;



Palmeiras 2x0 Al Ahly;



Palmeiras 0x0 Porto;



Cruzeiro 2x1 Palmeiras.



Chelsea – Vencer para ir em busca do Bicampeonato Mundial



O Chelsea conquistou o seu primeiro título Mundial ao vencer justamente o Palmeiras na prorrogação em 2022. Agora, o time treinado por Enzo Maresca precisa passar pelos brasileiros para manter vivo o sonho do bicampeonato.



Para isso, a equipe azul de Londres precisará jogar muito melhor do que contra o frágil time do Benfica. Vale lembrar que os Blues foram derrotados de virada na fase de grupos pelo Flamengo.



Além disso, o Chelsea não vai poder contar com Moisés Caicedo, um dos destaques do time, suspenso por cartões amarelos. Porém, a equipe ainda é muito poderosa, com nomes como Enzo Fernández, Cole Palmer e Pedro Neto.

Últimos resultados do Chelsea



Benfica 1x4 Chelsea;



Esperance 0x3 Chelsea;



Flamengo 3x1 Chelsea;



Chelsea 2x0 LAFC;



Bétis 1x4 Chelsea.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Chelsea x Palmeiras se enfrentaram apenas uma vez na história e foi em um jogo de extrema importância: a final do Mundial de Clubes de 2022. Na ocasião, os times empataram por 1x1 no tempo normal e os ingleses venceram na prorrogação. Veja abaixo o histórico de partidas entre Palmeiras x Chelsea.



Chelsea 1x1 Palmeiras - 12/02/2022



Escalações das equipes para o Mundial de Clubes da FIFA



Os dois times vão ter desfalques para a decisão pelas quartas de final. O Chelsea perdeu Caicedo por suspensão, e o Verdão também não poderá contar com Gustavo Gomez e Piquerez pelo mesmo motivo. Veja as prováveis escalações de Palmeiras x Chelsea.



Palmeiras



O técnico Abel Ferreira vai ter uma grande dor de cabeça para montar a sua zagueira para enfrentar o Chelsea, já que não poderá contar com Murilo, Gustavo Gomez e Piquerez.



Goleiro: Weverton;



Weverton; Laterais: Giay, Vanderlan;



Giay, Vanderlan; Zagueiros: Bruno Fuchs, Micael;



Bruno Fuchs, Micael; Meio-campistas: Aníbal Moreno, Allan e Richard Ríos;



Aníbal Moreno, Allan e Richard Ríos; Atacantes: Maurício, Estevão e Vítor Roque.

Chelsea

Os Blues não poderão contar com Moisés Caicedo, mas ainda assim têm um bom time que deve dar trabalho ao Palmeiras no duelo do dia 04 de julho.



Goleiro: Sanchez;



Sanchez; Laterais: Cucurella, James;



Cucurella, James; Zagueiros: Badiashile, Colwill;



Badiashile, Colwill; Meio-campistas: Dewsbury-Hall, Enzo Fernandez e Lavia;



Dewsbury-Hall, Enzo Fernandez e Lavia; Atacantes: Pedro Neto, Palmer e Delap.

Estatísticas relevantes para seus palpites



Aqui estão as estatísticas de Palmeiras x Chelsea mais relevantes que vão te ajudar a apostar nesse duelo das quartas de final nas melhores casas de apostas:

O Palmeiras está invicto no Mundial de Clubes da FIFA;

Pedro Neto é o artilheiro do Chelsea na competição com 3 gols;

Raphael Veiga é o líder em assistências do Palmeiras em 2025;

O Palmeiras levou gol em apenas um jogo no torneio.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Palmeiras x Chelsea pelo Mundial de Clubes da FIFA?



O jogo entre Palmeiras x Chelsea pelo Mundial de Clubes da FIFA vai acontecer no dia 04 de julho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia, nos Estados Unidos. O jogo será às 13 horas, no horário de Brasília.



Onde assistir Palmeiras x Chelsea?



O jogo entre Chelsea x Palmeiras será transmitido pela Globo, na TV Aberta, no SporTV, na TV Fechada, no streaming da casa de apostas bet365 e na CazéTV, no YouTube.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Chelsea é considerado o favorito a vencer o duelo das quartas de final nas principais casas de apostas no Brasil.



Recado do autor



