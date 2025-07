Palpites da 13ª Rodada do Brasileirão 2025 | Dicas e Odds

A 13ª rodada do Brasileirão terá confrontos decisivos, clássicos e muita emoção. Entre os destaques, o clássico interestadual entre Flamengo e São Paulo chama a atenção dos apostadores por colocar frente a frente dois times em situações distintas na tabela.



Neste artigo, você confere os melhores palpites atualizados para todas as partidas, as análises detalhadas de cada jogo, as odds das principais casas de apostas e dicas para apostar com mais confiança.



Se você quer apostar com informações mais seguras e criar o seu bilhete, está no lugar certo. Acompanhe tudo sobre os palpites da 13ª rodada do Brasileirão 2025.



Jogos da 13ª rodada do Brasileirão – Palpites e odds atualizadas



Os duelos da próxima rodada da Série A prometem ser bem emocionantes. No próximo final de semana, teremos a partida entre Flamengo e São Paulo como principal destaque, mas outros jogos interessantes. Acompanhe as análises e dicas de palpites da 13ª rodada do Brasileirão 2025.



Flamengo x São Paulo – Palpite e análise



Flamengo x São Paulo vão se enfrentar pelo Brasileirão e as duas equipes se encontram em momentos bem diferentes na temporada. A partida vai ser disputada no sábado, 12 de julho, às 16h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.



O Rubro-Negro carioca quer a vitória em casa para disparar de vez na liderança e tem pela frente um rival que ainda não conseguiu um triunfo como visitante no campeonato.

Já o Tricolor paulista precisa somar pontos para se reabilitar na competição e se afastar do Z4. Uma derrota combinada com outros resultados pode levar o São Paulo para a zona de rebaixamento já nesta rodada.



Veja a previsão completa de Flamengo x São Paulo!



Odds para Flamengo x São Paulo na Luva Bet



Flamengo – 1.48



Empate – 4.11



São Paulo – 7.30







Vasco x Botafogo – Previsão de resultado



Vasco x Botafogo fazem um dos clássicos estaduais da rodada, mas a partida ocorrerá fora do Rio de Janeiro. O jogo será disputado no sábado, dia 12 de julho, às 20h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.



O Vasco quer vencer para emplacar o segundo triunfo seguido no Brasileirão Série A 2025 e subir na tabela para se manter vivo na briga por uma vaga nas competições sul-americanas na próxima temporada.



Por outro lado, o Botafogo vira o foco para o torneio nacional após a participação no Mundial de Clubes e precisa do triunfo se quiser continuar sonhando em lutar pelo bicampeonato brasileiro.



Odds para Vasco x Botafogo na BetMGM



Vasco – 2.95



Empate – 3.35



Botafogo – 2.38







Santos x Palmeiras – Palpite da rodada



Santos x Palmeiras fazem o clássico paulista com os times em situações totalmente opostas até aqui. A partida aconteceria no sábado, dia 12 de julho, na Vila Belmiro, mas foi adiada a pedido do Verdão.

O time de Abel Ferreira deixa agora a eliminação no Mundial de lado e foca as suas atenções no campeonato nacional para não deixar o Flamengo escapar de vez na liderança.



O Peixe, com Neymar de contrato renovado, quer a vitória para se afastar de vez da zona de rebaixamento. Dependendo dos resultados dos rivais, o Santos pode acabar entre os quatro piores times na tabela ao final dessa rodada.



Odds para Santos x Palmeiras na Br4Bet



Santos – 3.20



Empate – 3.20



Palmeiras – 2.20







Mirassol x Fluminense – Dicas de aposta



Mirassol x Fluminense fazem um duelo de times na parte de cima da tabela do Brasileirão. A partida estava programada para esse final de semana, mas foi adiada devido à participação dos cariocas no Mundial de Clubes.



O time do interior paulista faz uma grande campanha até aqui na sua estreia na 1ª divisão nacional e ocupa a 9ª posição, à frente de times tradicionais como Grêmio e Corinthians.



O Flu, grande atração da Copa do Mundo de Clubes da FIFA sob o comando de Renato Gaúcho, está em uma cômoda 6ª posição e apenas quatro pontos atrás do rival Flamengo, líder do torneio.



Odds para Mirassol x Fluminense na Brazino



Mirassol – 2.62



Empate – 3.10



Fluminense – 2.66







Internacional x Vitória – Quem vence?



Internacional x Vitória fazem um jogo de desesperados na luta contra o Z4. A partida acontece no dia 12 de julho, às 16h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.



O time dirigido por Roger Machado não vence no Brasileirão há seis rodadas e entrou na zona de rebaixamento antes da pausa para o Mundial. Agora, a vitória é primordial para os gaúchos saírem dessa posição incômoda.



O Vitória também acumula vários jogos sem um triunfo e está fora do Z4 somente pelo saldo de gols. Uma derrota contra o rival direto coloca os baianos na zona da degola e, por isso, vencer é obrigatório.



Odds para Internacional x Vitória na Estrela Bet



Internacional – 1.62



Empate – 3.66



Vitória – 5.50







Bahia x Atlético Mineiro – Palpite de especialista



Bahia x Atlético Mineiro se enfrentam em um confronto direto pelo G6. O jogo será disputado no sábado, dia 12 de julho, às 21 horas, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador.



O Tricolor de Aço ocupa a quinta posição em uma excelente campanha até aqui na Série A. A equipe comandada por Rogério Ceni vem de quatro vitórias seguidas jogando em seu estádio.



O Galo vem em um bom momento na temporada com oito jogos de invencibilidade no Brasileirão e venceu os dois últimos compromissos contra Internacional e Ceará. Uma vitória leva os mineiros a ultrapassarem o time baiano.



Conheça os melhores palpites para Bahia x Atlético pela 13ª rodada do Brasileirão 2025.



Odds para Bahia x Atlético Mineiro na Betnacional



Bahia – 2.28



Empate – 2.96



Atlético Mineiro – 3.59







Corinthians x RB Bragantino – Prognóstico



Corinthians x Bragantino fazem um duelo paulista na 13ª rodada do Brasileirão. O jogo vai ser disputado no domingo, dia 13 de julho, às 19 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O Timão quer voltar a vencer após três empates no Brasileirão para não se afastar da luta por uma vaga na Libertadores da próxima temporada. A equipe dirigida por Dorival Jr. está invicta em casa desde abril.



Já o RB Bragantino faz uma campanha surpreendente e ocupa o 3º lugar na tabela. O técnico Fernando Seabra vem com um ótimo trabalho no time do interior paulista e uma vitória na rodada pode colocá-lo na liderança.



Odds para Corinthians x RB Bragantino na Hiperbet



Corinthians – 2.06



Empate – 3.35



RB Bragantino – 3.70







Cruzeiro x Grêmio – Dicas para apostar



Cruzeiro x Grêmio fazem um dos maiores clássicos interestaduais do país nessa rodada. Os dois maiores campeões da Copa do Brasil se enfrentam no domingo, dia 13 de julho, às 20h30, no Mineirão, em Belo Horizonte.



A Raposa está na vice-liderança e quer o triunfo para tentar chegar ao topo da tabela do Brasileirão. O time mineiro faz uma campanha bastante sólida e joga um bom futebol sob o comando de Leonardo Jardim.



O Imortal, dirigido por Mano Menezes, vem em uma campanha de recuperação e não perde há três rodadas no torneio nacional. Ocupando o meio da tabela, o Grêmio precisa de mais uma vitória para subir na classificação e se aproximar do G6.



Odds para Cruzeiro x Grêmio na bet365



Cruzeiro – 1.72



Empate – 3.20



Grêmio – 5.33







Fortaleza x Ceará – Palpite e cotas



Fortaleza x Ceará fazem o clássico-rei no Brasileirão após três anos e com certeza esse é um dos jogos mais esperados da rodada. A partida será disputada no domingo, dia 13 de julho, às 20h30, na Arena Castelão, em Fortaleza.



O Leão do Pici vem em um péssimo momento no campeonato e amarga a zona de rebaixamento com apenas 10 pontos. A vitória pode ser uma mudança de rumo para o tricolor na temporada.



Já o Vozão voltou à primeira divisão após dois anos na Série B e faz um campeonato seguro até o momento. Ocupando a 12ª posição, o Ceará precisa vencer para quebrar a sequência de duas derrotas seguidas.



Entenda quais os melhores palpites e odds para Fortaleza x Ceará!



Odds para Fortaleza x Ceará na Brazino



Fortaleza – 2.10



Empate – 3.15



Ceará – 3.60







Juventude x Sport – Análise completa



Juventude e Sport fazem o confronto de desesperados da 13ª rodada do Brasileirão. Os dois times ocupam a 19ª e a 20ª posição, respectivamente. A partida acontece na segunda-feira, dia 14 de julho, às 20 horas, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.



O time gaúcho começou bem o campeonato com duas vitórias nas três primeiras rodadas, mas depois disso não venceu mais e tem apenas 8 pontos. A vitória em casa é importantíssima para o time não ficar muito longe do primeiro time fora da zona.



O Sport é o único clube que não venceu no Brasileirão, sendo 8 derrotas e três empates até aqui. Em menos de quatro meses de campeonato, o Leão da Ilha já vai para o seu 3º treinador.



Odds para Juventude x Sport na Multibet



Juventude– 2.50



Empate – 3.10



Sport – 2.90







Melhores bônus para apostar no Brasileirão



Essas são as melhores casas de apostas com os melhores bônus para apostar na 13ª rodada do Brasileirão Série A!



Casa de Apostas

Bônus

Vantagem

Validade

Luva Bet Aposta Turbinada Ganhe até 75% a mais em suas múltiplas Indefinida BetMGM Chance de Ouro na BetMGM Receba 50% do valor do seu palpite se a aposta for perdida Semanal Estrela Bet Torneio de Clubes Ganhe R$ 30 em apostas grátis Diária

Conclusão



Cheguei aqui ao final dos nossos palpites da 13ª rodada do Brasileirão 2025. Reuni tudo o que você precisa saber para fazer suas apostas com inteligência, baseado no desempenho recente das equipes, desfalques e odds das melhores casas, como Br4Bet e BetMGM.



Não se esqueça de conferir todas as atualizações antes de apostar e esteja atento às odds ao vivo. Para ver mais dicas, bônus e palpites das próximas rodadas, continue acompanhando os conteúdos atualizados toda semana!



Perguntas frequentes – Palpites da 13ª rodada do Brasileirão 2025



Onde encontrar os melhores palpites da 13ª rodada do Brasileirão 2025?



Aqui nesse artigo reuni os melhores palpites da 13ª rodada do Brasileirão 2025. Não deixe de ler nossas previsões completas para cada jogo da rodada.



Qual é o melhor site para apostar na 13ª rodada do Brasileirão?



Luva Bet, BetMGM, Brazino e Br4Bet são alguns dos melhores sites para apostar na 13ª rodada do Brasileirão 2025.



As dicas de palpites consideram desfalques e desempenho recente?



Sim, para analisar os jogos e dar os palpites, sempre considero fatores como o desempenho recente, os desfalques e as odds nas melhores casas de apostas.

Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

