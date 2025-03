Palpite Bragantino: Os Melhores Mercados e Odds Para Apostar

Acompanhe os melhores palpites no RB Bragantino hoje. Previsão de aposta detalhada e prognóstico completo para a partida do Bragantino hoje

Tendo se firmado na elite do futebol nacional, o RB Bragantino, equipe do interior paulista, figura entre os 20 melhores times do Brasil e chega forte para mais uma temporada. Desde a compra do Grupo Red Bull, o Massa Bruta vem trilhando um caminho de sucesso e batendo de frente com os principais clubes do país.



E se você gosta de apostar nos jogos do Bragantino, vou lhe mostrar quais são os melhores mercados, como está composto o elenco da “Linguiça Voadora” para 2025 e quais são as melhores casas de apostas do mundo para que você dê os seus palpites.



Equipe atual do Bragantino



Goleiros:



Cleiton;

Lucão;



Fabrício;



Defensores:



Pedro Henrique – Zagueiro central;



Guzmán Rodríguez – Zagueiro central;



Douglas Mendes – Zagueiro central;



Eduardo Santos – Zagueiro central;



Sergio Palacios – Zagueiro central;



Juninho Capixaba – Lateral-esquerdo;

José Hurtado – Lateral-direito;



Nathan – Lateral-direito.



Meio-campistas:



Jadsom;



Jhonatan;



Ramires;



Lucas Evangelista;



Matheus Fernandes;



Gustavinho;



Vitinho Mota;

Chumbinho.



Atacantes:



Thiago Borbas;



Eduardo Sasha;



Henry Mosquera;



Vinicinho;



Isidro Pitta.



Capitão:



O capitão da equipe é o goleiro Cleiton, que está no Red Bull Bragantino desde 2020.



Reservas:



Gustavinho, Vitinho Mota, Chumbinho, Vinicinho e Henry Mosquera são os principais nomes que compõem o banco de reservas do clube de Bragança Paulista.



Técnico:



Fernando Seabra.



Melhores mercados para apostar no jogo do RB Bragantino hoje



Vitória do Braga jogando em casa



Quando o Bragantino joga em casa, a intensidade do time “caipira” cresce. Assim, o time interiorano costuma pressionar seus adversários no acanhado estádio Nabi Abi Chedid - não importando se é algum clube grande ou não. Inclusive, foi assim que o Massa Bruta ganhou prestígio nacional.



Mercado de impedimento



O ataque do Bragantino joga sempre no limite da linha de impedimento, com passes em profundidade. Por isso, o mercado de “Bragantino terá mais impedimentos no jogo” pode ser uma opção interessante em partidas que você tem certeza que o time de Bragança Paulista vai atacar. As bets que pagam rápido sempre têm esse mercado disponível.



Dupla chance



Se o jogo for contra um adversário difícil, como São Paulo, Flamengo e Botafogo, apostar em Bragantino ou empate pode ser uma saída bem pensada. Com isso, você cobre duas das três possibilidades que existem em um jogo de futebol. E ainda consegue odds boas.



Ambas as equipes marcam



O Red Bull Bragantino, como eu já disse, é uma equipe que tem a ofensividade no seu DNA. Então, dificilmente passa em branco. O grande problema é que o Massa Bruta acaba levando gols. Então, o que você pode fazer? Apostar que as duas equipes envolvidas no jogo vão balançar as redes.



Corrida de cantos



Aqui vai uma opção mais ousada, mas que serve em inúmeros jogos do Braga - especialmente dentro do Nabizão. Como é um time ofensivo, geralmente consegue muitos escanteios. Então, uma ideia boa é apostar que o Massa Bruta vai atingir um número “x” de escanteios antes do adversário.



Perguntas frequentes



Quais as melhores casas para dar palpite no Bragantino?



A bet365, Esportes da Sorte e Superbet são plataformas de apostas esportivas recomendadas para apostar em jogos do Red Bull Bragantino.



Qual o melhor mercado para fazer palpite no RB Bragantino?



O mercado de escanteios é uma opção segura nos jogos do Bragantino. Isso porque o clube do interior paulista costuma atacar bastante, gerando várias oportunidades de cantos.



Posso aproveitar algum bônus para apostar no Bragantino?



A Esportes da Sorte oferece freebets (apostas grátis) em determinados jogos do Bragantino ao longo do ano.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

