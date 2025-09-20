Botafogo x Atlético-MG 20/09: Previsões e Palpites

Palpite Botafogo x Atlético-MG: Confira os principais mercados, estatísticas e as melhores odds para apostar com confiança no Brasileirão

Botafogo e Atlético-MG fazem um confronto que foi a final da Libertadores no ano passado, mas em situações bem diferentes. O jogo acontece no dia 20 de setembro de 2025, às 18h30, no Estádio Nilton Santos.



O Fogão chega para esse confronto após um empate frustrante contra o Mirassol, e de eliminações recentes na temporada. Já o Galo fez um jogo difícil na altitude de La Paz no meio da semana, mas precisa da vitória para se distanciar do Z4.



Confira aqui os palpites, as melhores odds da Estrela Bet, as escalações e as melhores casas de apostas para esse confronto.



Melhores Odds para Botafogo x Atlético-MG no Brasileirão



Na tabela abaixo, você confere as melhores odds para fazer seus palpites em Botafogo x Atlético-MG pelo Brasileirão 2025.



Os 5 melhores palpites para Botafogo x Atlético-MG



Atlético-MG x Botafogo fazem uma partida de times em má fase na temporada e que precisam urgentemente da vitória. Confira abaixo os melhores palpites para Botafogo x Atlético-MG na 24ª rodada do Brasileirão 2025!



Detalhes dos 5 melhores palpites



Esses são os principais detalhes dos melhores palpites para Botafogo x Atlético pelo Brasileirão.



Palpite 1: Mais de 2 gols no jogo



Os dois times têm feito jogos de muitos gols recentemente e por isso mesmo acredito que essa deva ser uma partida de várias bolas na rede. O Fogão marcou três gols no meio da semana, enquanto o Galo fez dois.



>> Odds de 1.67 na Esportes da Sorte



Por isso mesmo, vejo o mercado “mais de 2 gols no jogo” com odds 1.67 na Esportes da Sorte como uma escolha mais segura de palpite para Botafogo x Atlético-MG nesta rodada.







Palpite 2: Mais de 5,5 cartões



As partidas mais recentes disputadas pelas equipes têm sido marcadas por vários jogadores punidos com cartões, até mesmo vermelhos. Então, acredito na possibilidade de muitos advertidos na partida.



>> Odds de 1.80 para cartões na Br4Bet



Com isso, o mercado “mais de 5,5 cartões” com cotações 1.80 na Br4Bet é uma escolha de palpite bastante interessante para Atlético-MG x Botafogo nesta rodada.







Palpite 3: Botafogo vence



Apesar da partida mais recente pelo Brasileirão ter terminado com o Fogão sofrendo o empate após abrir 3x0 contra o Mirassol, acredito muito na vitória do time de Davide Ancelotti para esse jogo.



>> Aposte no Botafogo com Odds de 1.68 na Multibet



Afinal, o time da Estrela Solitária só tem o torneio nacional para focar agora, enquanto o Galo deve poupar uma parte do time para o duelo de volta contra o Bolívar na próxima semana.



Tudo isso leva a crer que a vitória dos cariocas com odds 1.68 na Multibet é um ótimo palpite para Botafogo x Atlético-MG, sendo um excelente opção de mercado 1x2.







Palpite 4: Menos de 10,5 escanteios



Apesar do Galo ter uma boa média de escanteios a favor (7,11 por partida), o time carioca tem uma média de somente 4,83 por jogo.



Assim, não acredito que teremos muitas bolas sendo batidas desde a bandeirinha na linha de fundo.



>> Aposte em escanteios com Odds de 1.55 na Estrela Bet



O mercado “menos de 10,5 escanteios” com odds 1.55 na EstrelaBet é uma escolha confiável de palpite para Botafogo x Atlético-MG.







Palpite 5: Arthur Cabral – Mais de 1,5 chutes a gol



O atacante Arthur Cabral viveu bons momentos no Fogão assim que chegou, com gols importantes e caindo nas graças da torcida, mas como todo o time, vem sofrendo com críticas nos jogos mais recentes.



>> Odds 2.10 na BetMGM para Arthur marcar



Mesmo assim, vejo ainda o número 98 como um jogador participativo e que tende a tentar bastante na parte ofensiva, então o mercado “Arthur Cabral – Mais de 1,5 chutes a gol” com odds 2.10 na BetMGM é uma ótima escolha de palpite para Botafogo x Atlético-MG.







Outros mercados para apostar em Botafogo x Atlético-MG







Campeonato Brasileiro - Série A



O Brasileirão Série A vai se encaminhando para a sua reta final e é nesse momento que os times começando a buscar recuperar os pontos perdidos ao longo do campeonato. E essa é uma verdade que vale para Botafogo e Atlético-MG.



O time treinado por Davide Ancelotti atualmente está fora do G4 e perdeu uma grande oportunidade de ultrapassar justamente o Mirassol, após ceder o empate ao time paulista depois de estar vencendo por 3x0 no 1º tempo.



Já o Galo demitiu Cuca e trouxe de volta Sampaoli, mas com o técnico argentino são três jogos sem vitórias, com eliminação na Copa do Brasil para o Cruzeiro e um empate cedido para o Bolívar após estar vencendo por 2x0. Conquistar os 3 pontos é fundamental para fugir de vez do Z4.



>> Saiba mais sobre o Brasileirão Série A 2025



Tabela de classificações do Brasileirão







Próximas partidas pelo Brasileirão



Vitória x Fluminense – 20/09/2025 – 16:00;



Ceará x Bahia – 20/09/2025 – 18:30;



Palmeiras x Fortaleza – 20/09/2025 – 21:00;



Mirassol x Juventude - 21/09/2025 – 16:00;



Flamengo x Vasco - 21/09/2025 – 17:30;



Internacional x Grêmio - 21/09/2025 – 17:30;



Sport x Corinthians - 21/09/2025 – 17:30;



Cruzeiro x Red Bull Bragantino - 21/09/2025 – 20:30;



Santos x São Paulo - 21/09/2025 – 20:30.



Botafogo – Vencer para chegar ao G4



O Botafogo não vive um momento bom na temporada, após eliminações recentes para a LDU, pela Libertadores, e para o Vasco, na Copa do Brasil. A pressão tem aumentado sobre o técnico Davide Ancelotti e parece que a lua de mel acabou.



Na última rodada, no meio de semana, o Fogão abriu 3x0 contra o Mirassol e se encaminhava para uma virada de chave e voltar ao G4, mas cedeu o empate ao rival e viu o time do interior paulista abrir 3 pontos.



Apesar das críticas da torcida, em especial para a zaga, jogadores como Savarino e Montoro vem sendo poupados porque eles têm feito boas partidas e sido uma alento no meio do caos.



>> Confira mais previsões para apostar no Botafogo hoje



Últimos resultados do Botafogo



Atlético-MG – Triunfar para se afastar de vez do Z4



O Galo vem em uma fase complicada também na temporada, após a eliminação para os maiores rivais na Copa do Brasil e a demissão do técnico Cuca, a diretoria trouxe de volta Jorge Sampaoli.



Apesar disso, o time não conseguiu engrenar e ainda não venceu com o novo treinador, cedendo empate nos dois últimos jogos contra o Santos, em casa, e contra o Bolívar, após estar vencendo por 2x0 na altitude de La Paz.



Nomes como Gustavo Scarpa, Éverson e Hulk vêm escapando das críticas da torcida, que direciona os problemas para jogadores como Rony, Cuello, Guilherme Arana e Lyanco, sempre alvo de polêmicas.



>> Confira mais previsões para apostar no Atlético-MG hoje



Últimos resultados do Atlético-MG



Bolívar 2 x 2 Atlético-MG;



Atlético-MG 1 x 1 Santos;



Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG;



Vitória 1 x 0 Atlético-MG;



Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro.



Melhores plataformas para apostar no Brasileirão







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Atlético-MG x Botafogo tem um histórico longo de confrontos, sendo o mais importante deles a final da Libertadores de 2024, com título do Fogão. Confira as partidas entre Botafogo x Atlético-MG mais recentes para apostar da melhor maneira nas melhores casas de apostas.



Atlético-MG 1 x 0 Botafogo - 20/04/2025



Atlético-MG 1 x 3 Botafogo - 30/11/2024



Atlético-MG 0 x 0 Botafogo - 20/11/2024



Botafogo 3 x 0 Atlético-MG - 07/07/2024



Atlético-MG 1 x 0 Botafogo - 16/09/2023

Escalações das equipes para o Brasileirão



Os treinadores dos dois times podem promover algumas mudanças nas formações titulares, principalmente considerando que o Galo joga a classificação às semifinais da Liberta na semana que vem. Veja as prováveis escalações de Botafogo x Atlético-MG.



Botafogo



Apesar da derrota para o Mirassol, Davide Ancelotti não deve mexer tanto no time para enfrentar o Galo:



Goleiro: Léo Linck;



Laterais: Alex Telles, Vitinho;



Zagueiros: Barboza, Kaio;



Meio-campistas: Savarino, Montoro, Danilo e Marlon Freitas;



Atacantes: Rodríguez e Arthur Cabral.



Atlético-MG



Talvez o técnico Sampoli mexa em algumas posições para preservar jogadores para o duelo de volta das quartas da Libertadores.



Goleiro: Éverson;



Laterais: Natanael, Guilherme Arana;



Zagueiros: Lyanco, Vitor Alonso;



Meio-campistas: Cuello, Franco, Igor Gomes, Fausto Vera;



Atacantes: Rony e Hulk.

Onde assistir Botafogo x Atlético-MG?



O jogo entre Botafogo x Atlético-MG pode ser acompanhado no Brasil pela Amazon Prime Video.



Também é possível assistir ao vivo pelo streaming da bet365, e fazer seus palpites em tempo real e acompanhar cada lance do jogo.



Se você é fã e quer assistir Botafogo x Atlético MG ao vivo de forma segura e confiável, essas são as melhores opções para não perder nenhum momento do confronto.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Essas são as principais estatísticas para Botafogo x Atlético-MG nesta rodada do Brasileirão:



Alexsander Barboza recebeu 10 cartões em 18 jogos na temporada;

O Botafogo perdeu somente um dos últimos 5 jogos contra o Galo no Rio de Janeiro;

Hulk é o artilheiro do Atlético-MG na temporada com 11 gols;

Gustavo Scarpa é o maior garçom do Galo com oito assistências em 2025.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Botafogo x Atlético-MG pelo Brasileirão?



A partida entre Botafogo x Atlético-MG pelo Brasileirão vai ser disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 16 horas, no horário de Brasília.



Onde assistir Botafogo x Atlético-MG?



A partida será transmitida pelo Amazon Prime Video exclusivamente.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Botafogo tem um leve favoritismo para vencer a partida, principalmente porque o Galo deve poupar alguns titulares pensando na Libertadores no meio da semana.



Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

