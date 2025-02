Palpite Santos x São Paulo: Melhores Odds Para Apostar

Veja os melhores mercados para apostar e ter ótimas chances de acerto em Santos x São Paulo! Veja também as principais informações do 1º San-São de 2025

Não é segredo para ninguém que Santos x São Paulo é um dos jogos mais históricos do Campeonato Paulista. Isso porque o clássico San-São, com dois tricampeões da Copa Libertadores, não somente envolve duas das maiores equipes do estado de São Paulo, mas também da história do futebol brasileiro.



Sendo assim, esse grande jogo será a atração principal na 6ª rodada do Paulistão 2025 e promete ser fundamental na disputa pelo título estadual. Está interessado em apostar nesse duelo? Veja as minhas dicas para aproveitar os principais mercados nas casas de apostas que pagam rápido!



Os 5 melhores palpites do jogo — Santos x São Paulo



Considerando o momento de ambas as equipes antes de São Paulo x Santos, eu analisei os números no começo da temporada de 2025 e cheguei a cinco palpites com grandes chances de sucesso!



Com isso, fique ligado nos meus palpites para o San-São, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista de 2025, e procure as melhores odds para palpitar nas melhores casas de apostas para apostar com Pix!



Odds para apostar em Santos x São Paulo no Campeonato Paulista



Mais de 2,5 gols durante a partida



Considerando os números do Tricolor Paulista e do Peixe neste começo de temporada, meu primeiro palpite para Santos x São Paulo é no mercado de gols. Caso não tenhamos alguma surpresa, o placar da Vila Belmiro tem tudo para contar com três gols ou mais entre as duas equipes.



Ainda que o São Paulo não tenha uma média de gols marcados muito alta (1,33 G/J), o Santos tem tido mais sucesso no seu sistema ofensivo, com cinco em quatro jogos. Em contrapartida, a equipe de Pedro Caixinha também tem sofrido quando se trata da defesa (1,5 G/J). Logo, acredito que resultados como 2 a 1 ou placares ainda mais elásticos têm tudo para acontecer no clássico!



Mais de 2,5 cartões durante a partida



É claro que, se tratando de um palpite para São Paulo x Santos, não poderia deixar de fora o mercado de cartões. Isso porque o confronto é conhecido pela sua rivalidade histórica. Mesmo que ambas as equipes não tenham recebido muitos cartões neste começo de Campeonato Paulista, o jogo tem tudo para ser muito disputado e, por consequência, tenha alguns cartões aplicados.



Até o momento, o Santos recebeu sete cartões amarelos em quatro jogos disputados, com uma média de 1,75 no Paulistão 2025. Enquanto isso, o São Paulo tem uma média de 1,67 cartões amarelos. Nenhum jogador de ambas as equipes foi expulso até aqui, sendo um palpite um pouco mais arriscado. No entanto, três cartões entre as duas equipes parecem uma situação muito plausível.



Mais de 2 finalizações de Guilherme durante a partida



Artilheiro na temporada e destaque do Santos desde a Série B de 2024, o atacante Guilherme começou o Campeonato Paulista com tudo. Isso porque o atleta de 29 anos marcou quatro gols em quatro partidas nesse começo de 2025 e tem sido a grande arma ofensiva de Caixinha no Peixe.



Prova disso é que Guilherme tem uma média de 2,5 chutes por jogo no Paulistão. Sendo assim, o meu próximo palpite tem em conta o atual momento do artilheiro, que deve tentar, pelo menos, três finalizações contra o São Paulo na Vila Belmiro. Também pode ser válido apostar que o camisa 10 marque contra o Tricolor, mas vale destacar que o São Paulo sofreu apenas um gol e tem uma das melhores defesas no começo de 2025.



Lucas Moura marca a qualquer momento



Outro atacante que começou o Campeonato Paulista com tudo é Lucas Moura. Ídolo do Soberano, o camisa 7 marcou dois gols no último clássico paulista, contra o Corinthians, e mostrou que essa temporada promete um ótimo momento no Tricolor. Logo, é muito válido apostar que o atacante de 32 anos balance as redes do Peixe no confronto dos tricampeões da América do Sul.



Vale destacar que Lucas Moura tem ótimos números no seu retrospecto contra o Santos defendendo as cores do São Paulo. Até o momento, o atacante disputou sete partidas contra o Alvinegro Praiano, com quatro vitórias, um empate e apenas duas derrotas. Além disso, Lucas marcou três gols contra o Peixão.



Resultado final: São Paulo ou empate



Por fim, sabendo de todo o contexto do clássico entre São Paulo x Santos, meu palpite em relação ao resultado final desse grande duelo é uma vitória do Tricolor Paulista ou um empate. Ainda que jogue como visitante, o time de Luis Zubeldía conta com Lucas Moura e Oscar em grande momento. Prova disso é que o Soberano foi muito bem no confronto contra o Corinthians, vencendo por 3 a 1.



Sendo assim, se você quer tentar a sorte e adivinhar o resultado de Santos x São Paulo ao vivo, acredito que o Santos não consiga sair vitorioso da Vila Belmiro. Isso porque o trabalho de Pedro Caixinha ainda não convenceu e, mesmo contra adversários mais fracos, o Peixe não tem convencido nesse começo de Campeonato Paulista 2025.



Dica do autor



Estes palpites são baseados em análises rigorosas, considerando o contexto dos times e o campeonato. As estatísticas são de fontes confiáveis e podem ajudar a obter bons resultados. Porém, lembre-se de que as apostas são imprevisíveis e podem não seguir as tendências. Por isso, os palpites servem apenas como dicas para sua diversão.



Campeonato Paulista 2025 — quem vai conseguir para o tetracampeonato do Palmeiras?



É inegável que o Campeonato Paulista tem algumas das principais equipes do futebol brasileiro. Isso visto que o Brasileirão 2025 conta com Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino e o recém-promovido Mirassol. Com isso, a disputa pelo estadual reflete o grande momento dos clubes paulistas no cenário nacional.



De maneira geral, o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, ostenta um tricampeonato seguido, superando São Paulo, Água Santa e o Santos. Por isso, o Verdão entra com condições de favoritismo para superar os seus adversários e conquistar a quarta edição do Paulistão em 2025. No entanto, a disputa não promete ser fácil para o atual campeão.



Isso porque o Campeonato Paulista 2025 deve contar com grandes de nível mundial nos seus gramados, como Lucas Moura e Oscar, no São Paulo, Memphis Depay, no Corinthians, e a volta de Neymar Jr. ao Santos. Por isso, tudo pode acontecer quando se trata do título paulista de 2025.



Logo, o confronto entre Santos x São Paulo é apenas um dos clássicos que prometem muitas emoções em campo no Paulistão 2025. De qualquer maneira, uma vitória seria muito importante para dar ainda mais confiança no começo da temporada. Isso porque ambos os clubes buscam um desempenho melhor em relação ao último ano.



Santos — A volta de Neymar Jr e a necessidade de um bom futebol



Ainda que tenha sido campeão do Brasileirão Série B em 2024, o Santos vive um dos piores momentos da sua história multicampeã. Isso porque o Alvinegro Praiano garantiu o retorno à elite do futebol brasileiro com atuações muito abaixo do esperado, o que despertou cobrança por parte dos seus torcedores e acabou causando a saída de Fábio Carille do cargo.



Já neste começo de 2025, o Peixe apostou em Pedro Caixinha, destaque sob o comando do RB Bragantino nas últimas temporadas. Por outro lado, o técnico português ainda está começando o trabalho e deve precisar de algum tempo para conseguir implementar o seu estilo de jogo no seu novo clube. Até aqui, são quatro jogos, uma vitória, um empate e duas derrotas.



Mesmo que conte com o ótimo momento de Guilherme, o Santos tem sofrido com problemas defensivos nesses primeiros confrontos da temporada 2025. Isso visto que, até o momento, o Peixão sofreu seis gols (uma média de 1,5 a cada 90 minutos). Já em relação aos desfalques para enfrentar o São Paulo, Caixinha deve contar com todos os seus principais atletas.



Últimos resultados do Santos



Santos 2 x 1 Mirassol — Campeonato Paulista;



Ponte Preta 1 x 1 Santos — Campeonato Paulista;



Santos 1 x 2 Palmeiras — Campeonato Paulista;



Velo Clube 2 x 1 Santos — Campeonato Paulista;



São Bernardo 3 x 1 Santos — Campeonato Paulista.



São Paulo — Investimento em Oscar e sede de títulos



Todo mundo sabe que o São Paulo é um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Mesmo assim, o Tricolor Paulista não tem conquistado grandes títulos nas últimas temporadas. Prova disso é que o Soberano encerrou o jejum de 11 temporadas em 2023, com o título da Copa do Brasil. Já no ano passado, a Supercopa do Brasil foi o único título do clube.



Por isso, o São Paulo deu uma segunda chance a Luis Zubeldía no comando do elenco tricolor e realizou uma das principais contratações do futebol brasileiro em 2025: o meia Oscar. Com isso, o sistema ofensivo do Tricolor conta com outro craque para atuar ao lado de Lucas Moura, Calleri e Luciano. Até aqui, são três jogos, duas vitórias e um empate.



Sabendo da invencibilidade do São Paulo, vale destacar também que o time de Zubeldía marcou quatro gols e sofreu apenas nas partidas disputadas. Sendo assim, o Soberano deve ser o palpite mais popular entre os brasileiros nos melhores sites de apostas brasileiros, mesmo que conte com as ausências de Luiz Gustavo e Young.



Últimos resultados do São Paulo



Botafogo-SP 0 x 0 São Paulo — Campeonato Paulista;



São Paulo 1 x 0 Guarani — Campeonato Paulista;



São Paulo 3 x 1 Corinthians — Campeonato Paulista;



Portuguesa x São Paulo — Campeonato Paulista.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Antes de apostar no clássico San-São pela 6ª rodada do Campeonato Paulista 2025, vale relembrar as últimas partidas de Santos Futebol Clube x São Paulo Futebol Clube. Isso porque entender o retrospecto entre ambas as equipes pode aumentar (e muito) as suas chances de sucesso.



Até o momento, Santos x São Paulo aconteceu em 292 oportunidades, com 96 vitórias do Peixe (33% dos jogos), além de outros 73 empates (35%) e 124 vitórias do Tricolor Paulista (em 42% dos duelos). Em resumo, a vantagem do Tricolor se reflete também no número de gols marcados, com 483 marcados e outros 412 sofridos.

Veja o histórico de confrontos entre Santos x São Paulo:



São Paulo 0 x 1 Santos — 14/02/2024;



Santos 0 x 0 São Paulo — 12/11/2023;



São Paulo 4 x 1 Santos — 16/07/2023;



São Paulo 3 x 1 Santos — 12/02/2023;



Santos 1 x 0 São Paulo — 21/08/2022.



Escalações das equipes para o Campeonato Paulista



Além de saber o resultado dos últimos jogos entre Santos x São Paulo, é fundamental estudar as equipes titulares que devem entrar em campo para escolher o seu palpite da melhor maneira.



Sabendo disso, acompanhe as notícias de ambos os clubes até o momento do jogo e confira as prováveis escalações de São Paulo Futebol Clube x Santos Futebol Clube para o clássico do Campeonato Paulista 2025:

Santos — Técnico: Pedro Caixinha



Gabriel Brazão;



João Pedro Chermont;



João Basso;



Luan Peres (Zé Ivaldo);



Gonzalo Escobar;



Diego Pituca (Patrick);



Tomás Rincón;



Thaciano (João Schmidt);



Miguel Terceros;



Yeferson Soteldo;



Guilherme (Luca Meirelles).



São Paulo — Técnico: Luis Zubeldía



Rafael;



Igor Vinícius;



Robert Arboleda;



Alan Franco;



Enzo Díaz;



Alisson;



Pablo Maia;



Lucas Moura;



Luciano;



Oscar;



Jonathan Calleri.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Não tenho dúvidas de que São Paulo Futebol Clube x Santos Futebol Clube deve ser um dos jogos mais procurados nas casas de apostas pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. Por isso, separei mais estatísticas relevantes que podem ajudar você no seu palpite. Considere esses números de ambos os times e jogue com responsabilidade em sua operadora favorita. Confira abaixo:

O Santos venceu apenas três das últimas partidas contra o São Paulo atuando na Vila Belmiro. Em resumo, o Peixe empatou em outras quatro oportunidades e ainda foi goleado por 3 a 0 no Campeonato Paulista de 2022;



O Santos tem a quarta pior defesa do Paulista 2025, atrás apenas de Água Santa, com 10 gols sofridos, RB Bragantino, com oito, e Velo Clube, com 7;



O São Paulo ainda não foi derrotado em jogos oficiais no começo da temporada 2025. Até aqui, o Tricolor venceu duas partidas e empatou com o Botafogo-SP, logo na estreia, com um time misto;



Lucas Moura tem uma média de um gol por jogo, sendo o jogador com maior média de gols neste começo de Campeonato Paulista 2025 (ao lado de Guilherme, do próprio Santos).



Dica do autor



Outro grande destaque ofensivo do São Paulo é o meio-campista Oscar. Aos 32 anos, o camisa 8 voltou ao futebol brasileiro mostrando toda a sua qualidade após várias temporadas na China. Prova disso é que, com apenas 155 minutos em campo, o atleta marcou um gol e concedeu uma assistência contra o Corinthians.



Sabendo disso, recomendo que você considere tentar a sorte em mercados ofensivos com Oscar, seja em número de finalizações ou até mesmo para marcar ou dar assistência a qualquer momento. Em termos de números, ainda é relativamente cedo para apontar as médias do meio-campista, mas é perceptível que o camisa 8 do Tricolor Paulista sobra no Brasil.



Outra dica para você é apostar em mercados complementares aos meus palpites, como ambas as equipes marcam. Mesmo que o Santos não marque muitos gols, o fato do São Paulo jogar no gramado da Vila Belmiro deve influenciar no estilo de jogo do Peixão, que conta com o artilheiro do Paulistão e pode deixar a sua marca no placar.

Perguntas frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Santos x São Paulo pelo Campeonato Paulista?



O grande clássico entre Santos x São Paulo será disputado no Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), e será a grande atração da 6ª rodada do Campeonato Paulista 2025.



Onde assistir Santos x São Paulo?



Se você quer assistir todos os lances de Santos x São Paulo, estas são as seguintes opções de transmissão: Record (TV aberta), TNT (TV fechada), CazéTV (YouTube) e Max (streaming). As partidas também serão transmitidas no UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV, através do Paulistão+, um pacote de streaming especial para a competição.



Qual é o time favorito para vencer a partida?



Considerando a superioridade do São Paulo, que venceu o Corinthians por 3 a 1 no Morumbi, e a instabilidade do Santos com Pedro Caixinha, acredito em uma vitória visitante ou até mesmo no empate. Mesmo com o grande momento de Guilherme, apontado nos meus palpites, acredito que o Peixão não consiga a vitória contra o Tricolor na Vila Belmiro.

Recado do autor

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente